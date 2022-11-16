Свияжск – город-остров из списка ЮНЕСКО (ФОТО)

Он был крепостью, монастырем, тюрьмой, психиатрической лечебницей, а сегодня стал памятником архитектуры и истории.

Сегодня небольшое село Свияжск, стоящее на острове почти идеальной круглой формы, безмятежно принимает туристов. Его монастырские стены, средневековые улицы, золотые купола и конный манеж создают антураж русской старины (а многое из этого – настоящие памятники средневековой архитектуры под защитой ЮНЕСКО). Вот только так было не всегда: мирно выглядящий Свияжск неоднократно становился местом кровавых и драматических событий истории.

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Начнем хотя бы с истории его появления. В середине 16 века царь Иван Грозный пытался покорить столицу Казанского ханства – Казань. Но его преследовали неудачи: войску не хватало перевалочной базы. Остров в 30 км от Казани на пересечении рек Свияги, Щуки и Волги идеально подходил для этого. Но как построить крепость в такой близи к татарам?

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Сделали это так: сначала построили всю крепость из бревен в городе Мышкин, затем пронумеровали бревна, разобрали, и с наступлением весны сплавили их по Волге к острову. Уже через 4 недели, в 1551 году, пустынный остров стал форпостом Ивана Грозного под названием Свияжск.

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Крепость (по размерам она превосходила даже московский Кремль того времени) полностью оправдала себя: через год после ее постройки Казань была взята.

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Изначально весь город состоял из крепости с 18 башнями, жилыми домами и православным храмом внутри крепостных стен. Но после утраты своего военного назначения Свияжск быстро превратился в центр православия с большим количеством святынь.

Novingalina (CC BY-SA 4.0) Novingalina (CC BY-SA 4.0)

Уже через несколько лет после основания города тут появился Успенский монастырь, а затем и Успенский собор, который сегодня может похвастаться единственной в мире фреской с изображением Святого Христофора с головой лошади (обычно его изображают с головой собаки). С 1667 года звероподобные образы святых были запрещены церковью и уничтожались, но этой фреске повезло: долгое время у стены с фреской стояли мощи первого настоятеля монастыря, а над ними возвышалась сень – деревянная конструкция из четырех арок с колоннами. Она и прикрывала закопченную и уже неброскую фреску.

Сергиевская церковь Snowman47 (CC BY-SA 4.0) Snowman47 (CC BY-SA 4.0)

До наших дней дошла значительная часть и других росписей и сооружений. На острове насчитывается не менее 37 памятников архитектуры и культуры, включая два монастыря (помимо Успенского это Иоанно-Предтеченский монастырь 16 века) и семь церквей. С 2017 года вся территория острова находится под защитой ЮНЕСКО.

Деревянный дом на Никольской улице А. Савин, WikiCommons А. Савин, WikiCommons

Помимо церковных в городе было множество светских сооружений. В 1781 году тут проживало около 10 000 человек.

Руины церкви на Рождественской площади Ольга Лисенкова (CC BY-SA 4.0) Ольга Лисенкова (CC BY-SA 4.0)

Правда, большинство этих построек 19 века были затоплены или разрушены вследствие строительства водохранилища. Теперь в Свияжске на их месте можно увидеть стенды с изображением утраченных построек.

Мария Болдырева (CC BY-SA 4.0) Мария Болдырева (CC BY-SA 4.0)

О советском периоде здесь также напоминает «Стена коммунаров» и памятник жертвам политических репрессий.

Храм святых Константина и Елены Максим Богодвид/Sputnik Максим Богодвид/Sputnik

С 1918 года Свияжск становится печально знаменит как место репрессий.

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Сюда ссылали и здесь расстреливали несогласных с новыми порядками, а начиная с 30-х годов, в Свияжске организовали колонию для малолетних, тюрьму НКВД, а затем и психиатрическую лечебницу. Памятник жертвам политических репрессий появился тут после обнаружения крупного захоронения. Анализ останков показал, что часть людей была расстреляна, а другая часть умерла от голода в начале 1940-х.

Ольга Лисенкова (CC BY-SA 4.0) Ольга Лисенкова (CC BY-SA 4.0)

Сегодня туристы со всего мира приезжают сюда скорее как в этнографический комплекс со средневековыми аттракционами, чтобы прочувствовать дух русской истории.

Средневековая реконструкция Legion Media Legion Media

На территории острова работают гончарная мастерская, кузня, тир со средневековым стрелковым оружием. Для детей тут есть ремесленные мастерские, где можно научиться тиснению на коже или сделать собственное гончарное изделие.

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Туристы также не обходят свои вниманием конный двор с действующей конюшней и площадкой для верховой езды.