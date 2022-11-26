Как Карл Булла снимал последние дни Российской империи (ФОТО)

Этого фотографа называют отцом российского фоторепортажа. Он оставил более 200 потрясающих снимков страны, которой больше нет.

Это сегодня каждый, у кого есть смартфон, уже может считать себя фотографом-документалистом, снимая одним легким нажатием окружающую действительность. Карлу Булле в конце XIX века приходилось таскать за собой огромное количество тяжелейшей техники.

Карл Булла Карл Булла

Хроники Петербурга

Карл Освальд Булла был немцем, он родился в 1855 году в прусском местечке Леобшютц (город Глубчице современной Польши). Как он попал в Россию - неизвестно, но в возрасте 20 лет юноша открывает свое фотоателье на Невском проспекте в Петербурге. Изначально оно располагалось в здании Пассажа, который также попал на фото Буллы.

Карл Булла Карл Булла

А потом фотограф купил покупает ателье побольше, также на Невском, недалеко от Гостиного двора. Поэтому фотографий Невского проспекта в коллекции Буллы огромное количество.

Карл Булла Карл Булла

На некоторые из таких фото попали и приметы времени - например, вот такой омнибус на Невском (обратите внимание на белую вывеску - на ней написано «Фотография К.К.Булла»).

Карл Булла Карл Булла

В ателье к нему приходило множество людей для студийной съемки, и на этих старинных фотокарточках мы наблюдаем фирменную подпись «К. Булла. Санкт-Петербург».

Карл Булла Карл Булла

Но студийной съемкой Булла не ограничивался, тем более, что получил от властей разрешение фотографировать где угодно - «на улицах, квартирах и в местах ближайших окрестностей Петербурга».

Карл Булла Карл Булла

В рекламном буклете своих услуг он писал, что всегда готов к выезду куда бы то ни потребовалось, готов снимать в любое время, даже вечернее, портреты умерших, групповые портреты, интерьеры, архитектуру, рабочих, железные дороги, городские виды... в общем все, что угодно.

Карл Булла Карл Булла

Булла стал настоящим фотосвидетелем целой эпохи и благодаря ему мы можем сегодня наблюдать царскую Россию на исходе и видеть реалии, которые безвозвратно утрачены.

Оставил Булла в частности множество фотоснимков Петербурга - будь то уличные торговцы.

Карл Булла Карл Булла

Или мусорщики.

Карл Булла Карл Булла

Или столовая для бедных.

Карл Булла Карл Булла

Или, наоборот, бар в дорогом ресторане «Медведь».

Карл Булла Карл Булла

Или книжный магазин самого известного издателя - Алексея Суворина.

Карл Булла Карл Булла

Или праздничная забава на Масленицу - катальная горка, из-за которой подобные аттракционы в Европе до сих пор называются «русскими горками».

Карл Булла Карл Булла

Уникальный снимок конного трамвая на Николаевском мосту (в советское время он был серьезно перестроен и теперь называется Благовещенским).

Карл Булла Карл Булла

Запечатлевал Булла и многочисленные петербургские наводнения.

Карл Булла Карл Булла

А вот петербуржцы наблюдают солнечное затмение 4 апреля 1912 года.

Карл Булла Карл Булла

Побывал недалеко от Петербурга на Ладожском озере и задокументировал быт Коневского монастыря.

Карл Булла Карл Булла

Сделал удивительные портреты монахов-схимников.

Карл Булла Карл Булла

Яркие приметы времени

На фото Буллы мы видим и интересные приметы времени. Например, вот такой военно-санитарный автомобиль.

Карл Булла Карл Булла

Испытание бензинового мотора (на фоне Медного всадника, памятника Петру I).

Карл Булла Карл Булла

А как вам такое устройство коек в вагоне поезда?

Карл Булла Карл Булла

Запечатлел Булла и взлет на новом самолете «Фарман-4» (1910).

Карл Булла Карл Булла

Портреты известных людей

Современник Льва Толстого, Булла не мог не оставить в своей коллекции фото самого известного писателя рубежа веков.

Карл Булла Карл Булла

Фотограф приезжал в усадьбу Толстого Ясная Поляна и сделал снимки дома и семьи писателя.

Карл Булла Карл Булла

Нередко бывал Булла в усадьбе художника Ильи Репина «Пенаты», где он делал фото знаменитых гостей - например, тут на фото критик Владимир Стасов, писатель Максим Горький и сам Репин.

Карл Булла Карл Булла

А вот Булла сфотографировал, как Максим Горький и его любовница актриса Мария Андреева позируют Репину.

Карл Булла Карл Булла

В репинской усадьбе застало Буллу и сообщение о смерти великого Толстого, и он сделал исторический кадр, как Репин читает сообщение о смерти в присутствии писателя Корнея Чуковского (за заднем плане портрет Толстого работы самого Репина).

Карл Булла Карл Булла

Запечатлел Булла и петербургского священника, известного на всю Россию пастыря Иоанна Кронштадтского, которого в 1990 году Русская православная церковь причислила к лику святых.

Карл Булла Карл Булла

Сделал он и портрет «великого и ужасного» Григория Распутина. На фото он с офицерами из царского дворцового управления.

Карл Булла Карл Булла

Фотограф Его Величества

Фотографии Карла Буллы уже с 1890-х годов печатали в журналах - и он стал известным на всю страну. Теперь его приглашали фотографировать и высочайших лиц, он сделал в том числе и редкие фото самого императора. Вот он приезжает в Кострому на празднование 300-летия Дома Романовых.

Карл Булла Карл Булла

Вот ему по старой русской традиции гостеприимства вручают хлеб-соль.

Карл Булла Карл Булла

А вот Николай II беседует с крестьянскими старшинами.

Карл Булла Карл Булла

А вот торжественно празднует 200-летие Петербурга в 1903 году.

Карл Булла Карл Булла

А вот спешит (со своей матерью) на спуск на воду новой яхты «Александра».

Карл Булла Карл Булла

А вот императрица Александра Федоровна с детьми смотрит парад с крыльца Екатерининского дворца в Царском Селе.

Карл Булла Карл Булла

Свидетель революции

В 1916 году Карл Булла отошел от дел, а работу в студии передал сыновьям Александру и Виктору, которые к тому времени также уже стали известными фотографами (и даже пионерами кинематографии). Они вели фотохронику революции 1917 года. Также несколько снимков революционных событий сделал и сам Булла-отец.

И как солдаты расположились в залах Зимнего дворца.

Карл Булла Карл Булла

И как революционеры реквизировали автомобиль-сани Николая II.

Карл Булла Карл Булла

Запечатлел он и главу Временного Правительства, Александра Керенского, в кабинете в Зимнем дворце.

Карл Булла Карл Булла

Карл Булла в 1917 году уехал на Остров Сааремаа (тогда часть Российской Империи, территория современной Эстонии), который не затронули революционные потрясения - жил там тихой жизнью и умер в 1929 году. На этом фото Булла с семьей - сам он стоит в центре, слева от него сын Александр, справа сын Виктор с женой.

Карл Булла Карл Булла

В советское время оба сына были репрессированы, а множество снимков было уничтожено советской властью. Но ателье стало государственным и продолжало работу, даже во время блокады Ленинграда во вторую мировую. Работает ателье Буллы уже как частный фотосалон и сегодня, причем в том же здании на Невском. Сейчас там также располагается Фонд исторической фотографии Карлы Буллы и музей.

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