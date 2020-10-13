Самый любимый корабль Николая II (ФОТО)

«Такая радость снова быть у себя дома на воде», — писал в своем дневнике Николай II после очередного прибытия на яхту «Штандарт». Один из самых красивых и элегантных кораблей своего времени, он 20 лет служил семье Романовых, путешествовавших на нем от шхеров Финляндии до побережья Крыма.

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Яхту заложили в Дании в 1893 году для императора Александра III, но в связи с его внезапной кончиной пользоваться ею стал взошедший на престол в 1894 году его сын Николай. Длиной в 122,3 метра, шириной в 15,4 метра и водоизмещением в 5 с половиной тонн, «Штандарт» был одной из самых больших яхт своего времени и скорее напоминал крейсер. Спроектированный как парусное судно, он был оборудован паровой машиной.

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Это был «плавучий дворец с канцеляриями, управлениями, штабами и множеством придворной прислуги», — вспоминал служивший на борту офицер Николай Саблин в своей книге «Десять лет на императорской яхте "Штандарт"». Внутренняя отделка корабля, по его словам, была «выдержана в строго английском вкусе, никакой позолоты, украшений или лепной работы, но эта простота, этот хороший вкус были и выглядели гораздо богаче всякой роскоши и блеска».

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На «Штандарте» было бесчисленное количество кают для семьи Николая II, великих князей и княжон, высокопоставленных гостей императора, прислуги, экипажа (численность которого доходила до 373 человек), столовая со столом для 75 персон, судовая церковь, рабочий кабинет правителя и много других помещений для нужд представителей правящей династии.

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Находясь на своей любимой яхте, Николай II не был отрезан от внешнего мира. Ежедневно курьерский катер привозил на «Штандарт» донесения и отчеты, а также свежую прессу. Сюда же время от времени прибывали чиновники для встреч с императором. В летний период правитель позволял себе особый график — два дня работы и пять отдыха, во время которых никого на борт не допускали.

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«Сама государыня становилась общительной и веселой, как только она ступала на палубу "Штандарта”», — писал начальник канцелярии Министерства Императорского двора Александр Мосолов в своих записках «При дворе последнего Российского императора». Весь корабль был гигантской игровой площадкой для детей Николая II, за безопасностью которых смотрели специально приставленные к ним матросы, именуемые «дядьками». Для развлечения взрослых на яхте всегда был духовой оркестр и балалаечники. На палубе были установлены восемь 47-мм пушек Гочкиса с никелированными стволами, из которых иногда запускали фейерверки.

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Самый любимый маршрут Романовых проходил вдоль побережья Финляндии. «Только в шхерах для их величеств была спокойная морская и семейная жизнь», — писал Николай Саблин. Они регулярно сходили на берег, чтобы устроить пикник, погулять по лесу и пособирать ягоды. Бывало, что рано утром изумленный хозяин какого-нибудь прибрежного финского имения мог увидеть у себя на пороге императора, просящего у него разрешения поиграть на его корте в теннис, который он так любил.

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Не ограничиваясь только лишь Балтикой, «Штандарт» часто наносил визиты в крупные европейские порты и немало время проводил в Черном море у побережья Крыма. На борту яхты принимали таких важных гостей, как король Швеции Густав V, английские монархи Эдуард VII и Георг V, президенты Французской республики Арман Фальер и Раймон Пуанкаре. Германский император Вильгельм II гостил на «Штандарте» несколько раз. Будучи совершенно очарован кораблем (его собственная яхта «Гогенцоллерн» была куда меньше), он даже намекал Николаю, что был бы счастлив получить ее в подарок, но российский самодержец этот намек проигнорировал.

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Безопасность «Штандарта» и царской семьи обеспечивалась внушительным эскортом, в который входили как миноносцы, так и подводные лодки. Нередко им приходилось отгонять желающих посмотреть на императора финских рыбаков, а одно рыболовное судно даже потопили (к счастью, обошлось без жертв). В другой раз немного пострадал британский грузовой корабль «Вудберн», случайно оказавшийся вблизи императорской яхты и не реагировавший на предупреждения. Возникший дипломатический скандал с трудом удалось уладить.

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С началом Первой мировой войны императору стало уже не до прогулок. В качестве посыльного судна «Штандарт» курсировал между Санкт-Петербургом (сменившим во время конфликта свое непатриотичное немецкое имя на русское — Петроград) и Гельсингфорсом (Хельсинки). После крушения самодержавия в России в ходе февральской революции 1917 года «Штандарт» был переименован в честь первого дня Парижской коммуны — «18 марта».

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В 1936 году у бывшей императорской яхты, которая на тот момент носила имя «Марти» (в честь французского коммуниста Андрэ Марти), началась новая жизнь — она была переделана в минный заградитель и вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота. В этом качестве корабль принял участие во Второй мировой войне и уже 25 июня 1941 года записал на свой счет первую подводную лодку противника.

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Насколько величественным было начало пути «Штандарта», настолько же бесславным был его конец. После войны корабль вновь сменил имя (на «Оку»), использовался как плавучая казарма, а затем и в качестве мишени для ракетных стрельб Военно-морского флота СССР, пока в середине 1960-х годов он не был разобран на металлолом.