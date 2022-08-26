Что показывали на самой масштабной выставке Российской империи (ФОТО)

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Александра Гузева

Russia Beyond (Фото: Максим Дмитриев; Public domain)
Невероятную по своей роскоши и размаху промышленную и художественную выставку в Нижнем финансировал сам Николай II.
Центральный павильон выставки

Центральный павильон выставки

Максим Дмитриев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Одной из главных торговых площадок Российской Империи была Нижегородская ярмарка. Туда прибывали купцы со всей страны, а также огромные караваны из Европы и Азии. Она выглядела как город в городе и занимала большое пространство на стрелке слияния рек Волга и Ока. 

Главный ярмарочный дом в Нижнем Новгороде

Главный ярмарочный дом в Нижнем Новгороде

Максим Дмитриев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В конце 1890-х популярности ярмарки начала немного падать, поэтому высшим указом было решено организовать масштабное мероприятие, которое привлекло бы новые инвестиции. Именно на базе Нижегородской ярмарки в 1896 году устроили XVI Всероссийскую промышленную и художественную выставку. 

Павильоны выставки

Павильоны выставки

Максим Дмитриев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Это была самая большая по масштабам выставка за всю историю Российской Империи, и профинансировал ее лично император Николай II, за два года до этого вступивший на трон. 

Территория выставки

Территория выставки

Максим Дмитриев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Выставка длилась с конца мая по октябрь 1896 года. На площади 84 гектар было построено более сотни зданий и павильонов, среди них: горнозаводской, военно-морской, мануфактурный отдел, павильон садоводства, плодоводства и огородничества, художественный отдел, павильон кустарных промыслов, спиртных напитков… это лишь начало списка.

Павильон садоводства, плодоводства и огородничества

Павильон садоводства, плодоводства и огородничества

Максим Дмитриев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Общий архитектурно план выставки придумал Александр Померанцев. Он же сконструировал и несколько зданий, в том числе Императорский павильон в виде резного деревянного терема.

Императорский павильон в русском стиле

Императорский павильон в русском стиле

Максим Дмитриев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Специально для выставки на территории ярмарки был запущен трамвай - один из первых во всей Империи.

Шатры и трамвай ярмарки 

Шатры и трамвай ярмарки 

Максим Дмитриев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Одним из главных открытий ярмарки были впервые представленные на публику стальные сетчатые конструкции инженера Владимира Шухова - первая в мире гиперболоидная конструкция - «башня Шухова».

"Башня Шухова" на выставке в Нижнем Новгороде

Андрей Карелин

Также Шухов представил первые в мире стальные сетчатые своды-перекрытия, они были построены отдельным павильоном - ротонда Шухова.

Ротонда Шухова на выставке в Нижнем Новгороде

Ротонда Шухова на выставке в Нижнем Новгороде

Андрей Карелин

Собственные павильоны был у многих частных компаний - в том числе у знаменитых купцов братьев Елисеевых, которые владели своими пароходами, принимали участие в создании первого в России акционерного коммерческого банка, а позже открыли роскошные фирменные магазины в Москве и Санкт-Петербурге (последний работает и по сей день).

Павильон купцов Елисеевых

Павильон купцов Елисеевых

Максим Дмитриев/Архив аудиовизуальной документации Нижегородской области

Свой павильон, напоминающий ханский дворец в Баку, был и у товарищества нефтяного производства братьев Нобель. Да-да, тех самых Нобелей - они имели преуспевающий нефтяной бизнес в Баку (тогда часть Российской Империи, ныне - Азербайджан), а также склады в самых разных городах на Волге. 

Павильон братьев Нобелей

Павильон братьев Нобелей

Архивное фото

Был на ярмарке и отдельный Среднеазиатский отдел в память о том, что Нижегородская ярмарка всегда была основной торговой площадкой для стран Востока. На выставку не только провели электричество и водопровод, но и сделали фонтан.

Среднеазиатский павильон и фонтан

Среднеазиатский павильон и фонтан

Максим Дмитриев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Невероятные технические новинки были представлены в машинном павильоне.

Машинный павильон снаружи

Машинный павильон снаружи

Максим Дмитриев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Внутри Машинного павильона

Внутри Машинного павильона

Максим Дмитриев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Самым громким событием ярмарки было представление первого русского серийного автомобиля, разработанного совместно Заводом Яковлева и фабрикой Фрезе. 

Первый русский автомобиль

Первый русский автомобиль

Максим Дмитриев

Конечно, на выставке присутствовал и сам император с семьей - они осматривали павильоны в течение трех дней. Для августейших гостей также были устроены всевозможные развлечения - например, запуск воздушного шара.

Николай II с семьей посещает Воздухоплавательный парк выставки

Николай II с семьей посещает Воздухоплавательный парк выставки

Максим Дмитриев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

На выставке в целом была обширнейшая культурная и развлекательная программа - играла музыка, работал театр и цирк. 

Цирк братьев Никитиных

Цирк братьев Никитиных

Максим Дмитриев/Архив аудиовизуальной документации Нижегородской области

Специально для выставки была поставлена опера Михаила Глинки «Жизнь за царя», в которой пел звездный Федор Шаляпин. 

Художественный отдел

Художественный отдел

Максим Дмитриев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

«Продюсером» художественного павильона выступил крупный предприниматель, меценат и любитель искусств, Савва Мамонтов, пригласивший и многих художников. Огромное панно Принцесса Грёза (вызвавшее скандал среди публики) специально для выставки написал Михаил Врубель.

Михаил Врубель. Принцесса Греза, 1896

Михаил Врубель. Принцесса Греза, 1896

Третьяковская галерея
Внутри художественного павильона

Внутри художественного павильона

Максим Дмитриев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

По самым скромным подсчетам выставку посетило около миллиона человек, а на осмотр всех павильонов потребовалась бы минимум неделя. 

Отдел спиртных напитков П.А.Смирнова

Отдел спиртных напитков П.А.Смирнова

Максим Дмитриев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

По итогам выставки полиграфическая фирма «Шерер, Набгольц и Кº» издала целый альбом с фотографиями Максима Дмитриева.

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