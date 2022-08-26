Что показывали на самой масштабной выставке Российской империи (ФОТО)

Невероятную по своей роскоши и размаху промышленную и художественную выставку в Нижнем финансировал сам Николай II.

Центральный павильон выставки Максим Дмитриев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Одной из главных торговых площадок Российской Империи была Нижегородская ярмарка. Туда прибывали купцы со всей страны, а также огромные караваны из Европы и Азии. Она выглядела как город в городе и занимала большое пространство на стрелке слияния рек Волга и Ока.

Главный ярмарочный дом в Нижнем Новгороде Максим Дмитриев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В конце 1890-х популярности ярмарки начала немного падать, поэтому высшим указом было решено организовать масштабное мероприятие, которое привлекло бы новые инвестиции. Именно на базе Нижегородской ярмарки в 1896 году устроили XVI Всероссийскую промышленную и художественную выставку.

Павильоны выставки Максим Дмитриев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Это была самая большая по масштабам выставка за всю историю Российской Империи, и профинансировал ее лично император Николай II, за два года до этого вступивший на трон.

Территория выставки Максим Дмитриев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Выставка длилась с конца мая по октябрь 1896 года. На площади 84 гектар было построено более сотни зданий и павильонов, среди них: горнозаводской, военно-морской, мануфактурный отдел, павильон садоводства, плодоводства и огородничества, художественный отдел, павильон кустарных промыслов, спиртных напитков… это лишь начало списка.

Павильон садоводства, плодоводства и огородничества Максим Дмитриев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Общий архитектурно план выставки придумал Александр Померанцев. Он же сконструировал и несколько зданий, в том числе Императорский павильон в виде резного деревянного терема.

Императорский павильон в русском стиле Максим Дмитриев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Специально для выставки на территории ярмарки был запущен трамвай - один из первых во всей Империи.

Шатры и трамвай ярмарки Максим Дмитриев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Одним из главных открытий ярмарки были впервые представленные на публику стальные сетчатые конструкции инженера Владимира Шухова - первая в мире гиперболоидная конструкция - «башня Шухова».

"Башня Шухова" на выставке в Нижнем Новгороде Андрей Карелин Андрей Карелин

Также Шухов представил первые в мире стальные сетчатые своды-перекрытия, они были построены отдельным павильоном - ротонда Шухова.

Ротонда Шухова на выставке в Нижнем Новгороде Андрей Карелин Андрей Карелин

Собственные павильоны был у многих частных компаний - в том числе у знаменитых купцов братьев Елисеевых, которые владели своими пароходами, принимали участие в создании первого в России акционерного коммерческого банка, а позже открыли роскошные фирменные магазины в Москве и Санкт-Петербурге (последний работает и по сей день).

Павильон купцов Елисеевых Максим Дмитриев/Архив аудиовизуальной документации Нижегородской области

Свой павильон, напоминающий ханский дворец в Баку, был и у товарищества нефтяного производства братьев Нобель. Да-да, тех самых Нобелей - они имели преуспевающий нефтяной бизнес в Баку (тогда часть Российской Империи, ныне - Азербайджан), а также склады в самых разных городах на Волге.

Павильон братьев Нобелей Архивное фото Архивное фото

Был на ярмарке и отдельный Среднеазиатский отдел в память о том, что Нижегородская ярмарка всегда была основной торговой площадкой для стран Востока. На выставку не только провели электричество и водопровод, но и сделали фонтан.

Среднеазиатский павильон и фонтан Максим Дмитриев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Невероятные технические новинки были представлены в машинном павильоне.

Машинный павильон снаружи Максим Дмитриев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Внутри Машинного павильона Максим Дмитриев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Самым громким событием ярмарки было представление первого русского серийного автомобиля, разработанного совместно Заводом Яковлева и фабрикой Фрезе.

Первый русский автомобиль Максим Дмитриев Максим Дмитриев

Конечно, на выставке присутствовал и сам император с семьей - они осматривали павильоны в течение трех дней. Для августейших гостей также были устроены всевозможные развлечения - например, запуск воздушного шара.

Николай II с семьей посещает Воздухоплавательный парк выставки Максим Дмитриев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

На выставке в целом была обширнейшая культурная и развлекательная программа - играла музыка, работал театр и цирк.

Цирк братьев Никитиных Максим Дмитриев/Архив аудиовизуальной документации Нижегородской области

Специально для выставки была поставлена опера Михаила Глинки «Жизнь за царя», в которой пел звездный Федор Шаляпин.

Художественный отдел Максим Дмитриев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

«Продюсером» художественного павильона выступил крупный предприниматель, меценат и любитель искусств, Савва Мамонтов, пригласивший и многих художников. Огромное панно Принцесса Грёза (вызвавшее скандал среди публики) специально для выставки написал Михаил Врубель.

Михаил Врубель. Принцесса Греза, 1896 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Внутри художественного павильона Максим Дмитриев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

По самым скромным подсчетам выставку посетило около миллиона человек, а на осмотр всех павильонов потребовалась бы минимум неделя.

Отдел спиртных напитков П.А.Смирнова Максим Дмитриев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

По итогам выставки полиграфическая фирма «Шерер, Набгольц и Кº» издала целый альбом с фотографиями Максима Дмитриева.

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