10 главных картин Марка Шагала

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Анна Попова
Марк Шагал. Над городом, 1918

Марк Шагал. Над городом, 1918

Третьяковская галерея
Его произведения рассказывают удивительную историю еврейского мальчика из Витебска, покорившего мир.

Пикассо считал, что со времен Ренуара никто так не чувствовал свет, как Шагал, и после смерти Матисса он останется единственным художником, понимающим, что такое цвет. За долгую жизнь – он прожил 97 лет – Марк Шагал создал множество картин, графики, витражей. Летающие люди и животные, скрипачи и ангелы, изгибы Эйфелевой башни и плавные линии домов родного Витебска – художник создал особый мир, в котором, как в калейдоскопе, отразилась бурная история XX века. 

1. «Я и деревня» (1911)

MoMA Нью-Йорк

Приехав на учебу в Париж в 1911-м, 23-летний Шагал погрузился в новые впечатления. Он познакомился, например, с художниками Соней Делоне и Андре Лотом, писателями Блезом Сандраром и Гийомом Аполлинером. Выставочные залы стали его вторым домом – он тщательно изучал полотна импрессионистов, пробовал себя в новых направлениях, футуризме и кубизме. Вдохновляясь стилистикой «диких» художников, в этом же году Шагал написал одно из самых поэтичных объяснений в любви родным местам. Это не столько пейзаж, сколько изображение целой вселенной, в котором отразилась ностальгия по привычному укладу. Себя он написал зеленым цветом, который символизировал для него воскрешение и радость. Его петербургский наставник Лев Бакст, увидев работу, воскликнул: «Ваши краски теперь поют!»

2. «Скрипач» (1912-1913)

Стеделек-музей, Амстердам

Обосновавшись в знаменитой парижской резиденции художников «Улей», Шагал много пишет вновь родной Витебск. Не имея денег, он использовал все, что могло сойти за холст. «Скрипача» написал на клетчатой скатерти. Ее рисунок и сейчас отчетливо виден на одежде и обуви музыканта. Ни свадьбы, ни похороны не обходились в Витебске без скрипача: он присутствовал на всех важных событиях в жизни человека. Художник поместил его на крышу дома не случайно: он однажды признался, что у него был дядя, который забирался на крышу, чтобы его не беспокоили, когда он ел компот.

3. «Автопортрет с семью пальцами» (1913)

Стеделек-музей, Амстердам

Во Франции Шагал испытывал небывалый подъем. «Никакая академия не дала бы мне всего того, что я почерпнул, бродя по Парижу, осматривая выставки и музеи, разглядывая витрины», - писал он. В 1912-1914 годах он представил свои работы на Салоне Независимых. В их числе был и первый французский автопортрет. Художник изобразил себя в модном костюме, работающим над картиной «России, ослам и другим». Здесь отобразилась и любовь к Парижу и Витебску: не случайно за спиной у художника виднеется Эйфелева башня, а над мольбертом – видение родного «города церквей и синагог». А еще - мечта о признании. Шагал написал себя с семью пальцами на одной руке – то есть на все руки мастером. 

4. «День рождения» (1915)

MoMA Нью-Йорк

Главная встреча в жизни Шагала произошла тоже в Витебске. В 1909-м он приехал домой из Петербурга, где тогда учился в художественной школе. В гостях познакомился с Беллой (Бертой) Розенфельд и моментально влюбился. «Как будто мы давным-давно знакомы, и она знает обо мне все. И я понял: это моя жена». После возвращения с учебы в Париже в 1914-м, он вновь встретился с ней, а через год они поженились. С тех пор его жена и муза десятки лет появлялась на полотнах.

5. «Над городом» (1918)

Третьяковская галерея

Шагал снова и снова писал Беллу, их вместе, а с появлением дочери Иды – всех троих. У женщин на картинах Шагала были узнаваемые черты: бледное лицо, прекрасные черные глаза – это всегда была она, главная женщина в его жизни. По признанию художника, он не заканчивал работу, не услышав ее мнения. Называл своей душой, своим творением. Часто он изображал их вдвоем, летящими над городом - любовь и самом деле давала им крылья. Беллы Шагал не стало в 1944 году. Но для художника она осталась вечным источником вдохновения.

6. «Белое распятие» (1938)

Чикагский институт искусств

В 1930-е годы в жизни Шагала произошло сразу несколько потрясений. В Германии его работы причислили к дегенеративному искусству, а после череды еврейских погромов в 1938-м он, ужаснувшись трагедии, пишет полотно «Белое распятие», в котором рассказывает о гонениях на еврейский народ. В те годы он семьей уже жил в Париже, и весной 1941 года режим Виши лишил его французского гражданства. С помощью друзей им удалось перебраться в США.

7. «Свадебные огни» (1945)

Частное собрание

После смерти Беллы художник не прикасался к кистям долгих девять месяцев. Он был раздавлен горем. Позже в память о любимой он написал картину «Свадебные огни», изобразив один из самых счастливых моментов своей жизни. Память о Белле Шагал увековечил, издав книги ее воспоминаний, которые перевела на французский дочь Ида.

8. «Ночь» (1953)

Частное собрание

В 1948-м Шагал вернулся во Францию. Наконец были изданы книги с его иллюстрациями – «Мертвые души» Гоголя, «Басни» Лафонтена, шла работа над графикой к Библии. Но в это же время у художника произошли перемены в личной жизни. Ида познакомила его с Валентиной Бродской. Встреча оказалась судьбоносной: они поженились и отправились в свадебное путешествие по Средиземноморью, а затем поселились в Сен-Поль-де-Вансе недалеко от Ниццы. Но, как и прежде, в его сердце жили Витебск, о котором он тосковал, и смутная тревога о будущем.

9. «Цирк» (1964)

Цирком Шагал восхищался с детства, с того момента, как видел выступление акробатов в Витебске. Художник называл его самым трагическим представлением на земле. Побывав в парижском Зимнем цирке, он создал серию работ на эту тему и на протяжении всей жизни вновь и вновь возвращался к этому праздничному гротескному миру. Две своих монументальных работы – для театра Уотергейт и Оперы во Франкфурте-на-Майне – он посвятил цирку, изобразив наездниц и зверей, клоунов и акробатов.

10. «Авраам и три ангела» (1960-1966)

Национальный музей Марка Шагала в Ницце

В 1930-х Шагал отправился в путешествие по Святой Земле. Поездка оставила сильное впечатление: он смог приступить к проекту иллюстраций к библии, но его интерес к этой теме шагнул далеко за пределы одного издания. Витражи, шпалеры, гравюры, картины, связанные с библией, стали одной из ключевых тем художника и позже – основой для его музея во французской Ницце. Масштабная картина «Авраам и три ангела» - прочтение Шагалом сюжета «Троицы». Полотно невольно вступает в диалог с шедевром Андрея Рублева.

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