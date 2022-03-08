Как девушка из Сибири стала музой Анри Матисса

Союз Лидии Делекторской со знаменитым французом был далек от банальной концепции «художника и модели». Она посвятила Матиссу всю свою жизнь.

Лидия Делекторская родилась в 1910 году, в канун эпохи перемен. Томичка из интеллигентной дворянской семьи рано осталась сиротой. Новый удар – революция и бегство от красных в китайский Харбин. В те времена там был перевалочный пункт, где оседало много русских эмигрантов. В 20 лет скорое замужество, переезд в Париж. Неустроенность, развод. Эмигрантке на птичьих правах было не найти приличной работы, и Лидия перепробовала многое: статистка в кино, танцовщица, модель. Два года спустя, в 1932-м, практически без средств Делекторская оказалась в Ницце…

Такова вкратце её история, предшествовавшая знакомству с Анри Матиссом. Пожалуй, к этому портрету можно добавить пару штрихов. Лидия всегда стремилась учиться: при родителях была на домашнем обучении, в Харбине окончила гимназию, в Париже поступила в Сорбонну, но продержалась недолго – не смогла оплачивать обучение. Словом, хорошо образованная девушка из хорошей семьи. Что во многом определило её дальнейшую судьбу уже при Матиссе.

Русский знак

Делекторская за работой Архив Анри Матисса Архив Анри Матисса

В 1932-м Матисс работал над новой версией легендарного монументального полотна «Танец» для американского богача Альберта Барнса. (Первый вариант он выполнил в 1910-м по заказу русского филантропа и коллекционера Сергея Щукина, разглядевшего в отвергнутом поначалу соотечественниками художнике новой волны будущую суперзвезду). Масштабное панно требовало не одних рук, да и Матиссу тогда было уже за 60, так что ему отчаянно был нужен помощник. На объявление о работе и отозвалась Лидия. Впоследствии художник говорил, что взял именно её потому, что первый «Танец» заказывал русский. Такой знак он счёл добрым предзнаменованием для судьбы нового панно.

Когда произведение было закончено, с девушкой расплатились, и она начала собирать чемоданы. Но тут слегла мадам Матисс. Ей понадобилась сиделка, и семья оставила исполнительную, тихую и интеллигентную русскую. Правда, вскоре, именно эти её качества вышли Матиссам боком. Лидия оказалась не только хорошей сиделкой, но и прекрасной экономкой и секретарём. Пока мадам Матисс болела, к ней постепенно перешли все дела художника. К тому же Матисс, поначалу не замечавший девушки, неожиданно её разглядел: начал делать наброски, потом усадил писать портрет – и так на 20 последующих лет.

Лидия Делекторская Архив Анри Матисса Архив Анри Матисса

Некоторое время двойственность положения в семье сохранялась, но обеспокоенность законной супруги росла, и в 1939 году Амели Матисс оставила мужа и подала на развод. Бракоразводный процесс в итоге не был запущен, но семья распалась: до конца жизни супруги жили раздельно.

Делекторскую часто спрашивали о природе её отношений с художником. Она не уходила от ответа, но и не давала прямого. Очевидно, что она не лукавила в одном: Матисс, его талант, его творчество, стали подлинным смыслом её жизни.

Делекторская помогает Матиссу Архив Анри Матисса Архив Анри Матисса

На протяжении 22 лет Лидия была для него всем: вела дела и хозяйство, а когда начало отказывать тело (художника мучили попеременно астма и артрит, а на склоне лет рак) – вдохновляла, утешала, пеклась о его интересах у коллекционеров и маршанов. А в военные годы, когда они укрывались в южном городке Ванс, доставала провиант и не давала замёрзнуть в стужу.

Анри Матисс. Розовая обнаженная, 1935 Балтиморский художественный музей, США Балтиморский художественный музей, США

Образ Лидии запечатлён на многих его полотнах. Специалисты насчитывают более девяноста только живописных работ. Это и «Розовая обнажённая» 1935 года, и несколько «Одалисок» 1937-го, и «Интерьер с этрусской вазой» 1940 года, и, собственно, именные портреты за эти пару десятилетий.

Дары без ответа

Матисс взял за привычку дважды в год дарить своей музе картины. Делекторская же, не будучи мотовкой, все заработанные деньги (а художник платил ей ежемесячное жалование как своему секретарю) тратила на покупку у него же эскизов и скульптур.

Лидия Делекторская Архив Анри Матисса Архив Анри Матисса

Сразу после Второй мировой войны Лидия связалась с советской дипмиссией во Франции и послала в дар родине первые девять рисунков. Свои действия она объясняла тем, что она русская, и хочет познакомить экс-соотечественников с творчеством величайшего на её взгляд художника современности. Впоследствии она заручилась поддержкой советского министра культуры Екатерины Фурцевой, а в перестроечные годы уже переписывалась и дружила лично с директорами музеев. В общей сложности она передала более трёх сотен вещей Эрмитажу и Пушкинскому музею. Во многом благодаря ей собрания работ Матисса в России сегодня лучшие в мире.

Анри Матисс. Синие глаза, 1934 Балтиморский художественный музей, США Балтиморский художественный музей, США

Удивительно, но эта женщина, в юности покинувшая еще царскую Россию, многие годы хотела вернуться на родину, пусть уже и советскую. Но, несмотря на музейную активность, в советском паспорте ей в своё время вежливо отказали. Без объяснения конкретной причины, однако, можно догадаться, что власти не забыли о дворянском происхождении Делекторской и бегстве из страны в годы становления новой власти.

Культурный посол

Но даже немилость не охладила ее желания рассказывать о Матиссе русским, а французам, в свою очередь, – о русской культуре тех лет. После кончины художника в 1954 году, официальная его семья отставила Делекторскую. Она покинула дом Матисса в Ницце, где прошли последние два года их совместной жизни (ныне эту приморскую виллу занимает Музей Матисса), и уехала в Париж, где прожила в одиночестве ещё почти полвека.

Анри Матисс. Портрет Лидии Делекторской, 1947 Legion Media Legion Media

Делекторская написала несколько монографий, посвящённых художнику, активно участвовала в самых разных видах популяризации его наследия: от многочисленных интервью до организации выставок и музея. Не продавая картин из его наследия, она жила в основном на гонорары с переводов, которые делала с русского на французский и наоборот. В частности, многие годы переводила на французский произведения Константина Паустовского, с которым познакомилась в Париже в 1950-х. Благодаря последнему она таки побывала в СССР – в качестве его гостьи и по его же приглашению. С полным правом она могла утверждать: «Я подарила Франции Паустовского, а России Матисса!»

Портрет Лидии Делекторской из ее книги об Анри Матиссе, опубликованной во Франции Издательство Irus et Vincent Hansma, 1996 Издательство Irus et Vincent Hansma, 1996

Делекторская ушла из жизни в 1998 году, в возрасте 87 лет – покончив с собой. Не надеясь, что когда-либо ее по завещанию похоронят в России, она купила себе место на парижском кладбище и заранее установила надгробный камень со словами, которые легенда приписывает Пабло Пикассо: «Матисс сохранил её красоту для вечности». Тем не менее, племянница Лидии исполнила ее волю, и прах музы Матисса захоронили в Павловске под Санкт-Петербургом с копией того самого камня.