Почему СССР вернул Рафаэля и другие дрезденские шедевры Германии?

2 мая 1955 года в Москве открылась выставка «Сикстинской Мадонны» и других великих произведений, вывезенных советскими войсками из Германии. Однако после закрытия картины покинули Россию навсегда.

В ночь с 13 на 14 февраля 1945 года, в самом конце Второй мировой войны, произошел один из самых разрушительных воздушных налетов на город в истории. 773 британских бомбардировщика двумя волнами сбросили огромное количество разрушительных бомб на легендарный немецкий Дрезден с населением около 630 000 человек. За ночной атакой британцев на незащищенный город в течение следующего дня последовала бомбардировка территории 311 американскими бомбардировщиками. После таких разрушительных атак фантастическая барочная архитектура города, включая здания знаменитых художественных коллекций, полегла в руинах. А многие хранившиеся там предметы искусства были безвозвратно утрачены.

Дрезден в феврале 1945 Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

К счастью, значительной части экспонатов удалось «пережить» военные действия за пределами Дрездена - вывоз музейных ценностей нацистами из местных коллекций начался еще в 1938 году, а к 1943 году был в основном завершен. Великое «переселение» случилось по инициативе Гитлера, чьи амбициозные планы охватывали и музейную сферу.

«Музей фюрера» в Линце

Детство Гитлера прошло в Линце, австрийском городке на берегу Дуная. Сюда он с триумфом вернулся после аншлюса Австрии в 1938 году. Здесь же он планировал создать собственный супермузей, в состав которого должны были войти мировые шедевры из музеев всех завоеванных территорий. Составление коллекции для этого «величайшего в истории художественного собрания» тиран возглавил лично. Эта масштабная операция получила название «Особая миссия "Линц"», или «Музей Фюрера».

Адольф Гитлер с макетом Линца. Март 1945 Legion Media Legion Media

Гитлер хотел превратить Линц в культурную столицу не только нацистской Германии, но и всего мира. По его замыслу, это должен был быть образцовый «город искусств», где наряду с картинной галереей, коллекцией скульптуры и многого другого, находились бы опера, библиотеки, кинотеатры и другие институции. Супермузей занимал такое особое место в жизни фюрера, что его архитектурный макет находился в особом бункере вместе с хозяином вплоть до его самоубийства в мае 1945-го.

Составлением коллекции супермузея занимался директор дрезденских художественных собраний Ганс Поссе, один из лучших искусствоведов в стране. Каковы же были методы сбора? В основу закладывались шедевры из некоторых германских музейных коллекций. Государственные собрания стран, которые Гитлер относил к «западной цивилизации» - например, Франции и Австрии, оставались в неприкосновенности. Часть работ для супермузея была приобретена. Однако львиную долю произведений искусства составляли предметы, конфискованные у «врагов нации» и «неполноценных народов», к которым нацисты относили славян и евреев.

Ганс Поссе (слева) идет по Дрезденской галерее с Гитлером 18 июня 1938 года Daniel Karmann / picture alliance via Getty Images Daniel Karmann / picture alliance via Getty Images

Именно поэтому еще до начала Второй мировой войны великие произведения Дрездена, среди которых были «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Портрет дамы в белом» Тициана, работы Вермеера, Дюрера, Рембрандта, Гольбейна, Кранаха и других живописцев, были упакованы и переправлены в хранилища и тайники на запад от Эльбы.

Обнаружение шедевров

В мае 1945 года в каменоломне вблизи поселка Гроскотта поисковая группа под командованием советского лейтенанта Леонида Рабиновича обнаружила тайник с картинами Дрезденской галереи, среди которых была и легендарная «Сикстинская Мадонна» Рафаэля. Это была далеко не единственная подобная находка.

Картины и другие вещи из нескольких таких тайников сразу переместили в летнюю резиденцию саксонских курфюрстов в Пильнице. Там специалисты особой трофейной комиссии проводили осмотр произведений на предмет повреждений, и готовили их к дальнейшей отправке в СССР.

Развалины знаменитой Дрезденской картинной галереи, 1945 Елизавета Микулина / Sputnik Елизавета Микулина / Sputnik

После войны в 1956 году Рабинович опубликовал беллетризованные мемуары «Семь дней» (под литературным псевдонимом Волынский) про поиски сокровищ Дрездена. Вспоминая, как обнаружили и открыли ящик с «Сикстинской Мадонной», автор в художественной форме описывает особое отношение к ней солдат своего батальона: «... почему неискушенные в искусстве люди ‹...› будто бы равнодушные к тому, что увидели, потом ‹...› подходили и подолгу стояли перед ней и уходили на цыпочках, молча?».

11 августа 1945 г. «Сикстинская мадонна» вместе с другими работами из собрания Дрезденской галереи прибыла в Москву, в ГМИИ им. A.C. Пушкина. Вскоре там началась масштабная реставрация.

«Совершенно секретно»

Изначально вопрос возврата дрезденских сокровищ на родину не стоял - советское руководство планировало за их счет расширить фонд живописи старых мастеров в коллекции Пушкинского. Известный советский искусствовед Андрей Чегодаев, в то время хранитель трофейного фонда музея, оставил в том числе такие воспоминания: «Мне было приказано ‹...› развесить всю картинную галерею музея, перемешав наши картины с дрезденскими. Ни о каком «спасении» Дрезденской галереи тогда и речи не было, она считалась трофеем». Однако, когда развеска была закончена, кто-то из высшего руководства запретил демонстрировать их широкой публике. Привезенные из Германия картины велели разместить в двух залах, куда доступ был открыт только с разрешения директора музея и только для избранных.

Художник Павел Корин и Прасковья Корина перед картиной Рафаэля. Фото из статьи Людмилы Маркиной "Судьба «Сикстинской Мадонны» Рафаэля Санти", Номер журнала: #1 2020 ГМИИ имени А.С.Пушкина ГМИИ имени А.С.Пушкина

В конце 1940-х Сталин и вовсе подписал указ, запрещавший всякий допуск к перемещенным шедеврам. В залы, где они хранилась, имели право входить только директор музея Сергей Меркуров, реставраторы и сам хранитель Андрей Чегодаев. «Дрезденская галерея была переведена на положение "совершенно секретно", чтобы ни одна душа даже не догадывалась, что она все еще находится в музее», - писал последний.

В 1955 году советское руководство приняло решение передать богатейшую коллекцию ГДР. В записке от 3 марта 1955 года, направленной в Президиум ЦК КПСС, министр иностранных дел Вячеслав Молотов поднял вопрос о картинах Дрезденской галереи. «Сегодняшняя ситуация, касающаяся Дрезденской картинной галереи, является ненормальной. По данному вопросу может быть предложено два варианта решений: или заявить, что картины в качестве трофеев принадлежат советского народу и открыть к ним широкий доступ публики, или возвратить их немецкому народу как их национальную собственность. В настоящей ситуации второе решение кажется более правильным. Передача картин Дрезденской галереи будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных отношений между советским и германским народами и, вместе с тем, будет содействовать укреплению политических позиций Германской Демократической Республики».

«Сикстинская мадонна» Рафаэля на выставке «Шедевры Дрезденской картинной галереи» в ГМИИ им. А.С.Пушкина, 1955 год ГМИИ им. А.С.Пушкина ГМИИ им. А.С.Пушкина

Политическое решение взяло верх.

Советская история «Сикстинской Мадонны»

Перед возвращением картины все-таки были показаны широкой публике: экспозиция открылась накануне первого юбилея Победы 2 мая 1955 года. Выставка вызвала глубокий и искренний отклик в сердцах людей, переживших трагедию Второй мировой войны. «Каждый день сюда приходят тысячи посетителей. Люди приезжают из других городов, чтобы посмотреть на полотна Тициана, Рембрандта, Дюрера, Вермеера, которые раньше они знали только по репродукциям. Долго стоят люди около бессмертной "Сикстинской мадонны" Рафаэля», - говорилось в репортаже журнала «Огонек».

Фасад Пушкинского во время выставки, 1955 ГМИИ имени А.С. Пушкина ГМИИ имени А.С. Пушкина

Для коллектива музея, пережившего тяжелые военные и послевоенные годы, выставка стала серьезным испытанием. За десять лет, что картины провели в музее, советские специалисты осуществили их реставрацию и всестороннее исследование. Это позволило в короткий срок (за три с половиной недели) разработать план экспозиции, составить каталог и краткий путеводитель, подготовить экскурсии и выездные лекции по выставке. Для показа дрезденских полотен пришлось освободить четырнадцать залов, переместив в запасники более 2.500 произведений основной коллекции.

Посетители выставки картин Дрезденской галереи в ГМИИ имени А. С. Пушкина, 1955 Валентин Черединцев / TASS Валентин Черединцев / TASS

До самого закрытия выставки музей работал без выходных по 12–14 часов в день. Люди приезжали издалека, впервые здание на Волхонке обвивала многочасовая очередь. Было проведено 2000 экскурсий и прочитано более 1000 лекций. За четыре месяца выставку посетило 1,2 млн. человек.

На этой выставке картину вновь увидел и обнаруживший ее Леонид Рабинович: «Через десять лет, поднимаясь по мраморной лестнице музея в Москве, я шел к ней с замирающим от нетерпения сердцем, как идут к живому и близкому после долгой разлуки».

Картина голландского художника Яна Вермера Делфтского "У сводни" (1656 год) во время передачи Дрезденской картинной галерее, 1955 Sputnik Sputnik

25 августа 1955 года выставка закрылась и состоялась церемония подписания акта передачи первой картины – «Портрета молодого человека» Альбрехта Дюрера. Великие работы одна за другой покидали Москву.

Альбрехт Дюрер «Портрет молодого человека» Дрезденская картинная галерея Дрезденская картинная галерея

Всего Советским Союзом было передано в ГДР 1240 отреставрированных произведений живописи и 1 571 995 экспонатов Пергамского алтаря и коллекции «Зеленые своды».

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