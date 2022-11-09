5 САМЫХ ДОРОГИХ квартир, которые можно снять в Москве (ФОТО)

Сколько нужно заплатить за апартаменты у Кремля, и в какой московской квартире открывается лучший вид на звезды?

1. Пентхаус в центре города - 3 млн рублей в месяц

Эта квартира с уникальным интерьером находится в историческом доме купца Половинкина на элитной улице города - Пречистенке. Рядом Храм Христа Спасителя, Пушкинский музей, множество ресторанов и театров.

Квартира занимает несколько этажей. На четвертом этаже находится главная спальня с камином и ванной комнатой, гардеробная, кабинет, детская спальня и еще несколько помещений. На пятом этаже - просторная гостиная со стеклянным куполом и качелями, бар с дровяным камином, выход на балкон и подсобные помещения. На шестом этаже - три спальни, хамам, массажная и прачечная. Здесь же выход на открытую террасу с видом на исторический центр города.

В квартире соседствуют современная и антикварная мебель. Многие предметы интерьера изготовлены на заказ с использованием натуральных материалов из разных уголков мира.

Дом с закрытой территорией, паркингом, детской площадкой и охраной.

Площадь: 650 м²

Адрес: ул. Пречистенка, д. 27

2. Современная квартира с садом - 2 800 000 рублей в месяц

Светлая квартира занимает первый этаж особняка в жилом комплексе «Бутиковский, 5». В шаговой доступности Парк Горького, Нескучный сад и Музеон.

В квартире панорамное остекление. Есть возможность выйти во внутренний сад – редкое удовольствие в мегаполисе.

В отделке квартиры использован натуральный мрамор, ценные породы дерева, авторские элементы интерьера из металла и стекла. В квартире высокий потолок - 3,4 метра, установлен камин.

Квартира поделена на гостиную с пятиканальным домашним кинотеатром и звуковой системой, столовую, большую кухню, три основные спальни, гостевую спальню, прачечную и гардеробную зону.

В подземной части жилого комплекса размещены паркинг и бассейн.

Площадь: 350 м², сад: 278 м²

Адрес: Бутиковский пер., д. 5

3. Пентхаус в сталинской высотке - 2 500 000 рублей в месяц

Трехуровневый пентхаус расположился в советской высотке - гостинице «Украина», построенной в 1953-1957 годах. Таких сталинских высоток в Москве всего семь.

Роскошная отделка квартиры выполнена в стиле «ар деко» с использованием итальянского мрамора и натурального дерева.

На первом уровне пентхауса просторный холл, гардеробная, большая гостиная с камином, кухня - столовая, основная спальня со своей ванной комнатой и гардеробной. А также гостевая спальня и большой открытый балкон с панорамными видами на Москву-реку и деловой район Москва Сити.

На втором уровне кухня-гостиная, ванная комната, прачечная. На третьем - рабочий кабинет с окнами в пол по кругу и выходом на террасу.

Летом можно выйти из дома на набережную Москвы-реки и прокатиться по городу на теплоходе.

Площадь: 507,8 м²

Адрес: Кутузовский пр-т, д. 2/1

https://www.cian.ru/rent/flat/278661894/

4. Апартаменты у Кремля - 2 050 000 рублей в месяц

Эта квартира для тех, кто мечтал жить рядом с Красной площадью. Лучшее расположение невозможно себе представить. Четырехкомнатная квартира находится в отеле Four Seasons Hotel Moscow, раньше здесь была гостиница «Москва».

Красная площадь с Собором Василия Блаженного, Исторический музей и Александровский сад находятся отсюда на расстоянии вытянутой руки. А Большой театр с его зеленым сквером и фонтаном быстро станет привычным видом из окна.

Интерьер апартаментов выполнен в духе минимализма. Гостиная объединена с кухней, также в квартире три комнаты, кабинет, несколько гардеробных и подсобных помещений. Есть выход на собственную террасу.

Площадь: 227 м²

Адрес: ул. Охотный ряд, д. 2

5. Пентхаус с круговой террасой - 2 млн рублей в месяц

Трехуровневый пентхаус расположен на 38, 39 и 40 этажах дома на улице Мосфильмовская. Недалеко находится одна из крупнейших киностудий страны «Мосфильм». Если будет желание, можно сходить в музей киностудии.

У квартиры две смотровые площадки на круговой панорамной террасе, одна из них площадью 750 метров² с видом на четыре стороны света. Отсюда видно МГУ, Кремль, храм Христа Спасителя, Новодевичий монастырь - всю Москву, одним словом. На террасе установлена зона барбекю с обеденным столом. И есть телескоп, чтобы ночью наблюдать за звездами.

В квартире также есть камин, белый рояль и окно в потолке последнего этажа. Все для приятного отдыха.

А если созерцания небосвода под классическую музыку будет недостаточно, то в квартире есть еще сауна на шесть человек и бильярдная комната.

Площадь: 500 м²

Адрес: ул. Мосфильмовская, д. 70

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