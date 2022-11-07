10 самых крупных городов российской провинции

Эти города не являются даже региональными центрами, но часто превосходят их по численности населения и известности.

1. Тольятти (Самарская область)

Яков Князев/TASS Яков Князев/TASS

По данным переписи 2020 года, в Тольятти проживает 684,7 тыс. человек: по численности населения он занимает 19-е место в стране. А среди городов, не являющихся административными центрами, Тольятти по этому показателю лидирует.

Город получил свое нынешнее название в 1964 году в честь Генерального секретаря ЦК Итальянской коммунистической партии Пальмиро Тольятти, скоропостижно скончавшегося в тот год во время визита в советский лагерь Артек в Крыму.

Имя оказалось по-своему судьбоносным. Спустя два года, в 1966 году, в Тольятти начали строить крупнейший в стране автозавод — АвтоВАЗ, — а подготовкой технического проекта занимался итальянский автомобильный концерн «Фиат». Предприятие обеспечило городу славу «советского Детройта».

2. Набережные Челны (Республика Татарстан)

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Во втором по значению городе Татарстана проживает 548,5 тыс. человек. Наряду с Тольятти этот город тоже примечателен своим автогигантом — заводом «КамАЗ».

Строительству завода, начатому в конце 1969 года, было присвоено звание «ударной комсомольской стройки», что подразумевало исключительное значение для страны. Первая очередь предприятия была сдана в эксплуатацию в конце 1976 года. В его оснащении участвовали фирмы из 19-ти стран Европы, США, Канады и Японии. На полную мощность завод заработал в конце 1981 года, а еще через 7 лет он окупил затраты на строительство.

Параллельно с «КамАЗом» шла бурная застройка города, и к концу 1980-х население Набережных Челнов превысило полмиллиона человек.

Интересно, что на протяжении чуть более семи лет, с 1982 по 1988 год, город носил имя Брежнев — в честь скончавшегося в 1982 году генерального секретаря ЦК КПСС.

3. Новокузнецк (Кемеровская область)

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Площадь Новокузнецка составляет 424,27 кв.м – это больше, чем у Вены, Афин, Белграда и Барселоны и государства Мальта (316 кв. м). В нем проживает 537,5 тыс. человек.

Новокузнецк старше и больше по площади административного центра региона — города Кемерово — и практически сравнялся с ним по численности населения, поэтому его неформально называют «второй столицей Кузбасса». Здесь расположены старейшие в России центры добычи угля и переработки металлов и, в частности, Западно-Сибирский металлургический комбинат — пятый по величине металлургический комбинат в стране.

4. Балашиха (Московская область)

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В крупнейшем городе Московской области проживает 521 тыс. человек. От центра столицы его отделяет порядка 20 км. В 2021 году Балашиху признали самым быстрорастущим городом Европы.А в прошлом году она возглавила рейтинг городов РФ по росту цен на вторичном рынке жилья.

Название Балашиха получила по суконному предприятию, построенному в 1830 году: появление фабрики принято считать датой основания города.

Сегодня город — важный центр производства авиационных колес для гражданских и военных самолетов и вертолетов, а также взлётно-посадочных устройств и гидравлических авиационных систем.

5. Сочи (Краснодарский край)

Andrey Filatiev/EyeEm/Getty Images Andrey Filatiev/EyeEm/Getty Images

Город приобрел всемирную известность в 2014 году как место проведения XXII Зимних Олимпийских игр — при том, что Сочинская агломерация целиком расположена в субтропиках (конечно, соревнования на открытом воздухе проводились не на побережье Черного моря, а в горах – в поселке Красная Поляна). Помимо Олимпиады, в 2014 году в Сочи провели 16-й этап чемпионата мира «Формулы-1», а в 2018-м — Чемпионат мира по футболу.

Численность населения самого Сочи в 2021 году составила 466 тыс. человек. На территории этого всесезонного города-курорта круглый год гостят туристы, так что по факту людей здесь всегда намного больше.

6. Магнитогорск (Челябинская область)

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Наряду с Новокузнецком Магнитогорск считается ключевым центром черной металлургии. В этом уральском городе проживает 410,6 тыс. человек, а расположен он на границе Европы и Азии.

В 1931 году Магнитогорск стал одним из первых в стране соцгородов, которые строились при крупных промышленных предприятиях. Здесь таковым стал Магнитогорский металлургический комбинат, указ о строительстве которого был подписан в 1929 году. Основные сооружения предприятия проектировались при участии американских и немецких инженеров, в строительстве участвовали чехи, словаки, болгары, итальянцы, финны, румыны, турки и поляки. А у истоков застройки городских кварталов стоял немецкий архитектор Эрнст Май.

7. Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)

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По многим параметрам этот город — рекордсмен. В Сургуте живут 396,5 тыс. человек: это больше, чем в административном центре региона Ханты-Мансийске (107,5 тыс.). В 2018 году он стал третьим в рейтинге городов, вносящих наибольший вклад в ВВП России после Москвы и Санкт-Петербурга.В 2019-м Сургут занял третье место в списке богатейших городов страны, в 2021-м стал десятым в списке самых быстрорастущих городов Европы и вторым в России по комфортности и доступности жизни.

Такие показатели объясняются тем, что Сургут считают нефтяной столицей России: на его долю приходится четверть общероссийской добычи, а на регион Югра в целом — около 42%.

С момента своего основания в 1594 году и примерно до завершения Второй мировой войны город был ссыльным краем. А его «нефтяная» эпоха началась в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Именно открытие больших залежей нефти обусловило стремительное развитие Сургута.

8. Нижний Тагил (Свердловская область)

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В этом уральском городе сегодня проживает порядка 339 тыс. человек. Своим происхождением он обязан месторождениям медной и железной руды, обнаруженным в начале XVIII века. С тех пор Нижний Тагил является одним из важных индустриальных центров страны. Помимо различных видов продукции черной металлургии, здесь производят новые версии танка Т-90 и танк Т-14 «Армата».

Вместе с тем в Нижнем Тагиле в 1740-х годах зародилась традиция русской лаковой подносной росписи: считается, что Тагильская роспись — предшественник Жостовской, которая более известна сейчас и используется чаще всего на одноименных декоративных подносах.

А еще в Нижнем Тагиле хранится картина «Святое семейство» (1509), приписываемая итальянскому художнику Рафаэлю Санти. Полотно называют «Тагильская Мадонна» – оно было найдено в 1924 году на чердаке бывшего господского дома уральских заводовладельцев Демидовых.

9. Волжский (Волгоградская область)

Alexander Marynkin/EyeEm/Getty Images Alexander Marynkin/EyeEm/Getty Images

Волжский, в котором проживает 321,5 тыс. человек, примыкает к миллионнику-Волгограду и находится на расстоянии 20 км от его центра.

Волжский появился в 1951 году как посёлок при строительстве Сталинградской (ныне Волжской) ГЭС — крупнейшей в Европе (а в 1960-1963 гг. — крупнейшей в мире) гидроэлектростанции. Ее мощность позволила создать на территории Волжского территориально-производственный комплекс, в который входят предприятия химической, металлургической и машиностроительной промышленности.

10. Орск (Оренбургская область)

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Среди городов, не являющихся административными центрами, Орск занимает первое место по площади: она составляет 642 кв. км, что обеспечивает городу 9-е место в общероссийском зачете. А население Орска составляет 224,8 тыс. человек.

Как и Магнитогорск, он расположен на границе Европы и Азии: на две части город делит река Урал. Орск был основан в 1735 году как крепость для защиты российских рубежей от казахских кочевников.

В середине XIX века в окрестностях Орска было обнаружено крупное месторождение золота, а в 1930-е годы здесь начали строить крупные промышленные предприятия на базе местных богатых месторождений других полезных ископаемых — никеля и кобальта.

Самый бурный рост населения город пережил во время Второй мировой войны: согласно переписи 1939 года, в нем проживало 66,3 тыс. жителей, в 1956-м – 157 тысяч. Дело в том, что в годы Второй мировой войны в Орск эвакуировали предприятия, семьи военных, детей, оставшихся без родителей, а еще сюда ссылали тысячи советских немцев со всего СССР.

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