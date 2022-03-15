Самые впечатляющие новостройки Москвы (ФОТО)

Дворец спорта с крышей-лентой, детский сад, где можно гулять по крыше, и новый взгляд на кубизм. Какая она, современная московская архитектура?

В Москве можно увидеть здания совершенно разных архитектурных эпох: от церквей XV века, смелого авангарда раннего СССР, сталинского ампира 1950-х до панельных прямоугольников «перестройки» и громоздких торговых центров «лихих 90-х». Какие интересные здания построены в российской столице за последние годы?

1. Дворец гимнастики в Лужниках

Станислав Красильников/TASS Станислав Красильников/TASS

Новый спортивный центр открылся на территории олимпийского комплекса «Лужники» в 2019 году. Центр, построенный под руководством главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, получил имя известного тренера по художественной гимнастике Ирины Винер-Усмановой, среди воспитанниц которой олимпийские чемпионки Юлия Барсукова и Евгения Канаева. Дворец гимнастики был построен всего за пару лет. Отличительная особенность здания - крыша в виде гимнастической ленты. Внутри спортцентра арена с трибунами, которая вмещает почти 4000 зрителей.

Станислав Красильников/TASS Станислав Красильников/TASS

Дворец гимнастики за архитектуру уже успел получить несколько национальных премий как лучший спортивный объект страны и международной MIPIM в номинации «Лучший спортивный и культурный объект» в 2020.

2. Dominion Tower в районе Дубровки

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Деловой центр, построенный по проекту архитектурного бюро Zaha Hadid Architects, был открыт в 2015 году на юго-востоке Москвы. Из-за не очень удачного расположения вдали от деловых районов города бизнес-центр не пользуется популярностью (буквально в конце декабря 2021 года его продали новым владельцам), но с архитектурной точки зрения он очень сильно выделяется на фоне других зданий.

При проектировании архитекторы вдохновлялись русским авангардом и идеей сдвинутых тектонических плит. Здание облицовано панелями, которые меняют цвет в зависимости от освещенности.

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Оно выглядит ассиметричным, внутри много открытого пространства, в котором находятся современные офисные помещения. «Это похоже на игру дженга, стопку книг или торт со съехавшими коржами», - так о нем пишет российский урбанист Илья Варламов, который включил его в свой список лучших зданий Москвы в 2016 году.

3. ​Хорошевская школа («Хорошкола»)

Виталий Белоусов/Sputnik Виталий Белоусов/Sputnik

Эта общеобразовательная школа находится в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы. Ключевое слово в концепции - «прозрачность». Снаружи - огромные окна от пола и до потолка, панели, имитирующие стволы деревьев, внутри - «парящие» лестницы со стеклянными элементами.

Для проекта этого образовательного комплекса привлекли не только архитекторов, но и педагогов. В итоге решили отказаться от стандартных школьных аудиторий и создали залы, которые можно адаптировать под различные учебные процессы. Здесь есть аудитории-лаборатории, классы для занятий по робототехнике, компьютерному моделированию, спортзал, бассейн и многое другое.

Здание школы управляется системой «умный дом».

За пять лет с момента постройки школа получила несколько архитектурных премий, в том числе, Re-Thinking the Future в номинации «Концепция образовательного учреждения».

4. Школа на территории бывшего завода “ЗИЛ”

Еще одну необычную для Москвы школу можно увидеть в районе бывшего автозавода «ЗИЛ» вблизи жилого комплекса «ЗИЛАРТ». Она спроектирована как система кампусов: кроме учебных классов, здесь есть так называемый hi-tech цех, где проводятся занятия по естественным наукам и IT-технологиям, а также несколько спортивных залов.

Открытая в 2019 году, она была признана московскими властями лучшей постройкой образовательного назначения.

Кстати, это самая большая школа в России: она рассчитана на 2500 учеников.

5. Детский сад у метро «Курская»

«В такой детский сад я бы и сам ходил», - такие отзывы оставляют родители воспитанников этого детского сада.

Пожалуй, в Москве он самый оригинальный. Находится этот детский сад в Малом Полуярославском переулке на окраине центра столицы. Авторами проекта стало архитектурное бюро Asadov. Территория детского сада небольшая, и дизайнеры предложили использовать для прогулок эксплуатируемую кровлю. Площадки для прогулок с верандами появились и на втором, и на третьем этажах. А здание стало похожим на корабль.

Осуществить проект было довольно сложно, ведь нужно было позаботиться не только о внешней эстетике, но и о безопасности детей. Поэтому ни одно инженерное решение в этом проекте не было случайным. Здание состоит из двух перпендикулярных корпусов, которые закрывают двор от ветра, а на западном фасаде появилась полукруглая стеклянная вставка для разворота пожарной машины.

На окнах есть и фантазия на тему русских наличников из разных регионов.

Внутри много помещений с изогнутыми контурами, которые также нравятся детям.

6. Жилой комплекс «Ривер парк»

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На юге Москвы есть район Нагатинский затон, который стоит на самом берегу Москвы-реки. Здесь несколько лет назад появился новый городской квартал «Ривер парк» с домами с волнообразными фасадами, напоминающими о близости к воде.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Также архитекторы построили открытую для всех широкую набережную с несколькими уровнями, где есть и спортивные площадки, и веранды, и кафе. В 2021 году один из корпусов победил в конкурсе лучших архитектурных решений Global Future Design Awards с лучшей концепцией жилого квартала.

7. Жилой комплекс «Кленовый Дом»

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Этот жилой комплекс тоже находится на набережной, только в самом центре города. Построен он в 2015 году. Пречистенская набережная ведет непосредственно к парку Горького, это один из самых оживленных районов Москвы. Вписать новый дом в существующий старинный архитектурный ансамбль было делом непростым, но в итоге здание получилось одновременно и интересным, и не портящим виды.

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Жилой комплекс представляет из себя длинный 4-этажным дом с авангардным фасадом с намеком на кубизм. В оформлении использованы керамические плиты, а внутри - дерево и мрамор.