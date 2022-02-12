Зачем россияне добровольно селятся в квартиры-кельи?

Можно ли вшестером разместиться в крохотной студии? Да, но будьте осторожны, у вашей кошки может начаться депрессия.

Россияне хорошо знакомы с дефицитом жизненного пространства. В СССР многим приходилось жить целой семьей в одной комнате в коммунальной квартире. А некоторым даже в комнате общежития или барака. Были там и так называемые квартиры гостиничного типа (от 12 до 25 метров). Строительный бум в постсоветской России казалось навсегда покончил с вынужденной жизнью в тесноте. Ан нет. В последние годы в российских мегаполисах пользуются большим спросом новые вполне респектабельные дома вполне, где целая отдельная квартира снова составляет от 11 до 25 метров. Кому же и зачем они нужны?

Шесть человек на 22 метрах

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Мама, папа и 4 дочки живут всего на 22 квадратных метрах. «Мы никогда не думали, что будем так жить, но хотели переехать в Москву, средств на нормальное жилье не было. Решили купить хоть маленькое, но свое», - рассказывает мама Юлия.

Стал вопрос - как же разместить на такой площади целую семью. В комнате установили два больших раскладных дивана и детскую кроватку. Нашлось место для письменного стола, чтобы дети могли делать уроки. В узком коридоре - шкаф, маленький холодильник и узкий кухонный гарнитур. Здесь помещаются все детские и взрослые вещи, причем полки полупустые.

«Я минималист, и это спасает, - говорит Юлия. - Покупаем минимум вещей, да и деньги таким образом экономим». Сезонные вещи хранятся на малой родине в деревне, а все лишнее безжалостно выкидывается.

О жизни вшестером в студии Юлия ведет популярный блог в соцсетях, где дает советы по оптимизации жизненного пространства. «Например, всю одежду стараюсь в комоде складывать вертикально, чтобы было компактнее. Детские игрушки хранятся в коробках под диваном. И регулярно проводим расхламление!»

Семья уже приобрела квартиру побольше, но живет в студии, пока делает там ремонт. В будущем планирует свое жилье сдавать.

Двое на 20 метрах

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Светлана живет с супругом и кошкой в 20-метровой студии в Московской области. «До этого мы жили в съемных квартирах, копили на ипотеку и не планировали покупать студии. Но однажды увидели плакат о продаже студии в строящемся доме в Подмосковье всего за 1,5 миллиона рублей ($20 000), и подумали, почему бы не купить как вложение - ведь все дорожает. В итоге взяли без кредитов 20 квадратов и даже хватило на ремонт. Мы здесь почти год».

Множество вещей пришлось выбросить или отвезти на дачу. Велосипеды поставили в холле дома. Чтобы разместить необходимую мебель, отказались от плиты и духовки: вместо них поставили небольшую варочную поверхность и ростер. Обычный пылесос заменили вертикальным, который занимает меньше места. Вместо большого холодильника пришлось ограничиться низким.

«У нас единая столешница на кухне, заходящая за угол, где мы разместили рабочую зону», - говорит Светлана. Она работает из дома, и наличие нормального места для компьютера для нее очень важно. Обеденный стол здесь тоже необычный - на колесиках, чтобы его можно было перемещать. «Телевизор мы тоже думали разместить в шкафу, но в итоге нашли ему место в углу».

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Кроме того, в студии был очень сухой воздух и довольно душно. Эту проблему удалось решить с помощью увлажнителя воздуха и кондиционера.

И все же ограниченная площадь стала давить через несколько месяцев - оказалось, что обоим супругам нужно было личное пространство, чтобы не мешать друг другу общаться и по работе, и с друзьями. «Даже кошка стала немного депрессивной, ей тут негде бегать и прыгать». Сейчас супруги планируют переехать в квартиру побольше.

20 метров и кладовка

Наталия тоже живет с мужем в 20-метровой квартире и ведет блог о жизни в студии. Здесь они менее года. «Я из Москвы, муж из другого города, и он сказал, что хочет иметь свое жилье. Брать ипотеку у нас возможности не было, так что наскребли только на студию в рассрочку, - говорит Наталья. - Но студия нам очень нравится, хотя кто-то считает, что это полное сумасшествие. Иногда мне пишут комментарии вроде "личное пространство вышло из чата"».

Тем не менее, таких проблем у молодой семьи нет: «Даже раньше мы все время проводили на диване на кухне вместе, а в комнату шли только спать». Наталья работает за барной стойкой, муж на диване, никто никому не мешает. «Если ссоримся с мужем, то мы не расходимся по разным углам, а наоборот, сразу разруливаем проблему».

Для спального места супруги нашли интересное решения - широкий диван с изголовьем, как у кровати. А для хранения вещей мы арендовали кладовку-келлер. Там и лыжи, и коньки, и самокаты, и сезонные вещи. «Дома только одежда, которую мы носим. Если что-то покупаю, старое выкидываю или отдаю».

Не так давно они приобрели еще одну студию - на этот раз 17-метровые апартаменты в центре Москвы. Говорят, что не смогли пройти мимо заманчивой цены и решили вложиться в нее для последующей сдачи в аренду. Пока они делают в ней ремонт и размышляют, а не пожить ли там какое-то время - теперь они уверены, что смогут разместиться и на такой площади.

Эксперимент на 13 метрах

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Валентина прожила 2 месяца в московских апартаментах размеров всего 13 квадратов и воспринимает это как жизненный эксперимент. «Я жила как-то 2 месяца в палатке и вообще я люблю вырывать себя из привычных условий, это полезно», - смеется она. Но подчеркивает, что жила там временно, пока искала более подходящую квартиру.

Девушка отмечает, что большим плюсом были высокие потолки и продуманная организация пространства. «Схема следующая: окно, диван, кухонный стол с плитой и мойкой, под ним стиралка, холодильник и микроволновка, далее узкий коридор с душем и санузлом». Если посмотреть на фото, даже нет ощущения, что здесь всего 13 метров!

Для проветривания можно было открыть дверь и окно одновременно. Дома Валентина не готовила и пользовалась только микроволновкой и чайником.

«Для одного человека уютненько, но меня очень удивило, что наверху в такой же квартире жила целая семья с детьми», - говорит Валентина.

Валентина сейчас живет в большой квартире и говорит, что иногда чувствует себя «барыней». «Я не могла в микростудии посмотреть свой наряд, так как не было зеркала в полный рост, а сейчас у меня много зеркал. И я не могу насмотреться на себя!»