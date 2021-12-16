5 исчезнувших городов России

Город Молога и что с ним стало сегодня.

Почему затопили старинные купеческие города и что осталось от бывших генуэзских колоний на Черном море? Рассказываем про города-призраки в разных регионах России.

Эти заброшенные, затопленные и разрушенные из-за природных катастроф населенные пункты существовали на карте России еще относительно недавно. Что сейчас находится на их месте?

1. Молога, Ярославская область

Вид Афанасьевского женского монастыря в Мологе/ Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник/ Russiainphoto

«Русская Атлантида», как нередко называют этот некогда процветавший купеческий город, была затоплена при строительстве Рыбинского водохранилища в 1940-х.

Город был известен с XII века и был крупным торговым центром Российской империи, где проходили большие ярмарки. Здесь же находился старинный Афанасьевский монастырь, построенный в XV веке.

Перед затоплением в городе проживало около 7 тысяч человек. Переселение заняло около 4 лет. Бревенчатые дома разбирали и переправляли по реке. Каменные дома и высокие постройки сносили, чтобы они не мешали судоходству.

Остров на Рыбинском водохранилище в Ярославской области, где находился город Молога, затопленный при строительстве Рыбинского водохранилища. Юрий Шаров /Sputnik Юрий Шаров /Sputnik

Большая часть бывших мологжан обосновалась недалеко от города Рыбинска. Сейчас здесь находится Музей Мологского края.

Иногда в районе бывшей Мологи наступает маловодье, и над водой проступают остатки построек. Затопленный город привлекает множество путешественников и дайверов, которые спускаются под воду, чтобы увидеть старинные улицы и остатки домов.

(подробнее об истории Мологи читайте здесь)

2. Весьегонск, Тверская область

Весьегонск. Гостиннодворная улица, до 1916 г. Общественное достояние Общественное достояние

Судьбу Мологи разделил и город Весьегонск в северной части Рыбинского водохранилища. Как и Молога, это был старинный купеческий город с гостиным двором, богатыми домами, каменными постройками.

Перед затоплением в Весьегонске насчитывалось около 6 тысяч жителей. Разбирать дома здесь начали в 1940 году, а окончательно затопили город в 1943 году.

В это время уже шла Вторая мировая война, и почти всех мужчин призвали в армию. Заниматься переселением приходилась женщинам. Переселяли горожан на колхозные земли южнее прежнего города. Новое поселение получило такое же название.

3. Тана, Ростовская область

Остатки ворот в Азове. Google maps Google maps

На окраине современного города Азова на юге России есть улица, названная в честь итальянского города Генуя. Здесь же находятся остатки старинных Генуэзских ворот, которые были частью средневековой крепости.

В XII-XIV веках на месте этого района был город Тана, основанный итальянскими купцами. В одной его части жили генуэзцы, в другой — венецианцы, которые постоянно конфликтовали между собой. Тем не менее, город стоял на торговом пути из Москвы в Константинополь, и здесь процветала торговля.

Во времена Золотой Орды (середина XII века) Тана (или Тан) перешел к татаро-монголам. Город был свидетелем многочисленных военных действий, однако раз за разом отстраивался вновь, пока не пал в 1475 году от нашествия турок.

Крепость Азов. Legion Media Legion Media

Османская империя основала тогда же крепость Азак, которая сегодня находится в центре города Азов.

4. Саркел, Ростовская область

Хазарская крепость Саркел, или Белая Вежа. Аэрофотоснимок с раскопок М. И. Артаманова 1930-х гг. Общественное достояние Общественное достояние

Саркел («белая крепость» на хазарском языке) — это затерянный на дне Цимлянского водохранилища древний город. Был он построен еще в середине IX века на берегу реки Дон на юге России как форпост Хазарского каганата, государства кочевников.

Саркел перешел под власть Руси в 965 году и был разгромлен в начале XII века половцами. Жители покинули город, разобрав часть крепостных стен для своих построек.

Цимлянская гидроэлектростанция на реке Дон. Эрик Романенко /TASS Эрик Романенко /TASS

В 1930-х годах советские археологи провели в этих местах раскопки и нашли остатки Саркела. Здесь довольно хорошо сохранились следы стен, остатки башен, ворота, линии обороны. Найденные предметы быта сейчас находятся в музеях России, в основном в Эрмитаже в Санкт-Петербурге и в музее Новочеркасска.

Крепость Саркел ушла под воду во время строительства Цимлянского водохранилища в 1952 году. Дайверы до сих пор находят руины под водой.

5. Нефтегорск, Сахалинская область

Нефтегорск после землетрясения. Роман Денисов/TASS Роман Денисов/TASS

Крупнейшее в России землетрясение уничтожило целый населенный пункт на Сахалине. Оно произошло в ночь с 27 на 28 мая 1995 года и разрушило Нефтегорск за 17 секунд. Из 3197 жителей погибло 2040 человек. Дома в Нефтегорске, по воспоминаниям очевидцев, просто рассыпались, превращаясь в пыль.

«Когда я открыла глаза, поняла, что лежу головой на доске под куском рубероида, —вспоминает Татьяна Миронова, которой тогда было 10 лет. — Когда вновь очнулась, услышала крики людей, треск горящих досок и голос 14-летнего брата, которого мне было видно в проем между досками. Как мы все выбирались из-под завалов, уже не помню, но мы все выжили. Наверное, родились в рубашке».

Южно-Сахалинск. Мемориал памяти жертв землетрясения в поселке Нефтегорск на привокзальной площади. Юрий Смитюк/TASS Юрий Смитюк/TASS

Выживших переселили в другие населенные пункты, в основном, в Южно-Сахалинск. На месте Нефтегорска установлена лишь мемориальная плита с именами погибших.