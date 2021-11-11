10 самых молодых городов России

Почти все населенные пункты в России имеют очень длинную историю. Новые города - это большая редкость, и мы собрали их для вас.

1. Иннополис, Татарстан

Беспилотное такси в Иннополисе. Максим Богодвид/Sputnik Максим Богодвид/Sputnik

Российская «Силиконовая долина» - так в медиа называют Иннополис, небольшой город в 40 км от столицы Татарстана Казани. Он был построен в 2012-2015 годах для IT-специалистов: помимо жилых комплексов, здесь есть университет, бизнес-центр с представительствами крупнейших российских компаний, коворкинги и все, что может понадобиться для жизни. На небольшой территории (чуть больше 2 кв. км.) живет и работает около 4 тысяч человек, но на улицах очень пустынно. Все дело в том, что местные жители предпочитают общаться через соцсети, работать из дома, а для выходов используют беспилотное такси компании «Яндекс», которое здесь абсолютно бесплатно. Прочитать об этом удивительном городе можно здесь.

2. Кудрово, Ленинградская область

Новостройки до горизонта в Кудрово. Legion Media Legion Media

Именно здесь находится самый многоквартирный дом в стране (а то и в мире) - 3708 квартир в 35 подъездах. В России такие дома называют «человейниками». Раньше здесь была деревня, в советские годы колхоз, а затем началась большая стройка. К 2018 году микрорайон Санкт-Петербурга вырос настолько, что ему присвоили статус города. И стройки продолжают до сих пор. Пока что здесь проживает 50 тысяч человек.

3. Мурино, Ленинградская область

Новостройки в Мурино. Роман Пименов/TASS Роман Пименов/TASS

А в 2019 году статус города получил еще один пригород Санкт-Петербурга Мурино. До недавнего времени это был поселок с дореволюционным прошлым, который в итоге снесли и стали застраивать многоэтажными жилыми комплексами. Население растет стремительно: в 2002 году здесь проживало 5 тысяч человек, а сегодня около 80 тысяч.

4. Магас, Ингушетия

Центр Магаса. Елена Афонина/TASS Елена Афонина/TASS

Город Магас с населением 13,6 тысяч человек - столица самой маленькой российской республики Ингушетии. Строительство началось в 1994 году. До 1993 года вся эта территория входила в состав Чечено-Ингушской Республики, центром которой был Грозный, и после ее распада у Ингушетии возникла необходимость в собственной столице, где можно было бы разместить административные учреждения. Крупнейший город Назрань уже был плотно застроен, и тогда местные власти решили основать буквально в нескольких километрах от него Магас. Назван он в честь столицы древнего государства Алания, где жили предки ингушей и других кавказских народов.

5. Город Московский, Москва

Government of Moscow Press centre (CC BY 4.0) Government of Moscow Press centre (CC BY 4.0)

Москва настолько большая, что некоторые ее районы тоже имеют статус городов. До 2004 года Московский был обычным поселком на юго-западе столицы, который затем стали активно застраивать жилыми комплексами и в итоге превратился в город. В 2012 году он вошел в состав Москвы, не потеряв своего статуса. Сейчас только в черте Московского живет около 60 тысяч человек.

6. Кукмор, Татарстан

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В 2017 году старинный поселок Кукмор в 120 км от Казани получил статус города: его население выросло почти до 18 тысяч жителей. Кукмор - популярное туристическое направление Татарстана. Здесь производят валенки с народными орнаментами и медную посуду, а также отдыхают на горнолыжном курорте.

7. Губкинский, Ямал

Город посреди лесотундры. Евгений Биятов/Sputnik Евгений Биятов/Sputnik

Губкинский был основан в тяжелейших условиях посреди лесотундры Ямала в 1986 году как поселок нефтяников и газовиков, но уже в 1996 получил статус города. Ближайшая железнодорожная станция находится в 16 км, а аэропорт - почти в 200 км. Тем не менее, сейчас здесь живет почти 30 тысяч человек. Это один из самых молодых городов России не только по дате основания, но и по возрасту жителей - им, в среднем, по 29 лет. А еще здесь есть очень интересный Музей освоения Севера.

8. Михайловск, Ставропольский край

Михайловск. Ivan Hrytsai (CC BY-SA 3.0) Ivan Hrytsai (CC BY-SA 3.0)

Старинное село Шпаковское на юге России получило новый статус и вернуло историческое название местности в 1999 году. Сейчас он настолько вырос, что фактически примыкает к Ставрополю, став его сателлитом. При этом здесь гораздо дешевле не только квартиры, но и частные дома, и город продолжает расти за счет новых жителей. В Михайловске живет более 95 тысяч человек.

9. Курчалой, Чечня

Новый район города Курчалой. Товболатов (CC BY-SA 4.0) Товболатов (CC BY-SA 4.0)

Новый город в 40 км от Грозного вырос из одноименного села в 2019 году. Здесь интенсивно возводятся новые жилые дома, школы, спортивные площадки, и население растет. Если в 1990 году в Курчалое проживало менее 10 тысяч человек, то сегодня уже более 27 тысяч.

10. Агидель, Башкирия

В 200 км от Уфы, столицы Башкирии, есть еще один очень молодой российский город. Агидель изначально был построен как поселок для рабочих Башкирской АЭС в 1980 году, а статус города получил в 1991 году. Атомная электростанция так и не была достроена, поэтому жители из-за отсутствия работы постепенно покидают город. В 1998 году здесь проживало 20 тысяч человек, а сегодня осталось лишь 14 тысяч.