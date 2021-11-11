10 самых молодых городов России

Университет в Иннополисе.Legion Media
Беспилотное такси в Иннополисе.Максим Богодвид/Sputnik
Российская «Силиконовая долина» - так в медиа называют Иннополис, небольшой город в 40 км от столицы Татарстана Казани. Он был построен в 2012-2015 годах для IT-специалистов: помимо жилых комплексов, здесь есть университет, бизнес-центр с представительствами крупнейших российских компаний, коворкинги и все, что может понадобиться для жизни. На небольшой территории (чуть больше 2 кв. км.) живет и работает около 4 тысяч человек, но на улицах очень пустынно. Все дело в том, что местные жители предпочитают общаться через соцсети, работать из дома, а для выходов используют беспилотное такси компании «Яндекс», которое здесь абсолютно бесплатно. Прочитать об этом удивительном городе можно здесь.
Новостройки до горизонта в Кудрово.Legion Media
Именно здесь находится самый многоквартирный дом в стране (а то и в мире) - 3708 квартир в 35 подъездах. В России такие дома называют «человейниками». Раньше здесь была деревня, в советские годы колхоз, а затем началась большая стройка. К 2018 году микрорайон Санкт-Петербурга вырос настолько, что ему присвоили статус города. И стройки продолжают до сих пор. Пока что здесь проживает 50 тысяч человек.
Новостройки в Мурино.Роман Пименов/TASS
А в 2019 году статус города получил еще один пригород Санкт-Петербурга Мурино. До недавнего времени это был поселок с дореволюционным прошлым, который в итоге снесли и стали застраивать многоэтажными жилыми комплексами. Население растет стремительно: в 2002 году здесь проживало 5 тысяч человек, а сегодня около 80 тысяч.
Центр Магаса.Елена Афонина/TASS
Город Магас с населением 13,6 тысяч человек - столица самой маленькой российской республики Ингушетии. Строительство началось в 1994 году. До 1993 года вся эта территория входила в состав Чечено-Ингушской Республики, центром которой был Грозный, и после ее распада у Ингушетии возникла необходимость в собственной столице, где можно было бы разместить административные учреждения. Крупнейший город Назрань уже был плотно застроен, и тогда местные власти решили основать буквально в нескольких километрах от него Магас. Назван он в честь столицы древнего государства Алания, где жили предки ингушей и других кавказских народов.
Москва настолько большая, что некоторые ее районы тоже имеют статус городов. До 2004 года Московский был обычным поселком на юго-западе столицы, который затем стали активно застраивать жилыми комплексами и в итоге превратился в город. В 2012 году он вошел в состав Москвы, не потеряв своего статуса. Сейчас только в черте Московского живет около 60 тысяч человек.
В 2017 году старинный поселок Кукмор в 120 км от Казани получил статус города: его население выросло почти до 18 тысяч жителей. Кукмор - популярное туристическое направление Татарстана. Здесь производят валенки с народными орнаментами и медную посуду, а также отдыхают на горнолыжном курорте.
Город посреди лесотундры.Евгений Биятов/Sputnik
Губкинский был основан в тяжелейших условиях посреди лесотундры Ямала в 1986 году как поселок нефтяников и газовиков, но уже в 1996 получил статус города. Ближайшая железнодорожная станция находится в 16 км, а аэропорт - почти в 200 км. Тем не менее, сейчас здесь живет почти 30 тысяч человек. Это один из самых молодых городов России не только по дате основания, но и по возрасту жителей - им, в среднем, по 29 лет. А еще здесь есть очень интересный Музей освоения Севера.
Михайловск.Ivan Hrytsai (CC BY-SA 3.0)
Старинное село Шпаковское на юге России получило новый статус и вернуло историческое название местности в 1999 году. Сейчас он настолько вырос, что фактически примыкает к Ставрополю, став его сателлитом. При этом здесь гораздо дешевле не только квартиры, но и частные дома, и город продолжает расти за счет новых жителей. В Михайловске живет более 95 тысяч человек.
Новый район города Курчалой.Товболатов (CC BY-SA 4.0)
Новый город в 40 км от Грозного вырос из одноименного села в 2019 году. Здесь интенсивно возводятся новые жилые дома, школы, спортивные площадки, и население растет. Если в 1990 году в Курчалое проживало менее 10 тысяч человек, то сегодня уже более 27 тысяч.
В 200 км от Уфы, столицы Башкирии, есть еще один очень молодой российский город. Агидель изначально был построен как поселок для рабочих Башкирской АЭС в 1980 году, а статус города получил в 1991 году. Атомная электростанция так и не была достроена, поэтому жители из-за отсутствия работы постепенно покидают город. В 1998 году здесь проживало 20 тысяч человек, а сегодня осталось лишь 14 тысяч.