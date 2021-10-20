Как возник единственный линейный город в мире - Волгорад?

Среди множества архитектурных концепций и утопических теорий особое место занимает идея линейного города, который формируют крупные протяженные улицы. Она появилась еще в XIX веке, но наиболее острый интерес вызвала у советских архитекторов 1920-1930-х годов. Так, например, Николай Ладовский предлагал соединить Ленинград и Москву за счет изменения уличной сети последней: вытянутая главная Тверская улица должна была стать основным вектором развития города и связующей осью двух столиц.

Архитектор и теоретик градостроительства Николай Милютин в своей знаменитой книге 1930 года «Соцгород» представил собственную концепцию линейного города. В ее основе лежала идея децентрализации промышленности и размещении жилых кварталов напротив заводских комплексов. Благодаря такой структуре город мог расти бесконечно, избегая формирования сверхплотных участков. Однако все эти теоретические построения так и остались на бумаге, хотя в разное время у них появлялось немало последователей.

Волгоградский эксперимент

Реализовать идею линейного города в России удалось лишь однажды. Местом для масштабного градостроительного эксперимента стал Волгоград. Свою вытянутую форму он получил еще в XVI веке благодаря историческому расположению вдоль берегов реки Волги.

Центральная набережная в Царицыне, 1915 Sputnik Sputnik

Такая структура была обусловлена необходимостью отправлять по реке грузы — товары, произведенные местными фабриками и кустарными мастерскими. Вокруг этих промышленных центров формировались и жилые кварталы, которые все вместе «нанизывались» на единую ось реки. Подобная схема развития городской территории сохранялась и после революции. Новые районы, возникшие как рабочие поселки, расползались вдоль берега на расстояния до 30 км.

Великая Отечественная война. Пленные немцы в Сталинграде Георгий Зельма / Sputnik Георгий Зельма / Sputnik

Во время Второй мировой войны больше половины всех строений Волгограда (в 1925-1961 город назывался Сталинградом) были уничтожены. Самой разрушительной оказалась знаменитая Сталинградская битва, которая стерла с лица земли целые жилые кварталы. Однако и в послевоенное время город продолжил развиваться линейно. По генеральному плану 1945 года прибрежная часть была освобождена от промышленных объектов, складов, военных сооружений, которые отрезали жилые районы от Волги.

Большая стройка

Монумент "Родина-мать зовет" Legion Media Legion Media

Самая большая послевоенная стройка здесь развернулась на Мамаевом кургане на берегу Волги, где 15 октября 1967 года торжественно открылся монумент «Героям Сталинградской битвы». Над его созданием трудились скульптор Евгений Вучетич, архитектор Яков Белопольский, а также инженер-конструктор Николай Никитин, один из создателей Останкинской телебашни в Москве. Поскольку строительством мемориала занимался Сталинградгидрострой, который возводил Волжскую ГЭС, использовались одни и те же материалы - бетон, металл, гранит.

Закат в весеннем Волгограде Getty Images Getty Images

Перед началом строительства Мамаев курган несколько месяцев расчищали от мин, снарядов и авиабомб. Кроме того, были вскрыты и перенесены на соседнюю площадку братские могилы. Затем на расчищенной земле сделали искусственные насыпи и склоны, возвели опоры и фундамент главного монумента. На Мамаевом кургане возвели несколько объектов: скульптура «Стоять насмерть», стены-руины, зал Воинской славы и монумент «Родина-мать зовет!». Последняя стала самой высокой скульптурой-статуей своего времени и даже была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Её общая высота составляет 85 м, длина фигуры — 52 м. Изначально монумент задумывался вдвое ниже, но по просьбе генсека Никиты Хрущева Вучетич «подрастил» фигуру — чтобы она оказалась больше американской статуи Свободы.

Волга Getty Images Getty Images

В 2010 году в состав Волгограда были включены 28 населенных пункта и остров Сарпинский, что изменило на карте конфигурацию города, однако принцип линейной застройки сохраняется и сегодня. Сегодня город протянулся на 90 км вдоль берега Волги и занимает площадь в 56,5 тыс. гектаров. Благодаря планировке здесь же находится и самая длинная улица России - протяженность Продольной улицы составляет более 50 км.