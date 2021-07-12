Самые монументальные ГЭС, построенные в советские годы (ФОТО)

В Советском Союзе были построены десятки гигантских гидроэлетроктростанций, обеспечивших энергией промышленные предприятия и целые города. Некоторые из них и сегодня остаются мощнейшими в мире.

1. Саяно-шушенская ГЭС

Береговой водосброс на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Илья Наймушин/Sputnik Илья Наймушин/Sputnik

Самая большая по мощности электростанция России находится в Хакасии, на реке Енисей. Ее плотина высотой 242 метра считается одной из самых высоких в мире. Достраивалась ГЭС целых 37 лет: с 1963 по 2000, но первый гидроагрегат был запущен уже в 1978 году. Конструкция плотины, созданная ленинградскими инженерами, получилась надежной: ГЭС находится в сейсмоактивной зоне, и она должна выдерживать мощнейшие колебания. Говорят, что при строительстве использовалось такое количество бетона, которого бы хватило на дорогу от Москвы до Владивостока. Сбросы воды в Енисей смотрятся очень эффектно и считаются даже чем-то вроде достопримечательности.

2. Красноярская ГЭС

Сброс воды на Красноярской ГЭС. Илья Наймушин/Sputnik Илья Наймушин/Sputnik

На 10-рублевой купюре изображена уникальная гидроэлектростанция, расположенная у города Дивногорска в Красноярском крае. Красноярская ГЭС строилась с 1955 по 1971 и считается второй по мощности в России (на момент открытия она была крупнейшей в мире). Открытие ГЭС существенно повлияло на температуру воды Енисея в этом районе: он перестал замерзать даже суровой сибирской зимой.

Здесь находится единственный в России судоподъемник: судно (и маленький кораблик, и большая баржа) заходит на специальную платформу на рельсах и транспортируется наверх, как на фуникулере.

Выглядит это фантастически.

3. Волжская ГЭС

Волжская гидроэлектростанция. Кирилл Брага/Sputnik Кирилл Брага/Sputnik

Строительство ГЭС вблизи Волгограда было одной из «великих строек коммунизма»: здесь работали 30 тысяч человек ежегодно. На момент открытия в 1963 году она была крупнейшей в мире.

По верху плотины также проложены автомобильная и железная дороги, причем теперь это кратчайшие пути, соединяющие районы Поволжья. Чтобы компенсировать вред экологии от строительства ГЭС, здесь организовали осетровый рыбоводный завод.

Волжская ГЭС примечательна и с художественной точки зрения: она украшена монументальными мозаиками и панно в стиле советского монументального искусства.

4. Вилюйская ГЭС

Плотина Вилюйской ГЭС. Tundruk (CC BY-SA 3.0) Tundruk (CC BY-SA 3.0)

Первая в мире гидроэлектростанция, построенная на вечной мерзлоте, находится в Якутии на реке Вилюй. Благодаря ей в этом районе началась масштабная разработка алмазных месторождений, которые были обнаружены советскими геологами вдали от цивилизации. Никакой другой вид энергии, кроме энергии воды, не подходил для работы в этих местах. Строительство было очень сложным: полное отсутствие дорог, населенных пунктов, вечная мерзлота, 60-градусные морозы. И все же в середине 1970-х все агрегаты были запущены. Сегодня в поселке строителей ГЭС живет около 4 тысяч человек. Впоследствии в стране были построены и другие ГЭС на вечной мерзлоте.

5. Колымская ГЭС

Вид на Колымскую ГЭС. Сергей Фадеичев/TASS Сергей Фадеичев/TASS

Самой мощной из таких ГЭС считается Колымская - она находится в 500 км от Магадана и производит около 75% электроэнергии в регионе. Планировали ее построить еще в 1930-х, однако строительство посчитали слишком дорогим. Окончательный проект утвердили в 1970, а официально стройка была закончена лишь в 2007: из-за сложного грунта и сурового климата было много сложностей. До строительства ГЭС в этом месте также ничего не было, а ближайшая автомобильная дорога находилась в 40 км. Сейчас в районе ГЭС находится поселок с двумя тысячами жителями.

6. Рыбинская ГЭС

Рыбинская ГЭС. Сергей Метелица/Sputnik Сергей Метелица/Sputnik

Здание Рыбинской ГЭС (строительство с 1935 по 1955) и ее судоходные шлюзы сегодня считаются памятниками архитектуры. Находится она в городе Рыбинске на Волге.

Памятник Волга-Мать в Рыбинске. Howard Lifshitz (CC BY 2.0) Howard Lifshitz (CC BY 2.0)

При строительстве было затоплено около 10% Ярославской области, включая леса, сельскохозяйственные земли и жилые дома. Кроме небольших деревень, в зону затопления попал старинный купеческий город Молога, который время от времени показывается из-под воды, открывая остатки фундаментов и улиц.

7. Чиркейская ГЭС

Плотина и водохранилище Чиркейской ГЭС в Буйнакском районе Дагестана. Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

Гидроэлектростанция в Дагестане - самая мощная на Северном Кавказе. Она построена в 1970-х в узком и очень крутом ущелье, и ее плотина считается второй по высоте в стране. Сооружение на бирюзовой реке Сулак выглядит очень живописно, и привлекает множество туристов.