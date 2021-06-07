Как ЦРУ охотилось за советскими дрейфующими станциями в Арктике

В любой момент эти брошенные советскими полярниками станции могли уйти под воду. Но высаживающихся на них агентов американских спецслужб это не смущало.

28 мая 1962 года двое американцев, прыгнув с парашютами с бомбардировщика B-17 «летающая крепость», приземлились на брошенную советскую научно-исследовательскую станцию «Северный полюс-8» (СП-8), дрейфующую на льдине в Северном Ледовитом океане. Так началась одна из самых необычных операций ЦРУ, вошедшая в историю под именем «Колдфит».

В поисках советских станций

Дрейфующая станция служила советским полярникам ровно до тех пор, пока не начиналось разрушение льдины. В этот момент ученые срочно эвакуировались, а бесхозная станция продолжала дрейфовать в океане вплоть до своей гибели.

Советская дрейфующая станция. Getty Images Getty Images

В начале 1960-х годов ЦРУ и Управление военно-морских исследований Военно-морского министерства США устроили настоящую охоту за брошенными советским станциями. Предполагалось, что на них устанавливалась аппаратура для акустического обнаружения американских подводных лодок.

Первоначальной целью была станция СП-9, обнаруженная самолетом-разведчиком в мае 1961 года. Однако с операцией запоздали, и станцию унесло слишком далеко в океан. Весной 1962 года в 970 км от базы канадских ВВС была внезапно замечена другая заброшенная дрейфующая станция — СП-8. Ее упускать было уже нельзя.

«Небесный крюк»

Самолет-разведчик Neptune. Общественное достояние Общественное достояние

Как выяснилось, ледоколу через паковые льды в том регионе не пройти, вертолет до цели просто не долетит, а самолету садиться на разрушающуюся льдину просто опасно. Специалистов решили скинуть на парашютах. Но тогда возник вопрос: как их эвакуировать?

В итоге, было принято решение использовать разработанную Робертом Фултоном в конце 1950-х годов систему эвакуации агентов ЦРУ с вражеской территории, известную как «небесный крюк». Для нее требовались мини-аэростат, наполняемый гелием из специального резервуара, 150-метровый канат и низколетящий самолет.

Советская научно-исследовательская дрейфующая станция «Северный полюс-9». Лев Поликашин/Sputnik Лев Поликашин/Sputnik

Пока наполненный гелием аэростат поднимался на нужную высоту, на земле ждал привязанный к нему канатом оперативник. Подлетающий самолет с помощью специальных «усов-вилок» подсекал канат, отсекая аэростат. Канат автоматически наматывался лебедкой, которая и затаскивала агента на борт.

На льдине

Майору Джеймсу Смиту, опытному десантнику и к тому же знатоку русского языка, и его коллеге лейтенанту Леонарду Ле-Шэку, специалисту по системам слежения за подлодками, на изучение станции были даны трое суток. Вместе с агентами на льдину были десантированы несколько ящиков с необходимой аппаратурой.

Как американцы и ожидали, советские ученые покинули СП-8 второпях, не успев вывезти все свое оборудование. Агентам удалось обнаружить более 80 документов, собрать фрагменты брошенной советской аппаратуры и сделать около сотни фотографий.

B-17G N809Z. Uli Elch (CC BY-SA 4.0) Uli Elch (CC BY-SA 4.0)

К моменту эвакуации погодные условия на станции сильно ухудшились: резко снизилась видимость и усилился ледяной ветер. «Внезапно я оказался в ситуации, которую можно описать как полет в пустоте», — вспоминал пилот прибывшего забрать агентов самолета Конни Сейгрист.

Собранные трофеи самолет подцепил «небесным крюком» без труда, но с людьми оказалось сложнее. Ветер протащил ожидавшего эвакуацию Ле-Шэка по льду почти 100 метров, пока последнему не удалось зацепиться за кусок льда. Даже когда его подхватил самолет, он еще 10 минут болтался в потоке ледяного воздуха, прежде чем его затащили на борт.

Посмотрев на приключения товарища, Смит, выпустив аэростат, до последнего крепко держался за брошенный у станции советский трактор и в итоге эвакуировался без особых проблем. «...Не спешите. Мне комфортно здесь в снегу. Это первый раз за неделю, когда я могу позволить себе отдохнуть», — шутливо сообщил он пилотам по радиосвязи.

Участники операции после успешного подъёма экспертов на борт Б-17: майор Смит (с кружкой) и лейтенант Ле-Шэк (справа внизу). Общественное достояние Общественное достояние

В результате операции «Колдфит» американцы узнали, что Советский Союз добился серьезных успехов в полярной метеорологии и полярной океанографии. Кроме того, были получены доказательства применения русскими оборудования для акустического обнаружения американских подводных лодок в Арктике. «Выдающиеся достижения Советов на их дрейфующих станциях свидетельствуют об их большом опыте в этой области и о той важности, которую их правительство ей придает», — отметил руководитель операции капитан Джон Кэдваладер.