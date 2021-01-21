Как американцы тайно использовали советские самолеты

В СССР никто понятия не имел, что десятки советских истребителей активно и успешно служат на благо их вероятного противника.

Тренировочные воздушные бои являются важнейшим элементом в подготовке военных пилотов. Специально для них в военно-воздушных силах многих государств создаются эскадрильи, имитирующие противника во время учений, — так называемые «агрессоры».

Как правило, роль вражеских истребителей играют отечественные самолеты, схожие с ними по техническим характеристикам. Однако случались и исключения. Так, в период Холодной войны американцы тайно создали эскадрилью, состоявшую из настоящих советских МиГов.

Полковник Гэйл Пек. Общественное достояние Общественное достояние

С миру по нитке

В 1977 году в рамках так называемой программы «Констант Пег» («Constant Peg») усилиями полковника Гэйла Пека и генерала Хойта Вендерберга была учреждена 4477-я испытательная и оценочная эскадрилья, известная также как «Красные орлы». Разочарованные тем, как ВВС США проявили себя в ходе вьетнамского конфликта, эти военачальники считали, что американским пилотам просто необходима «реалистичная тренировка», а именно — схватки (хоть и учебные) с настоящими самолетами вероятного противника.

Вот только достать их было совсем нелегко. Советские истребители собирали по всему миру буквально по крупицам. Самолеты чуть ли не поштучно выкупали и выменивали у Югославии, Израиля, Египта и других стран. В 1980-х у Китая были закуплены Chengdu J-7 — местная копия МиГ-21.

МиГ-23 4477-й испытательной и оценочной эскадрильи. United States Air Force United States Air Force

Хорошим подспорьем стали Индонезия и Сомали. Ранее ориентированные на Москву, эти страны в 1970-е годы перешли из советского лагеря в американский и смогли предложить США несколько десятков полученных ими советских самолетов. Вот только и здесь были свои подводные камни. Так, из Индонезии прибыло четыре неисправных МиГа, из которых с трудом удалось сконструировать один исправный.

В итоге, основными самолетами «Красных орлов» стали МиГ-17 (Fresco), МиГ-21 (Fishbed) и МиГ-23 (Flogger). Общее их количество остается неизвестным. Установлено только, что в 1985 году их в эскадрилье насчитывалось 26 единиц.

Кабина МиГ-21. Daniel Pandelea (CC BY-SA 3.0) Daniel Pandelea (CC BY-SA 3.0)

На вес золота

У американцев возникли трудности не только с поиском и приобретением советских самолетов, но и с их содержанием. Нельзя было просто пойти и купить к ним двигатели и запасные части. Техническое обслуживание МиГов взяли на себя специалисты General Electric, а поиском особо редких деталей в Польше и Румынии даже занимались агенты ЦРУ.

Поскольку технической документации к самолетам как правило не было, пилотам приходилось учиться на собственных ошибках. Не раз это заканчивалось их гибелью.

J-7B Red 69 4477-й эскадрильи. United States Air Force United States Air Force

Особенно большие проблемы у «Красных орлов» были с МиГ-23. Они ценили его за скорость, но не любили за неустойчивость в полете и сложность в пилотировании. За его штурвал сажали только самых опытных пилотов, совершивших до этого несколько десятков полетов на МиГ-21. 25 апреля 1984 года на МиГ-23 разбился заместитель командующего AFSC (Air Force System Command, командование авиационных систем ВВС США) генерал-лейтенант Роберт Бонд.

Каждый истребитель 4477-й эскадрильи берегли как зеницу ока. Их никогда не поднимали в воздух в ночное время или в сложных метеоусловиях.

Два F-5Es, МиГ-17 и МиГ-21. United States Air Force United States Air Force

За семью печатями

Если существование классических эскадрилий «агрессоров» с американскими самолетами не было ни для кого тайной, то всю информацию о «Красных орлах» тщательно скрывали, прежде всего от СССР.

Специалисты высчитали время и продолжительность пролета советских спутников над местами базирования самолетов на базе Неллис и на военном полигоне Тонопа в Неваде. На это время МиГи убирали в ангары или накрывали чехлами, искажавшими форму истребителей.

МиГ-23 «Красных орлов». United States Air Force United States Air Force

Часть воздушного пространства над солончаком Грум-Лейк (знаменитая Зона 51), где проходили тренировочные бои с советскими самолетами, было закрыто от посторонних глаз. На картах оно иронично обозначалось как «Красная площадь».

Бесценный опыт

В тренировочных схватках с МиГами 4477-й испытательной и оценочной эскадрильи участвовали летчики ВВС США, авиации ВМС и Корпуса морской пехоты. «Красные орлы» протестировали большинство американских истребителей 1970-1980-х годов и активно «сражались» в учениях Red Flag.

МиГ-23МС 4477-й эскадрильи. Legion Media Legion Media

Воздушные бои проходили по схемам: один на один, два на два или два американских против одного советского. Кроме того, МиГи «атаковали» стратегические бомбардировщики B-52 и транспортные самолеты C-130 «Геркулес» в ходе имитации последними высадки десанта и грузов.

Задачей «орлов» было вовсе не одержать в бою победу любой ценой, хотя это случалось нередко. Главной целью было продемонстрировать коллегам преимущества и недостатки советских самолетов, показать, как и когда лучше всего провести атаку МиГа.

МиГ-21 «Красных орлов». Legion Media Legion Media

Психологический эффект

Для наибольшего реализма самолеты 4477-й эскадрильи были украшены красными звездами, правда, не с белой окантовкой, как в советских ВВС, а желтой.

Многие начинающие американские пилоты, встретившись с вероятным противником в воздушном бою (хоть и тренировочном), испытывали настоящий шок и ступор. «Впервые увидев рядом МиГ, я прекратил управлять самолетом!», — вспоминал майор Фрэнсис «Пако» Гейслер: «Вместо того, чтобы уйти на скорости на вертикаль я стал с ним крутить виражи. Он прилип ко мне, словно жвачка к подошве ботинка. Я не смог его стряхнуть. Он выжал из меня все соки. Я чувствовал себя полным остолопом. Потом мне многие рассказывали об аналогичных ощущениях».

Военный полигон 4477-й эскадрильи в Неваде. Legion Media Legion Media

Конец эпохи

К концу 1980-х годов деятельность «Красных орлов» стали сворачивать. Главными причинами стали недостаток финансирования, а также принятие на вооружение в Советском Союзе нового (четвертого) поколения истребителей.

Последние полеты на МиГах летчики 4477-й эскадрильи выполнили 4 марта 1988 г. Официально «Красные орлы» были расформированы в 1990 году. Советские самолеты были отправлены на хранение в ангары, стали экспозициями в музеях или были расстреляны как мишени на учениях ВВС.

«Красные орлы». Legion Media Legion Media

Тренировочные воздушные бои против советских истребителей в Неваде стали отличной школой для американских летчиков. «Повлиять на ситуацию во Вьетнаме программа "Констант Пег" не успела, но благодаря ей во время операции "Буря в Пустыне" было сбито 40 иракских истребителей, в большинстве своем МиГ-21 и МиГ-23», — отметил бригадный генерал Херберт Хок Кэрлисли, являвшийся в 1986-1988 гг. командиром 4477-й эскадрильи.