Что делают в России с заброшенными заводами? (ФОТО)

Старый завод на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге стал местом притяжения для местных и гостей. За мрачными промышленными фасадами кипит совсем другая жизнь. И такого много по всей России.

«Ликерка» в Туле

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Бывший ликероводочный завод в Туле сегодня стал одним из самых любимых местными жителями мест для отдыха. Завод появился в городе в 1903 году и производило алкоголь до конца 1990-х годов, пока неожиданно для всех не обанкротилось. В Туле решили разместить в старинных зданиях из красного кирпича торгово-развлекательный центр, и получилось даже лучше, чем планировалось.

Вместо винных складов здесь появились кафе, рестораны и модные магазины. На трубе нарисован огромный портрет Льва Толстого - его усадьба Ясная Поляна находится неподалеку. Самый часто фотографируемый арт-объект - огромная блоха, которую пытается подковать мастер Левша (сцена из повести Николая Лескова о тульском умельце). Не блоха, а космический монстр!

Лофт-квартал «Мельница» в Новосибирске

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Фабричный квартал мукомольного завода превратился в центр современного дизайна и шоу-румы мебельных компаний. В 1910 году пятиэтажная мельница была одним из первых кирпичных зданий Новосибирска (тогда - Ново-Николаевска). Здесь производили макароны, сушки, бублики. Макаронная фабрика осталась и сегодня, а здание мельницы, которое долго не использовалось, отдали молодым дизайнерам.

Стены удалось сохранить, но добавили новые этажи и полностью переделали внутреннее пространство. Теперь здесь проходят постоянное мероприятия, связанные с дизайном.

«Арт-Квадрат» в Уфе

Общественное пространство «Арт-Квадрат» называет себя «центром Уфы, которого никогда не было». Еще несколько лет назад на этом месте был старинный чаеразвесочный комбинат, обувная фабрика и типография, которые со временем пришли в запустение. Завершали картину дряхлые склады и облупленные фасады гаражей.

«Арт-Квадрат» объединил несколько зданий в исторической части города в одно пространство, разделив их на квадраты: большая уличная площадка для мероприятий, амфитеатр, сквер со скамейками и спортивными площадками, где можно выпить кофе в одном из многочисленных двориков. Бывшие здания раскрашены яркими граффити, а на втором уровне находятся строительные контейнеры, которые также планируется использовать под арт-пространство.

Отель Hampton в Волгограде

Сложно представить, но этот современный отель - отреставрированное здание заводоуправления в Волгограде. Собственнику оно досталось в удручающем виде: заколоченные окна, полуразрушенные фасады. Вдобавок грунт под зданием начал проседать.

Hampton by Hilton Volgograd Hampton by Hilton Volgograd

Архитекторы сначала планировали его снести, но в итоге им удалось решить все проблемы, превратив советское здание в шикарный отель.

MAKARONKA в Ростове-на-Дону

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Макаронная фабрика работала с 19 века и до середины 2000-х, некоторое время простояв заброшенной, пока ее не облюбовала креативная молодежь. Здесь работает экспериментальный театр «18+», выставочный зал, магазины и кафе.

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Завод Шпагина в Перми

A.Savin A.Savin

На территории бывшего ремонтного завода теперь проводят Дягилевский фестиваль театра и музыки, обучают профессии экскурсовода и организуют выставки. Реконструкцию завода предложило известное московское дизайн-бюро SPEECH. В будущем здесь должна разместиться и галерея современного искусства PERMM и библиотека.

Севкабель порт в Санкт-Петербурге

Bene Riobó (CC BY-SA 4.0) Bene Riobó (CC BY-SA 4.0)

Одно из самых посещаемых мест в Санкт-Петербурге - это бывший кабельный завод на Васильевском острове. Благодаря этому заводу стало возможным соединить Москву и Петербург телеграфной связью и поставить уличное освещение в северной столице. В 2016 году после оптимизации у завода освободилась часть площади, которую отдали городу.

Александр Гальперин/Sputnik Александр Гальперин/Sputnik

Сегодня здесь можно встречать закаты и рассветы на берегу Финского залива, лежа на уютных подушках летом. А зимой сюда стоит приехать ради большого катка и местного стрит-фуда. Напоминают о производственном прошлом огромные катушки, расставленные по всей территории.

Музей воды в Санкт-Петербурге

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Разместить музей воды в водонапорной башне - гениальная идея! Это сооружение было построено в середине 19 века, однако использовалась по своему назначению недолго, большую часть времени простаивая. Принадлежит она местному Водоканалу.

Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

В начале 2000-х архитекторы вдохнули в башню новую жизнь, превратив в выставочное пространство, посвященное воде. Большую часть здания удалось сохранить в первоначальном виде, а вот боковую лестницу спрятали под стеклянный купол для безопасности.

Дизайн-завод Flacon в Москве

Flacon PR department (CC BY-SA 4.0) Flacon PR department (CC BY-SA 4.0)

В Москве осталось много исторических промышленных зданий, которые переделаны под арт-пространства и офисы. Одним из первых в 2009 был Flacon. Старинный парфюмерный завод 19 века (в советское время он назывался хрустальным заводом имени Калинина), обанкротившийся в начале 1990-х, превратился в центр современного искусства.

Flacon PR department (CC BY-SA 4.0) Flacon PR department (CC BY-SA 4.0)

Шоу-румы, инсталляции и фудтраки - здесь собрано все, что нравится городским хипстерам.

«Фабрика 1830» в Балашихе

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В историческом центре подмосковном города Балашиха находятся здания бывшей хлопкопрядильной фабрики 1830 года постройки. Закрылось предприятие еще в 1980-х, не пережив перестройку. Обновленную фабрику превратили в одно из самых популярных мест в городе: здесь устраивают кинопоказы, проводят выставки и занимаются спортом.