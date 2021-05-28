В центре Сочи есть своя настоящая «фавела». Прямо как в Бразилии (ФОТО)

В сочинской фавеле, в отличие от бразильской, не страшно. Там даже сдают жилье отдыхающим.

Курортный город Сочи - это Черное море, фешенебельные отели, террасы с вином, галечный пляж, горы, реликтовый лес и водопады. И…самая настоящая «фавела» практически в самом центре.

Самый крупный массив гаражей в Сочи, переоборудованный в жилые дома. Илья Варламов (CC BY-SA 4.0) Илья Варламов (CC BY-SA 4.0)

Жилые гаражи на улице Альпийской в Центральном районе Сочи. Екатерина Лызлова/Sputnik Екатерина Лызлова/Sputnik

В отличие от бразильских трущоб, сочинские не особо опасны, но не менее колоритны. Сюда водят экскурсии, про них снимаются блоги, здесь проходят полицейские рейды, и уже два десятилетия городские власти не знают, что с ними делать.

Откуда они взялись?

На самом деле, эти многоэтажные постройки когда-то были обычными гаражами. Улица Альпийская - самый центр Сочи, именно здесь на месте гаражно-строительного кооператива вырос микрорайон, где теперь живет несколько сотен человек. Это самый крупный массив гаражей в Сочи, переоборудованный в жилые дома.

Массовое строительство началось еще в 1990-е годы. Илья Варламов (CC BY-SA 4.0)

Некоторые такие дома уходят ввысь на несколько этажей; абсолютный сочинский рекорд - 10-этажный «гараж». За это их прозвали «гаражными небоскребами» - российский феномен, который существует только здесь.

Массовое строительство началось еще в 1990-е годы, благодаря поправкам в Градостроительном кодексе: они позволяли расширять сооружения, но только по вертикали. И Сочи, где цены на недвижимость традиционно высокие, этим воспользовался. Над обычным гаражом начали надстраивать этаж за этажом, превращая все это в обычное жилье - самое дешевое, какое можно найти в курортном городе Сочи.

"Все это может взлететь на воздух, обрушиться и сгореть в любую минуту". Екатерина Лызлова/Sputnik Екатерина Лызлова/Sputnik

А поскольку закон не разрешает переоформлять гараж в статус жилого помещения, по сути, вся эта постройка имеет спорный и неоднозначный статус. Сколько бы там не было этажей и чтобы не находилось внутри - по документам это все еще гараж. И это создает немало проблем обитателям «фавелы».

Каково это жить - в «фавеле»?

«Сюда люди просто так не приезжают. Я бы никогда сюда не приехал, если бы не прижало».

«В отличие от [бразильской] "фавелы", вас тут никто не ограбит. Если только не ночью».

«Тут нет условий для проживания, тут нет настоящей канализации. Не дай бог, чтобы я тут жил».

Это только малая часть того, что говорят о «фавеле» сами сочинцы. И с виду эта гурьба самостроя на склоне действительно выглядит непритязательно. Но на самом деле внутри все это мало чем отличаются от обычного жилья в каком-нибудь многоквартирном доме.

Сюда можно запросто вызвать такси или заказать доставку еды. Артур Лебедев/Sputnik Артур Лебедев/Sputnik

Большинство таких жилых кварталов обеспечены электроэнергией, водой и канализацией. Хуже дела обстоят с газом - приходится использовать электропечи или сжиженный баллонный газ, что чревато трагическими последствиями в случае, например, пожара.

На первых этажах кто-то все еще держит автомобиль, зато в жилой надстройке все, как в обычной квартире: есть горячая и холодная вода (тут ставят бойлер), стиральная машина, душ, туалет, кухня с вытяжкой и прочие удобства.

Место на первом этаже у кого-то все еще отведено под автомобиль. Илья Варламов (CC BY-SA 4.0)

Некоторые бывшие гаражи сегодня и вовсе пытаются быть похожими на номер в люксовой гостинице: «Жил в Хосте в жилом гараже - три этажа. На первом теплый гараж с ямой, на втором комната-студия, кухня, санузел с бассейном и сауной на два человека, на третьем этаже две комнаты и джакузи. Это было классно, одно напрягало: то, что нужно с этажа на этаж подниматься по наружной лестнице», - пишет Loki23rus.

В жилой надстройке все, как в обычной квартире. Avito Avito

Наружная лестница - популярный тут вариант, чтобы связать этажи или сделать из каждого отдельное жилье, как правило, под сдачу. Сюда, например, можно запросто вызвать такси или заказать доставку еды.

Семьи с детьми почти в каждом втором гараже. Илья Варламов (CC BY-SA 4.0)

«Вообще жилые гаражи - это эдакое государство в государстве. Здесь есть шиномонтаж, в одном из гаражей фитнес. Даже сауна была, но сгорела. Очень много семей с детьми. Почти в каждом втором гараже. Да что говорить, даже свой участок в детской поликлинике есть», - рассказывает Евгения из Сочи.

Сколько это стоит и кто тут живет?

Как правило, сдают гаражи на длительный срок, хотя бы на сезон. Хотя в фавеле есть множество предложений посуточного жилья на выходные для туристов.

«К слову, здесь сдается все, что можно сдать. Даже курятник. Был бы спрос. Особенно если это находится в шаговой доступности от моря», - пишет Евгения.

Полтора миллиона рублей - стоимость одноэтажного гаража. Артур Лебедев/Sputnik Артур Лебедев/Sputnik

Причем, цены на такое жилье все равно не низкие, а порой даже сравнимы со стоимостью квартиры такой же площади. Например, купить комнату (этаж) в таком гараже стоит около полутора миллионов рублей. Цена за двух-трех этажный гараж в диапазоне 6-10 миллионов.

От 6 до 10 миллионов обойдется многоэтажный гараж. Екатерина Лызловав/Sputnik Екатерина Лызловав/Sputnik

Живут здесь приезжие, гастарбайтеры, студенты, туристы с небольшим бюджетом или сами владельцы гаражей, успевшие за годы отстроить себе «пентхаус у моря».

«Все это может взлететь на воздух»

Криминал в «фавеле» не так распространен, но поскольку люди тут живут без регистрации - эта зона превратилась в «серую». Руководитель пресс-центра УВД Сочи Александр Рунов говорит, что полицейские рейды в фавеле регулярные: «Как известно, есть такое явление, как “резиновые квартиры” [в одной квартире живет по 10-20 человек, как правило, “нелегалы”]. Нередко выявляются притоны. Бывает так, что гаражи становятся приютом для гастарбайтеров из среднеазиатских республик. Зачастую такие “квартиранты” грабят своих же хозяев, тех, кто сдает гаражи под жилье».

Бывает так, что гаражи становятся приютом для гастарбайтеров из среднеазиатских республик. Екатерина Лызловав/Sputnik Екатерина Лызловав/Sputnik

У местных жителей «фавела» тоже вызывает опасения. «Мало того, что "фавела", так еще и построено все с нарушением всех возможных норм и правил, здравого смысла и законов РФ, - комментирует DsmiollaCnews. - Жить там не просто опасно, а очень опасно, ведь построено в сейсмоактивном регионе, внутри газовые баллоны, а расчеты прочности никто никогда не делал.

Считается, что жить здесь не безопасно. Екатерина Лызловав/Sputnik Екатерина Лызловав/Sputnik

Все это может взлететь на воздух, обрушиться и сгореть в любую минуту. При этом там нет ни воды для пожарных, ни подъездов к зданиям, ни оперативного простора. Я уж молчу, что там нельзя зарегистрироваться, оформить пенсию, почтовые услуги и прочее».

Что делать с «фавелой» городские власти не могут решить уже несколько десятков лет: с одной стороны, это частная собственность и просто так от нее не избавиться, с другой - помещение используется не по назначению. Пока жители «фавелы» ждут так называемой гаражной амнистии: когда им позволят переоформить гаражи в статус жилой собственности. Такой законопроект уже прошел второе чтение в нижней палате парламента.