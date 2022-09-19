Как выглядит самый старый жилой дом в России? (ФОТО)

Мрачное здание в готическом стиле с мощными стенами из огромных, слегка обработанных гранитных валунов — так выглядит сегодня старейший жилой дом в России, расположенный в городе Выборг по адресу улица Крепостная, 13-А.

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Двухэтажный «Дом горожанина» площадью в 70 квадратных метров был построен предположительно в 1583 году, когда город принадлежал шведскому королевству. Находившийся в опасной близости от границы с Русским государством Выборг был важнейшим форпостом шведов на востоке, поэтому даже жилые дома здесь нередко возводили как небольшие крепости.

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В случае вторжения домовладелец мог легко спрятать свою семью за надежными, толщиной в метр стенами и обстреливать противника из окон, которые в те дни были куда уже, чем сейчас, и по сути представляли собой настоящие бойницы.

Богданов-62 (CC BY-SA 4.0) Богданов-62 (CC BY-SA 4.0)

В последующие века Выборг неоднократно перестраивался, и невписавшийся в новую сетку улиц старинный дом оказался неуклюже зажат между своими более молодыми собратьями.

Богданов-62 (CC BY-SA 4.0) Богданов-62 (CC BY-SA 4.0)

«Дом горожанина» всегда был обычным жилым домом. Однако есть предположения, что в 17 веке здесь работала первая в городе типография, а в 18 веке его использовал в качестве своей резиденции русский император Петр I, останавливавшийся здесь во время своих визитов в город.

Anstia(CC BY-SA 4.0) Anstia(CC BY-SA 4.0)

Уникальное здание включено в реестр важнейших объектов национального культурного наследия, но в нем и сегодня продолжают жить люди. В самом доме расположена двухэтажная квартира с деревянной лестницей. Еще одна квартира находится в появившейся гораздо позже кирпичной пристройке.

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В наши дни от древних времен в «Доме горожанина» сохранилось немного. К зданию уже давно подвели электричество, водопровод, отопление и канализацию, во внутренних помещениях сделали современный ремонт. Лишь старинный подвал с отдельным входом с улицы, да обеспечивающие полную звукоизоляцию толстые стены напоминают о давно ушедшей эпохе.

Владимир Панкратов (CC BY-SA 4.0) Владимир Панкратов (CC BY-SA 4.0)

В 2019 году старейший в России жилой дом выставили на продажу за 11 миллионов рублей. Чуть позже цена снизилась до 8,5 миллионов. Нашелся ли в итоге тот «настоящий ценитель истории», которого так искал продавец, остается неизвестным.