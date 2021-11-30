В этом доме живет 18,000 человек! Как там все устроено?

«Представьте все эти оригинальные названия Wi-Fi точек, которые отобразятся одновременно»
«Зомби-апокалипсис здесь будет напряжённым»
«Тиндер наверняка разрывается в радиусе полутора километров»
«Рядом с тобой 9999 одиноких мамочек — кликни, чтобы узнать больше»
Все эти шутки посвящены «Новому Оккервилю» - самому большому многоэтажному дому в Ленинградской области, расположенному в городе Кудрово на границе с Санкт-Петербургом. По данным застройщика, дом рассчитан на 20 тысяч человек - эти жители могли бы заполнить небольшой город. Живет там сейчас около 18 тысяч человек.
На самом деле, «Новый Оккервиль» и выглядит как город в городе. Просто посмотрите на это:
Его размеры поразили пользователей Reddit после того, как несколько фотографий с «Новым Оккервилем» появилось в сабреддите r/interestingasfuck. В первый же день пост собрал 50 тысяч плюсов, а в его комментариях развернулась активное обсуждение: от того, как там происходит доставка еды (несчастные курьеры), до версии, что все это русский аналог трейлерного парка. Как здесь вообще живут люди? Что ж, рассказываем с их слов.
Мы уже писали, какие причины заставляют россиян селиться в домах-«муравейниках», если страна такая большая (если пропустили, обязательно прочтите). «Новый Оккервиль» в этом плане выглядит как «царь-муравейник». В нем 3708 квартир, 35 подъездов, а максимальное число этажей - 25.
Большинство квартир - семейные, в основном двухкомнатные. На этаже в среднем по 4-6 квартир, в каждом подъезде по 4 скоростных лифта. Огромный жилой комплекс появился тут в 2015 году - и сразу стал популярным на рынке недвижимости.
«Как я решил, что буду жить в этом доме? Снял квартиру, влюбился в дом, купил квартиру. 3,5 млн рублей вышло на тот момент. Сейчас она стоит 5,6 млн», - рассказывает житель дома под ником Ekz0 на популярном ресурсе «Пикабу».
Пользователь everlastsun на Reddit описал более подробную картину: в основном, в доме живут люди, которые арендуют квартиры, хотят жить в комфорте и почти все свое время проводят на работе. «Здесь дешево, все, что вам нужно, находится рядом. Представьте, что вы молодой парень, переехавший из маленького городка в большой, ищущий работу, чтобы начать жизнь с чистого листа... этот дом идеален для этого. Я знаю, что он может показаться ужасным местом - но на самом деле это не так», - говорит он. В «Новом Оккервиле» он живет последние 8 лет.
Елена Черепова живет тут с самого начала: «Мы рассматривали Петербург, вторичное жилье не понравилось. Там старые дома, плохое состояние квартир, либо это очень дорого». Она говорит, что у нее на этаже восемь квартир, и только две из них двухкомнатные (остальные однокомнатные). «У меня создалось впечатление, что большая часть квартир сдается, потому что соседи у меня меняются. А еще, вероятно, многие заселяют сюда своих пожилых родителей - покупают им однушки, а сами живут в их квартирах побольше», - считает она.
Вроде того. В подобных домах, как правило, весь первый этаж сдается под аренду бизнесу. Там может быть любой бизнес, хотя детские центры, кружки дополнительного образования и школы встречаются реже, чем обычные магазины, парикмахерские и кофейни. «Новый Оккервиль» не исключение.
«В доме 7 продуктовых магазинов, 3 салона красоты, одна наливайка [магазин разливного пива], цветочный магазин, строительный магазин, частный детсад, 3 кафе, почта, пункт выдачи онлайн-заказов, аптека, поликлиника, спортивная секция для детей, магазин товаров для животных, товаров для детей, канцелярский магазин, компьютерный клуб. Это еще не все, мог что-то упустить. Прямо рядом с домом школа и детский сад, супермаркет за углом, гипермаркет в 500 метрах от дома и куча всего. Я как-то полгода за пределы двора не выходил, потому что все и так есть, а работал из дома», - рассказывает Ekz0.
Инфраструктура - вообще главный плюс жизни в таком месте, считает Елена: «У меня через дорогу бассейн, каждый день туда хожу. Магазин, аптеки, парикмахерские - все в шаговой доступности. Даже велосипедные запчасти продаются неподалеку».
Жители дома говорят, что добраться до ближайшей станции метро можно за 25 минут пешком или на автобусе, а метро находится уже в городской черте Санкт-Петербурга. Чтобы доехать до самого центра города, до Сенной площади, нужно проехать шесть станций, это 26 минут, по данным Яндекс.Метро. Почти все, кто живет в «Новом Оккервиле», работают в Санкт-Петербурге, а не в Кудрово.
А вот парковка может стать проблемой, если за нее не доплачивать. Бесплатно паркуются прямо во дворе, в несколько рядов. Ближе к вечеру поиск места превращается в квест. Три детских площадки оказываются замурованы рядами машин. «Вся боль в том, что прямо напротив дома есть три огромных платных парковки, цена за сутки на которых начинается от 150 рублей, дешевле, блин, пачки сигарет, но эти парковки полупустые всегда. Я не обламываюсь, паркуюсь и плачу, так никто не подопрет, не тиранет и так далее», - говорит Ekz0.
Собственной школы у дома нет, она есть неподалеку, рассчитана на 1600 детей, и в нее ходят дети со всего микрорайона. «Четыре года назад я повела туда свою дочь. В школу на 1600 детей в итоге пошло 2200. У нас было 10 первых классов, каждый - по 36 человек. Чтобы всех вместить, они ввели линейное расписание: кто-то приходит в 8:30, у кого-то занятия начинаются в 11:30 - и так далее. Но это какая-то жесть, мы из этой школы ушли», - рассказывает Елена. Сейчас в Кудрово построили вторую школу, и все ожидают, что ситуация исправится.
«Вообще, нет. Я их почти не встречаю и не слышу, - говорит everlastsun. Шум со двора слышен в квартирах обычно редко. - Редко (по пятницам) какой-нибудь пьяный парень покричит вдалеке минуту и все».
«Стены толстые, соседей не слышно, в лифте все здороваются, хоть никто особо не знаком, никто не беспокоит, не буянит», - подтверждает Ekz0.
В доме 35 подъездов, то есть в одну дверь заходит немного людей, рассказывает Александр, он живет здесь с семьей: «Мы соседей редко видим. Вообще у нас на этаже 10 квартир всего. Я раньше жил в доме на 400 квартир, и у него был один подъезд. Вечером очереди у лифта собирались, как в метро».
«Мы не разговариваем из окон (они очень близко и не очень удобные для этого), но мы можем встретиться и поболтать на общественном балконе (похожем на пожарную лестницу), когда выходим на перекур», - отмечает everlastsun, упоминая также несколько групп в социальных сетях, где жильцы дома обмениваются новостями или просят о помощи. В одной из таких групп в Telegram девушка пишет: «Кто-нибудь может помочь разобраться с соседями, которые постоянно по ночам слушают громко музыку? Нет, полиция не реагирует».
Everlastsun сказал, что состоит в негласном сообществе соседей-собачников: «У меня большая собака (немецкая овчарка), и я знаю много других владельцев собак в округе. Обычно мы гуляем вместе или встречаемся на улице в определенных местах». Елена говорит, что пару раз собиралась с соседями на квизы, но вскоре «все затухло».
Популярный блогер Илья Варламов, известный своими урбанистическими обзорами, после поездки в Кудрово и визита «Нового Оккервиля», сказал: «Если вы посмотрите, как он построен, то это просто эталонный пример, когда у вас есть какой-то участок, и нужно выжать максимально много бабла. Вы берете участок и даете его компьютерной программе, чтобы была максимально возможная этажность. Здесь какие-то блоки пониже только для того, чтобы соблюдались нормы по инсоляции. То есть тут сделано все, чтобы он [дом] прошел по нормам, но ничего более. Это самое дешевое, это самое убогое жилье».
Видимо, нормы работают, потому что на отсутствие солнечного света (в те редкие дни, когда солнце тут выходит) никто не жалуется. «Мои окна выходят во двор, с утра солнце светит в окна, днем во дворе приятная прохлада, а вечером солнце светит на противоположную сторону дома, так что света хватает всем, а так как отражающих поверхностей много, то даже с лихвой», - говорит Ekz0.
В самом Кудрово этот дом считается элитным, «потому что он первый и самый качественный из всех», говорит Александр. По его словам, пустующих квартир тут уже практически нет: он пытался найти в аренду вторую квартиру под офис, и это оказалось проблемой.
«По ценам на аренду расклад такой. Однокомнатная квартира с евроремонтом - 19 000 рублей. Коммуналка стоит 6 тысяч, полы с подогревом. Мебель и техника - все новое. Купить новую двухкомнатную квартиру стоит 7,5 млн рублей. Так что дешевых квартир здесь давно нет», - говорит он.
Everlastsun признается, что это очень непростой вопрос. «Лично я не хотел бы прожить здесь всю свою жизнь. Но это не то чтобы ужасное место. Здесь хорошо и даже приятно. Вокруг есть школы и детские сады, все, что нужно, под рукой, хороший парк/лес недалеко (30 минут пешком). И да, чувствуешь себя в безопасности».
Александр признается, что это лучший дом, где он жил за последние 20 лет. «Основных плюса три. Во-первых, само качество дома. У нас 4 шикарных просторных лифта, в которых можно возить даже мебель. Также все под видеонаблюдением, нестрашно машину поставить. Во-вторых, это обслуживание. Все вымыто, вычищено, и даже зеркала в лифтах чище, чем дома. Мусор не скапливается, его вывозят. В-третьих, очень развита торговля. Можно за 1-2 минуты дойти до магазина и все купить. До школы - 1 минута, сад - в двух минутах. Мы счастливы здесь. Знаю еще пару человек с нашего дома, тоже довольны».
«Да полный кайф», - без сомнений говорит Ekz0. Из плохого он лишь называет «плавающую» коммуналку: от 1400 рублей летом до 5500 зимой за однокомнатную квартиру, из-за чего он постоянно судится с управляющей компанией, и они они периодически возвращают деньги. Плюс пробки по утрам и вечерам.
«В остальном - от перенаселения, засухи и эпидемий не страдаем, автохамов эвакуаторщики быстро за 7-8 тысяч рублей учат правилам, курьеры не становятся бомжами из-за того, что не могут выйти со двора, случаев вампиризма, связанных с недостатком света, не выявлено».