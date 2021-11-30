В этом доме живет 18,000 человек! Как там все устроено?

Многоквартирный дом недалеко от Санкт-Петербурга шокирует своими размерами. Мы спросили его жителей, как им там живется.

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Все эти шутки посвящены «Новому Оккервилю» - самому большому многоэтажному дому в Ленинградской области, расположенному в городе Кудрово на границе с Санкт-Петербургом. По данным застройщика, дом рассчитан на 20 тысяч человек - эти жители могли бы заполнить небольшой город. Живет там сейчас около 18 тысяч человек.

На самом деле, «Новый Оккервиль» и выглядит как город в городе. Просто посмотрите на это:

Reddit Reddit

Его размеры поразили пользователей Reddit после того, как несколько фотографий с «Новым Оккервилем» появилось в сабреддите r/interestingasfuck. В первый же день пост собрал 50 тысяч плюсов, а в его комментариях развернулась активное обсуждение: от того, как там происходит доставка еды (несчастные курьеры), до версии, что все это русский аналог трейлерного парка. Как здесь вообще живут люди? Что ж, рассказываем с их слов.

Почему люди живут здесь?

Мы уже писали, какие причины заставляют россиян селиться в домах-«муравейниках», если страна такая большая (если пропустили, обязательно прочтите). «Новый Оккервиль» в этом плане выглядит как «царь-муравейник». В нем 3708 квартир, 35 подъездов, а максимальное число этажей - 25.

Большинство квартир - семейные, в основном двухкомнатные. На этаже в среднем по 4-6 квартир, в каждом подъезде по 4 скоростных лифта. Огромный жилой комплекс появился тут в 2015 году - и сразу стал популярным на рынке недвижимости.

«Как я решил, что буду жить в этом доме? Снял квартиру, влюбился в дом, купил квартиру. 3,5 млн рублей вышло на тот момент. Сейчас она стоит 5,6 млн», - рассказывает житель дома под ником Ekz0 на популярном ресурсе «Пикабу».

Илья Варламов (CC BY-SA 4.0) Илья Варламов (CC BY-SA 4.0)

Пользователь everlastsun на Reddit описал более подробную картину: в основном, в доме живут люди, которые арендуют квартиры, хотят жить в комфорте и почти все свое время проводят на работе. «Здесь дешево, все, что вам нужно, находится рядом. Представьте, что вы молодой парень, переехавший из маленького городка в большой, ищущий работу, чтобы начать жизнь с чистого листа... этот дом идеален для этого. Я знаю, что он может показаться ужасным местом - но на самом деле это не так», - говорит он. В «Новом Оккервиле» он живет последние 8 лет.

Елена Черепова живет тут с самого начала: «Мы рассматривали Петербург, вторичное жилье не понравилось. Там старые дома, плохое состояние квартир, либо это очень дорого». Она говорит, что у нее на этаже восемь квартир, и только две из них двухкомнатные (остальные однокомнатные). «У меня создалось впечатление, что большая часть квартир сдается, потому что соседи у меня меняются. А еще, вероятно, многие заселяют сюда своих пожилых родителей - покупают им однушки, а сами живут в их квартирах побольше», - считает она.

Целый город в огромном доме. Есть ли в нем своя школа, медицинский центр и продуктовый магазин?

Вроде того. В подобных домах, как правило, весь первый этаж сдается под аренду бизнесу. Там может быть любой бизнес, хотя детские центры, кружки дополнительного образования и школы встречаются реже, чем обычные магазины, парикмахерские и кофейни. «Новый Оккервиль» не исключение.

«В доме 7 продуктовых магазинов, 3 салона красоты, одна наливайка [магазин разливного пива], цветочный магазин, строительный магазин, частный детсад, 3 кафе, почта, пункт выдачи онлайн-заказов, аптека, поликлиника, спортивная секция для детей, магазин товаров для животных, товаров для детей, канцелярский магазин, компьютерный клуб. Это еще не все, мог что-то упустить. Прямо рядом с домом школа и детский сад, супермаркет за углом, гипермаркет в 500 метрах от дома и куча всего. Я как-то полгода за пределы двора не выходил, потому что все и так есть, а работал из дома», - рассказывает Ekz0.

Илья Варламов (CC BY-SA 4.0) Илья Варламов (CC BY-SA 4.0)

Инфраструктура - вообще главный плюс жизни в таком месте, считает Елена: «У меня через дорогу бассейн, каждый день туда хожу. Магазин, аптеки, парикмахерские - все в шаговой доступности. Даже велосипедные запчасти продаются неподалеку».

Жители дома говорят, что добраться до ближайшей станции метро можно за 25 минут пешком или на автобусе, а метро находится уже в городской черте Санкт-Петербурга. Чтобы доехать до самого центра города, до Сенной площади, нужно проехать шесть станций, это 26 минут, по данным Яндекс.Метро. Почти все, кто живет в «Новом Оккервиле», работают в Санкт-Петербурге, а не в Кудрово.

А вот парковка может стать проблемой, если за нее не доплачивать. Бесплатно паркуются прямо во дворе, в несколько рядов. Ближе к вечеру поиск места превращается в квест. Три детских площадки оказываются замурованы рядами машин. «Вся боль в том, что прямо напротив дома есть три огромных платных парковки, цена за сутки на которых начинается от 150 рублей, дешевле, блин, пачки сигарет, но эти парковки полупустые всегда. Я не обламываюсь, паркуюсь и плачу, так никто не подопрет, не тиранет и так далее», - говорит Ekz0.

Собственной школы у дома нет, она есть неподалеку, рассчитана на 1600 детей, и в нее ходят дети со всего микрорайона. «Четыре года назад я повела туда свою дочь. В школу на 1600 детей в итоге пошло 2200. У нас было 10 первых классов, каждый - по 36 человек. Чтобы всех вместить, они ввели линейное расписание: кто-то приходит в 8:30, у кого-то занятия начинаются в 11:30 - и так далее. Но это какая-то жесть, мы из этой школы ушли», - рассказывает Елена. Сейчас в Кудрово построили вторую школу, и все ожидают, что ситуация исправится.

Это раздражает - иметь столько соседей?

«Вообще, нет. Я их почти не встречаю и не слышу, - говорит everlastsun. Шум со двора слышен в квартирах обычно редко. - Редко (по пятницам) какой-нибудь пьяный парень покричит вдалеке минуту и все».

«Стены толстые, соседей не слышно, в лифте все здороваются, хоть никто особо не знаком, никто не беспокоит, не буянит», - подтверждает Ekz0.

Илья Варламов (CC BY-SA 4.0) Илья Варламов (CC BY-SA 4.0)

В доме 35 подъездов, то есть в одну дверь заходит немного людей, рассказывает Александр, он живет здесь с семьей: «Мы соседей редко видим. Вообще у нас на этаже 10 квартир всего. Я раньше жил в доме на 400 квартир, и у него был один подъезд. Вечером очереди у лифта собирались, как в метро».

«Мы не разговариваем из окон (они очень близко и не очень удобные для этого), но мы можем встретиться и поболтать на общественном балконе (похожем на пожарную лестницу), когда выходим на перекур», - отмечает everlastsun, упоминая также несколько групп в социальных сетях, где жильцы дома обмениваются новостями или просят о помощи. В одной из таких групп в Telegram девушка пишет: «Кто-нибудь может помочь разобраться с соседями, которые постоянно по ночам слушают громко музыку? Нет, полиция не реагирует».

Everlastsun сказал, что состоит в негласном сообществе соседей-собачников: «У меня большая собака (немецкая овчарка), и я знаю много других владельцев собак в округе. Обычно мы гуляем вместе или встречаемся на улице в определенных местах». Елена говорит, что пару раз собиралась с соседями на квизы, но вскоре «все затухло».

Здесь достаточно солнечного света?

Популярный блогер Илья Варламов, известный своими урбанистическими обзорами, после поездки в Кудрово и визита «Нового Оккервиля», сказал: «Если вы посмотрите, как он построен, то это просто эталонный пример, когда у вас есть какой-то участок, и нужно выжать максимально много бабла. Вы берете участок и даете его компьютерной программе, чтобы была максимально возможная этажность. Здесь какие-то блоки пониже только для того, чтобы соблюдались нормы по инсоляции. То есть тут сделано все, чтобы он [дом] прошел по нормам, но ничего более. Это самое дешевое, это самое убогое жилье».

Илья Варламов (CC BY-SA 4.0) Илья Варламов (CC BY-SA 4.0)

Видимо, нормы работают, потому что на отсутствие солнечного света (в те редкие дни, когда солнце тут выходит) никто не жалуется. «Мои окна выходят во двор, с утра солнце светит в окна, днем во дворе приятная прохлада, а вечером солнце светит на противоположную сторону дома, так что света хватает всем, а так как отражающих поверхностей много, то даже с лихвой», - говорит Ekz0.

Сколько стоит жизнь тут?

В самом Кудрово этот дом считается элитным, «потому что он первый и самый качественный из всех», говорит Александр. По его словам, пустующих квартир тут уже практически нет: он пытался найти в аренду вторую квартиру под офис, и это оказалось проблемой.

«По ценам на аренду расклад такой. Однокомнатная квартира с евроремонтом - 19 000 рублей. Коммуналка стоит 6 тысяч, полы с подогревом. Мебель и техника - все новое. Купить новую двухкомнатную квартиру стоит 7,5 млн рублей. Так что дешевых квартир здесь давно нет», - говорит он.

В целом, хорошее ли это место для жизни?

Everlastsun признается, что это очень непростой вопрос. «Лично я не хотел бы прожить здесь всю свою жизнь. Но это не то чтобы ужасное место. Здесь хорошо и даже приятно. Вокруг есть школы и детские сады, все, что нужно, под рукой, хороший парк/лес недалеко (30 минут пешком). И да, чувствуешь себя в безопасности».

Александр признается, что это лучший дом, где он жил за последние 20 лет. «Основных плюса три. Во-первых, само качество дома. У нас 4 шикарных просторных лифта, в которых можно возить даже мебель. Также все под видеонаблюдением, нестрашно машину поставить. Во-вторых, это обслуживание. Все вымыто, вычищено, и даже зеркала в лифтах чище, чем дома. Мусор не скапливается, его вывозят. В-третьих, очень развита торговля. Можно за 1-2 минуты дойти до магазина и все купить. До школы - 1 минута, сад - в двух минутах. Мы счастливы здесь. Знаю еще пару человек с нашего дома, тоже довольны».

Илья Варламов (CC BY-SA 4.0) Илья Варламов (CC BY-SA 4.0)

«Да полный кайф», - без сомнений говорит Ekz0. Из плохого он лишь называет «плавающую» коммуналку: от 1400 рублей летом до 5500 зимой за однокомнатную квартиру, из-за чего он постоянно судится с управляющей компанией, и они они периодически возвращают деньги. Плюс пробки по утрам и вечерам.

«В остальном - от перенаселения, засухи и эпидемий не страдаем, автохамов эвакуаторщики быстро за 7-8 тысяч рублей учат правилам, курьеры не становятся бомжами из-за того, что не могут выйти со двора, случаев вампиризма, связанных с недостатком света, не выявлено».