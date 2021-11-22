Какой американцы видят обычную жизнь россиян?

Популярная американская платформа-соцсеть Реддит имеет целый раздел «Обычный день в России». Что же они там публикуют?

Золотая осень, грузовик едет по дороге, водитель слушает российскую поп-песню из 90-х. Вдруг дорогу преграждает медведь — он подходит к кабине со стороны водителя, встает на задние лапы и требует вкусняшек.

«Здорова, гаишник, денег нет! Оплата только картой, возьмешь карту?»— невозмутимо говорит водитель и кормит медведя хлебом и печеньем. Затем прощается с «мишкой-гаишником», говорит ему «до завтра, друг» и едет дальше по своим делам.

Такое видео с медведем – типичный пост в разделе «Обычный день в России» c 1.2 млн подписчиков на Реддит, популярной американской платформе-cосцети с полезным и развлекательным контентом.

Раздел был создан еще в 2013 году, однако сам создатель им никак не занимался, и тогда его стал модерировать пользователь из Стокгольма под ником ExperimentalFailures. До этого он уже модерировал раздел Normal Day In Arabia («Обычный день в Аравии»). Он мечтал, чтобы категория «Обычный день» рассказывала о культурных особенностях жителей разных стран и помогала налаживать их взаимоотношения через юмористические посты.

«У меня не было интереса или страсти к России больше, чем у среднестатистического человека. Я занялся этим сабреддитом и другими подобными ему, поскольку мне не нравилось представление западных людей о других культурах. До этого я сам видел русских только в роли злодеев в боевиках, и мне хотелось разрушить этот стереотип», — рассказывает модератор.

Пользователи в сабреддите сами предлагают контент, а модераторы решают, публиковать его или нет. В разделе существует несколько строгих правил, которые установил ExperimentalFailures. Например, здесь нельзя обсуждать политику, пропагандировать ненависть к россиянам или жителям СНГ, публиковать шокирующий контент с проявлениями насилия, писать оскорбления в комментариях или использовать в постах фотошоп.

«Да, наш реддит сам основан на стереотипах, но добрых. Важно, чтобы эти стереотипы не высмеивали русских, а лишь сообщали о причудах повседневной жизни в регионах России. Если люди могут узнать о России через смешные посты, то это то, чем стоит дорожить, и то, что я хочу поддержать», — рассказал ExperimentalFailures.

Помимо главного модератора разделом управляют три русскоязычных пользователя — Hewman_bot из Германии, TXGreatRide из США и al24042 из Франции. По словам ExperimentalFailures, некоторые из этих модераторов, живя в других странах, сами нередко сталкиваются со стереотипами о русских. Поэтому они тоже заинтересованы в том, чтобы больше рассказывать о реальной жизни в России.

Изначально раздел читали только англоязычные пользователи, однако последние несколько лет контентом раздела «Обычный день в России» начала интересоваться и русскоязычная аудитория.

«Мы сами не знаем, откуда они взялись. Но русские подробно описывают новости и рассказывают о своем опыте жизни в России в комментариях, когда это уместно. Они исправляют неверные представления и дают российскую точку зрения, и играют важную роль в нашем сообществе», — рассказал ExperimentalFailures.

Сам старший модератор отдает предпочтения постам, в которых русские больше улыбаются. Например, его любимым постом является простое видео с бабушками в заснеженной российской глубинке, которые танцуют и зовут свою подругу поиграть в снежки. (Правда, редакция Russia Beyond сомневается, что это Россия).

«Когда вы присматриваетесь к культуре другой страны, вы понимаете, что она гораздо интереснее, и люди не такие уж разные. <...> Мы видим людей и их повседневную жизнь в России, и это гораздо более человечный образ, чем то, что показывают нам фильмы и западные СМИ», — подводит итог ExperimentalFailures.