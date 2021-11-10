15 невероятных ФОТО Камчатки

Медведи - одни из самых «известных» обителей Камчатки (по крайней мере на суше). Полюбоваться и подойти поближе к этим опасным диким зверям туристы могут в конце лета, когда они уже вдоволь полакомились рыбой, сыты и не посягают на самих туристов.
На Камчатке насчитывается около 300 вулканов. Мутновский - один из самых активных. Этот старый вулкан имеет сложное строение. Окруженные четырьмя конусообразными массивами, на его вершине расположились два врезанных друг в друга кратера. Из них беспрестанно вырываются струи пара и газа.
Топорок - еще одна уникальная птица на севере Тихого океана. У нее есть одна интересная особенность - перед тем, как взлететь, она разгоняется - и словно бежит по воде.
Александр Биченко - не просто фотограф, он камчатский альпинист и путешественник со стажем, а также ведущий специалист отдела развития, туризма и экологического просвещения природного парка «Вулканы Камчатки». Так что в объективе оказались самые заповедные и прекрасные места полуострова.
Этого сурка еще называют восточным и даже камчатским. Он обитает на Востоке Сибири, в Якутии и на Камчатке. А название свое получил из-за необычного окраса - черное пятно на его коричневом теле напоминает шапочку.
Авачинский вулкан, или «сопка», как называют вулканы местные жители - пожалуй, один из самых «популярных» на Камчатке. Он находится ближе всего к Петропавловску-Камчатскому, и на него можно относительно несложно взойти.
На Камчатке получил самое большое распространение особый вид лис - лиса-огневка. Здесь обитают около шести тысяч особей ярко-рыжего окраса, и из-за небольшого количества людей для них тут - раздолье. Лиса питается мелкими грызунами и птицами, но также и «конкурирует» с медведями за рыбу.
Не вдаваясь в подробности вулканологии, скажем, что Горелая сопка - уникальный вулкан и настоящий памятник геологии и истории. Здесь весьма необычный ландштафт, обильные спекшиеся материалы извержения. Только представьте, современная «постройка» вулкана занимает площадь в 150 квадратных километров.
Каланы обитают на Командорских островах и считаются редким видом, численность которого постоянно снижается. За этим милым созданием в прошлых веках шла активная охота, а всему виной - необычайно густой мех. Чтобы сохранить тепло в водах северных морей, природа наградила животных более 100 тысячами волосков на квадратный сантиметр!
Природа Камчатки изобилует озерами вулканического и ледникового происхождения. Озеро Кетачан находится в районе вулкана Ичинская сопка. На фоне горных массивов, это зрелище просто поражает воображение. Кстати, в переводе с языка местных народностей, эвенков, Кетачан - это маленькая кета. В реке Кетачан, ведущей начало из озера действительно нерестятся лососевые - кета и нерка.
Фотограф-натуралист Игорь Шипенок запечатлел огромное количество камчатских животных в их дикой среде обитания. Получилось поймать горностая в его летнем облике, не полностью белого, но покрытого защитным коричневым окрасом.
Север - это не только заснеженные вершины, но и вполне себе летние пейзажи и невероятное цветение самой разнообразной флоры. Красивейший Рододендрон, который можно встретить в какой-нибудь Италии, цветет своими розовыми бутонами много где и в России - в том числе на Камчатке.
В 2021 году ученые провели генетическую экспертизу и выяснили, что Дикий северный олень, обитающий на Камчатке, – самый крупный в Евразии. Сейчас на Камчатке осталось лишь около 400 особей, и сохранить популяцию этих величественных созданий - одна из важнейших задач ученых региона.
В 1975 году извержение Толбачика стало первым в истории российской науки, которое удалось предсказать абсолютно точно. С тех пор он извергался еще не раз, а в 2013 году он выбрасывал лаву и пепел в течение нескольких месяцев, меняя окрестный ландшафт. Ближайший населенный пункт в 60 км от вулкана не пострадал.
Фотограф Михаил Коростелев больше месяца пристально наблюдал за распространенным здесь видов лососевых - неркой. Это один из самых мощных биоресурсов Камчатки. После нереста многие попадают прямо в лапы медведям, но те, кому повезло выжить - растут в Курильском озере и потом по реке спускаются в Охотское море.
Выставка «Камчатка. Твое невероятное приключение» пройдет на ВДНХ в павильоне «Рабочий и колхозница» до 15 декабря 2021 года.