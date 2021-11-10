15 невероятных ФОТО Камчатки

1. «Медведь с лососем на реке Камбальная», Южно-Камчатский заказник

Сергей Горшков Сергей Горшков

Медведи - одни из самых «известных» обителей Камчатки (по крайней мере на суше). Полюбоваться и подойти поближе к этим опасным диким зверям туристы могут в конце лета, когда они уже вдоволь полакомились рыбой, сыты и не посягают на самих туристов.

2. «Вулкан Мутновский», природный парк «Южно-Камчатский»

Александр Биченко Александр Биченко

На Камчатке насчитывается около 300 вулканов. Мутновский - один из самых активных. Этот старый вулкан имеет сложное строение. Окруженные четырьмя конусообразными массивами, на его вершине расположились два врезанных друг в друга кратера. Из них беспрестанно вырываются струи пара и газа.

3. «Топорок», Корякский заповедник

Алексей Перелыгин Алексей Перелыгин

Топорок - еще одна уникальная птица на севере Тихого океана. У нее есть одна интересная особенность - перед тем, как взлететь, она разгоняется - и словно бежит по воде.

4. «Ключевской вулкан», природный парк «Вулканы Камчатки»

Александр Биченко Александр Биченко

Александр Биченко - не просто фотограф, он камчатский альпинист и путешественник со стажем, а также ведущий специалист отдела развития, туризма и экологического просвещения природного парка «Вулканы Камчатки». Так что в объективе оказались самые заповедные и прекрасные места полуострова.

5. «Черношапочный сурок», природный парк «Южно-Камчатский»

Александр Биченко Александр Биченко

Этого сурка еще называют восточным и даже камчатским. Он обитает на Востоке Сибири, в Якутии и на Камчатке. А название свое получил из-за необычного окраса - черное пятно на его коричневом теле напоминает шапочку.

6. «Кратер вулкана Авачинский. На заднем плане вулкан Корякский», природный парк «Налычево»

Александр Биченко Александр Биченко

Авачинский вулкан, или «сопка», как называют вулканы местные жители - пожалуй, один из самых «популярных» на Камчатке. Он находится ближе всего к Петропавловску-Камчатскому, и на него можно относительно несложно взойти.

7. «Лисица на фоне Кроноцкого вулкана осенью», Кроноцкий заповедник

Игорь Шипенок Игорь Шипенок

На Камчатке получил самое большое распространение особый вид лис - лиса-огневка. Здесь обитают около шести тысяч особей ярко-рыжего окраса, и из-за небольшого количества людей для них тут - раздолье. Лиса питается мелкими грызунами и птицами, но также и «конкурирует» с медведями за рыбу.

8. «Кратер вулкана Горелый», природный парк «Южно-Камчатский»

Александр Биченко Александр Биченко

Не вдаваясь в подробности вулканологии, скажем, что Горелая сопка - уникальный вулкан и настоящий памятник геологии и истории. Здесь весьма необычный ландштафт, обильные спекшиеся материалы извержения. Только представьте, современная «постройка» вулкана занимает площадь в 150 квадратных километров.

9. «Северный калан (морская выдра)»

Дмитрий Уткин Дмитрий Уткин

Каланы обитают на Командорских островах и считаются редким видом, численность которого постоянно снижается. За этим милым созданием в прошлых веках шла активная охота, а всему виной - необычайно густой мех. Чтобы сохранить тепло в водах северных морей, природа наградила животных более 100 тысячами волосков на квадратный сантиметр!

10. «Озеро Кетачан», природный парк «Быстринский»

Александр Биченко Александр Биченко

Природа Камчатки изобилует озерами вулканического и ледникового происхождения. Озеро Кетачан находится в районе вулкана Ичинская сопка. На фоне горных массивов, это зрелище просто поражает воображение. Кстати, в переводе с языка местных народностей, эвенков, Кетачан - это маленькая кета. В реке Кетачан, ведущей начало из озера действительно нерестятся лососевые - кета и нерка.

11. «Горностай», кальдера вулкана Узон

Игорь Шипено Игорь Шипено

Фотограф-натуралист Игорь Шипенок запечатлел огромное количество камчатских животных в их дикой среде обитания. Получилось поймать горностая в его летнем облике, не полностью белого, но покрытого защитным коричневым окрасом.

12. «Рододендрон Камчатский», вулкан Вилючинский

Александр Биченко Александр Биченко

Север - это не только заснеженные вершины, но и вполне себе летние пейзажи и невероятное цветение самой разнообразной флоры. Красивейший Рододендрон, который можно встретить в какой-нибудь Италии, цветет своими розовыми бутонами много где и в России - в том числе на Камчатке.

13. «Дикий северный олень», Южно-Камчатский федеральный заказник им. Т.И. Шпиленка

Игорь Шипенок Игорь Шипенок

В 2021 году ученые провели генетическую экспертизу и выяснили, что Дикий северный олень, обитающий на Камчатке, – самый крупный в Евразии. Сейчас на Камчатке осталось лишь около 400 особей, и сохранить популяцию этих величественных созданий - одна из важнейших задач ученых региона.

14. «Извержение вулкана плоский Толбачик»

Алексей Маслов Алексей Маслов

В 1975 году извержение Толбачика стало первым в истории российской науки, которое удалось предсказать абсолютно точно. С тех пор он извергался еще не раз, а в 2013 году он выбрасывал лаву и пепел в течение нескольких месяцев, меняя окрестный ландшафт. Ближайший населенный пункт в 60 км от вулкана не пострадал.

15. «Нерка на Курильском озере»

Михаил Коростелёв Михаил Коростелёв

Фотограф Михаил Коростелев больше месяца пристально наблюдал за распространенным здесь видов лососевых - неркой. Это один из самых мощных биоресурсов Камчатки. После нереста многие попадают прямо в лапы медведям, но те, кому повезло выжить - растут в Курильском озере и потом по реке спускаются в Охотское море.

Выставка «Камчатка. Твое невероятное приключение» пройдет на ВДНХ в павильоне «Рабочий и колхозница» до 15 декабря 2021 года.