Почему так мало россиян живет в частных домах?

Почти все в нашей стране мечтают жить в собственном доме. Но, несмотря на большие территории, «одноэтажной России» у нас так и не появилось.

«Свежий воздух и завтраки на веранде, возможность быстро переключиться с работы за компьютером на собственный цветник, свой двор, в котором играют дети, отсутствие глухих заборов», - перечисляет плюсы собственного дома Диана Ларецкая, имидж-коуч из Москвы.

Через пару лет после свадьбы у нее встал вопрос, куда переезжать семье: в дом или квартиру. Она выбрала таунхаус, около 300 квадратных метров в 15 км от МКАД. Дорога до города занимает 15 минут, а дальше - обычные московские пробки: «Неделю я планирую так: несколько дней нахожусь дома, работаю за компьютером, на телефоне. Пару дней - в Москве, назначаю несколько встреч подряд. Дни шопинга проходят по запланированному маршруту. А вот любые незапланированные встречи в загруженные часы могут обернуться стоянием в пробках».

Роман Алехин, предприниматель, тоже купил дом: «Когда я покупал жилье, то думал, что буду каждый вечер сидеть у костра, ходить на реку. Но все оказалось иначе».

Коттеджный поселок "Новые Вешки" в Подмосковье. Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

Если спросить россиян, где бы они хотели жить - в многоквартирном доме или частном - почти 70 процентов отвечает, что хотели бы жить в отдельном доме. Никто не рисует дом мечты в виде многоэтажки с парой десятков других людей по соседству, общей лестничной клеткой и правилами соблюдениям «режима тишины». Но тогда почему у нас так и не возникло «одноэтажной России»? В частных домах в России живет меньше трети ее жителей. И это несмотря на наличие больших свободных территорий и относительно недорогой земли.

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Когда мечта не сходится с реальностью

Согласно исследованиям, у городских жителей в России идея жить в собственном доме очень популярна. «Я бы даже сказал, что это мечта. Но дом с полноценными коммуникациями это, во-первых, дорого, а во-вторых, связано с большим количеством бюрократических проблем», - говорит Russia Beyond Михаил Алексеевский, руководитель Центра городской антропологии КБ Стрелка.

Чаще всего, владелец дома сам ответственен за вывоз мусора, стрижку газона, чистку бассейна, травлю паразитов и прочее содержание территории, либо платит за это управляющей компании коттеджного микрорайона. Нередко на рынке продают готовые дома, но без подключения к коммуникациям и без инфраструктуры: владельцу придется самому подводить к дому газ, электричество и воду.

Частные дома в Московской области Алексей Куденко/Sputnik Алексей Куденко/Sputnik

«Мы брали интервью у владельцев коттеджных домов, которые мечтали о своем доме - и те проблемы, с которыми они регулярно сталкиваются в обслуживании, заставляют их проклинать все на свете. Они говорят: “Какого черта мы не живем в обычной квартире, где при любом вопросе можно позвонить в ЖЭК и вызвать мастера”».

Константин в 2001 году купил землю и построил дом в подмосковном селе Дудино, от которого до ближайшей станции метро примерно полтора километра. Земля и дом в 300 квадратных метров обошелся ему по цене двухкомнатной квартиры в Москве. Газ пришлось подводить самостоятельно, что стоило еще дополнительный миллион рублей.

СНТ "Союз" в Раменском районе районе Московской области. Сергей Пятаков/Sputnik Сергей Пятаков/Sputnik

«Тут нет школ, садиков или спорткомплексов. До всех магазинов нужно ехать. В пяти минутах ходьбы есть только дачный ларек с базовым набором: хлеб, макароны, пиво. Без автомобиля тут было бы жить сложно, особенно с детьми. Но у нас был расчет на то, что всю инфраструктуру мы потребляем в городе, до которого ехать 7 минут», - говорит он, и уверяет, что все это учитывалось заранее и снова жить в квартире они бы не хотели.

Вдобавок, уже было понимание, что такое иметь свой дом: «Тут ты решаешь все сам, и мы были готовы, но кого-то это пугает. Это несколько разрушает миф о “спокойной жизни”. Для многих это весомый психологический фактор: Если ты никогда не жил в доме, ты даже не знаешь, как там жить».

Многоквартирные дома и садовые участки в городе Щелково Московской области. Владимир Сергеев/Sputnik Владимир Сергеев/Sputnik

Аргумент «эмоционально я не готов к таким переменам» звучит часто, хотя недостаток финансовых средств по-прежнему причина номер один не переселяться в отдельный дом. «Как правило, это очень состоятельные люди - кто может себе позволить пройти весь этот квест и построить дом мечты. На поток такое жилье не поставлено. Не столько из-за стоимости земли, сколько из-за издержек, вызванных сложностями с коммуникациями», - считает Алексеевский.

Другие правила

Если хочешь дом - скорее всего, придется строить его самому. Строительный комплекс в России заточен исключительно на многоквартирные жилые дома, причем, на всех уровнях, говорит Роман Попов, доцент факультета городского и регионального развития ВШЭ. «Традиционно одним из показателей экономической успешности территории был показатель введенного жилья. Поэтому от губернаторов и мэров требуют квадратные метры», - отмечает он.

На строительстве коттеджного поселка "Новые Вешки" в Подмосковье. Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

По-прежнему стройкомплекс заполняет города кварталами многоквартирных домов. В апреле 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев сказал, что однообразные микрорайоны - это 77% от всего жилого фонда страны, «с весьма плотной застройкой и не всегда развитой городской инфраструктурой». На частный же сектор приходится люксовый сегмент (как правило, за пределами или на окраине города) или старый жилой фонд, где семьи живут поколениями.

Константин, который по работе 50% времени проводит в Нидерландах, говорит, что правила, по которым этот строительный комплекс работает, несет за собой ключевые отличия России от Европы. «Твое качество жизни в Нидерландах никак не изменится от того, живешь ты в городе или в деревне, посреди поля. У вас будет нормальная канализация, достаточно киловатт света, какая-нибудь больница неподалеку и магазин. Городское планирование устроено так, что в противном случае застройщику не выдадут разрешение на строительство».

Частные коттеджи Митя Алешковский/TASS Митя Алешковский/TASS

В России наличие инфраструктуры не является обязательным условием. Более того, с 2018 года разрешение на строительство частного дома получать вообще не нужно - его заменили на обязательное уведомление перед началом стройки и после ее завершения. «Какие ты там будешь проводить коммуникации - это твое личное дело. Наши соседи говорят: “Нам не надо электричество, мы приедем, включим генератор, пожарим мясо и уедем. И имеют на это право. В Нидерландах так нельзя», - говорит Константин.

Советский стереотип

Впрочем, несмотря на мечты о доме, в сознании россиян все равно пока еще превалирует «советское наследие». «Один из его аспектов - у нас до сих пор распространено восприятие частного дома как временного жилья, чего-то вроде дачи. Даже если это хороший, оборудованный дом», - говорит Попов.

Частный дом в Ялте. Алексей Мальгавко/Sputnik Алексей Мальгавко/Sputnik

Жилье в многоквартирном доме воспринимается как что-то более комфортное и оттого более престижное. В Советском Союзе получить квартиру, автомобиль и дачу считалось «несомненным индикатором успеха». В России, строя или приобретая себе частный дом, чаще всего люди не отказываются и от квартиры. «Иными словами, у нас дома являются не альтернативой квартире, а неким дополнением. Или вариантом “на старость”. Хотя на юге страны место частного жилья в системе ценностей выше, чем в средней полосе и, тем более, в Москве и Санкт-Петербурге», - отмечает Попов.

Татьяна Федорцева живет в Таганроге, на юге России. Небольшой город с населением 255 тысяч человек находится на берегу залива. Последние 25 лет она живет в доме мужа с шестью комнатами и не хочет возвращаться жить в квартиру: «Сейчас многоквартирными домами активно застраиваются спальные районы, а до этого было много частного сектора: у нас большой старый город с домами 18 века. Теперь соотношение частных и многоквартирных домов примерно 50 на 50».

Многие из тех, кто покупает или строит дома на юге России - из числа приезжих с северных областей. Любовь Александровна переехала из Якутии в Таганрог 10 лет назад. «Это была мечта - перебраться на юг к старости», - говорит она. Ее семья купила двухэтажный дом, 240 квадратных метров, за четыре с половиной миллиона рублей. Он был без внутренней отделки и коммуникаций, доделывать пришлось все самим. Рядом есть школа, детский сад, магазин.

Продажа частного дома в одной из деревень Тульской области. Виталий Белоусов/Sputnik Виталий Белоусов/Sputnik

«Лет пять тому назад сюда было очень большое движение приезжих. Нам просто звонили в домофон и спрашивали, не продаем ли мы случайно дом», - рассказывает она.

Особенность российской провинции - это значительные площади с частным сектором, говорит Попов, но изношенным, не всегда обеспеченным всеми необходимыми удобствами. «Такое жилье, несмотря на то, что оно отдельное - воспринимается как жилье второго сорта. Люди спят и видят, как бы съехать оттуда в “нормальное” жильё - в их представлении, это, как правило, квартира в многоквартирном доме. На эту идею работают как советский стереотип, так и градостроительная политика и экономика».

Частный дом во дворе жилого комплекса "Одинбург". Михаил Джапаридзе/TASS Михаил Джапаридзе/TASS

Около 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации, большинство из них пользуется выгребными ямами, говорится в исследовании Росстата. И, по данным того же Росстата, почти 40% российских жилых зданий нуждается в ремонте, реконструкции и сносе.

Со временем, и летние дома (дачи) тоже становятся менее востребованными. Пандемия, во время которой многие пытались изолироваться, спрос на дачи снова вернул, но едва ли это станет долгосрочным трендом, считает Алексеевский: «Самая идея дачи была очень важным советским мифом о благосостоянии. Теперь эти дачи начали превращаться в обузы. Постоянные пробки, чтобы туда доехать, и ресурсы, чтобы поддерживать ее в нормальном состоянии, приводят к тому, что все пытаются продать такие дома, и никто не хочет их покупать».