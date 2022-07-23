Как чувствуют «дом» в разных уголках России (ФОТО)

Кызыл, Республика Тыва. «Шаманка Зоя за работой» (Фото из серии «Шаманы Кызыла»)
Посëлок Лебяжье, Ленинградская область. «Рыбацкая лодка» (из серии «Лебяжье — деревня лоцманов»)
Посëлок Лебяжье, Ленинградская область. «Лоцманский дом» (из серии «Лебяжье — деревня лоцманов»)
Посëлок Кузнечное, Ленинградская область. «Усадьба Киискиля. Мельница» из серии («Хранители финских домов»)
Село Юрт-Акбалык, Новосибирская область. «Детский досуг» (из серии «Дом белой рыбы»)
Поселок Плеханово, Тульская область. «Цыганская свадьба» (из серии «Баро кхэр (Большой дом)»)
Омская область. «Бешбармак (традиционное казахское блюдо)» (из серии «Атамекен»)
Город Верея, Московская область. «Сергей Ямщиков, прихожанин старообрядческого храма» (из серии «Староверы оказались упрямее коммунистов»)
Поселок Мозжинка, Московская область. «Семья» (из серии «Жизнь дома»)
Кострома. «Нет, нет никого, кроме Бога одного» (из серии Серия «Община»)
Республика Тыва. «Байыр-оол Алаш-оол Хаймероолович» (из серии «Моя большая Россия, моя любимая — Сибирь»)
Республика Коми. «Дети играют в тундре» (из серии «Тундровые будни»)
Северная Осетия. «Надгробия. Дигорское ущелье» (из серии «Архитектура памяти»)
Полуостров Таймыр, Красноярский край. «Ангелина Вэнга с детьми» (из серии «Люди тундры»)
Посëлок Хар-Булук, Республика Калмыкия. Фото из серии («Мой дом — мой хурул»)
Фотовыставка «Чувство дома» пройдет в Еврейском музее и центре толерантности в Москве с 25 июля по 30 октября 2022 года.
Дорогие «»читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен