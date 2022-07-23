Как чувствуют «дом» в разных уголках России (ФОТО)

Родовое гнездо, переносной чум, квартира детства - у каждого человека ощущение родного дома очень разное. Фотовыставка «Чувство дома» покажет, как живут в разных уголках России.

Кызыл, Республика Тыва. «Шаманка Зоя за работой» (Фото из серии «Шаманы Кызыла»)

Владимир Севриновский Владимир Севриновский

Посëлок Лебяжье, Ленинградская область. «Рыбацкая лодка» (из серии «Лебяжье — деревня лоцманов»)

Анастасия Яковицкая Анастасия Яковицкая

Посëлок Лебяжье, Ленинградская область. «Лоцманский дом» (из серии «Лебяжье — деревня лоцманов»)

Анастасия Яковицкая Анастасия Яковицкая

Посëлок Кузнечное, Ленинградская область. «Усадьба Киискиля. Мельница» из серии («Хранители финских домов»)

Анастасия Яковицкая Анастасия Яковицкая

Село Юрт-Акбалык, Новосибирская область. «Детский досуг» (из серии «Дом белой рыбы»)

Владислав Некрасов Владислав Некрасов

Поселок Плеханово, Тульская область. «Цыганская свадьба» (из серии «Баро кхэр (Большой дом)»)

Дарья Назарова Дарья Назарова

Омская область. «Бешбармак (традиционное казахское блюдо)» (из серии «Атамекен»)

Дима Жаров Дима Жаров

Город Верея, Московская область. «Сергей Ямщиков, прихожанин старообрядческого храма» (из серии «Староверы оказались упрямее коммунистов»)

Марина Меркулова Марина Меркулова

Поселок Мозжинка, Московская область. «Семья» (из серии «Жизнь дома»)

Ольга Изаксон Ольга Изаксон

Кострома. «Нет, нет никого, кроме Бога одного» (из серии Серия «Община»)

Ольга Изаксон Ольга Изаксон

Республика Тыва. «Байыр-оол Алаш-оол Хаймероолович» (из серии «Моя большая Россия, моя любимая — Сибирь»)

Станислав Чекмаев Станислав Чекмаев

Республика Коми. «Дети играют в тундре» (из серии «Тундровые будни»)

Станислава Новгородцева Станислава Новгородцева

Северная Осетия. «Надгробия. Дигорское ущелье» (из серии «Архитектура памяти»)

Фёдор Телков Фёдор Телков

Полуостров Таймыр, Красноярский край. «Ангелина Вэнга с детьми» (из серии «Люди тундры»)

Юлия Невская Юлия Невская

Посëлок Хар-Булук, Республика Калмыкия. Фото из серии («Мой дом — мой хурул»)

Юрий Фокин Юрий Фокин

Фотовыставка «Чувство дома» пройдет в Еврейском музее и центре толерантности в Москве с 25 июля по 30 октября 2022 года.

Дорогие «»читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен