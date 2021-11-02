Сказочные деревенские дома в русском стиле (ФОТО)

А некоторые в России до сих пор живут в настоящих избах. Да еще в каких! Целые терема себе возвели.

1. Дом кузнеца Кириллова, Свердловская область

Павел Лисицын/Sputnik Павел Лисицын/Sputnik

Небольшая деревня Кунара прославилась на всю страну необычным домом, который принадлежит семье кузнеца Сергея Кириллова. Над обликом дома Кириллов трудился с 1954 года и до конца жизни. Дом украшают и резные наличники, и красочные цветочные орнаменты, и фигуры с советской символикой: пионеры, красные полотна с лозунгами «Миру-мир», а в центре доме - профиль Владимира Ленина.

Мастер ушел из жизни в 2001 году, в доме осталась жить его вдова Лидия, которая всегда радушно принимала гостей. В 2018 году по просьбе местных журналистов власти признали дом Кириллова объектом культурного наследия региона.

2. Дом краснодеревщика Калошина, Нижегородская область

В Нижегородской области есть деревня Пурех, известная своими домами с резными наличниками и фасадами. Многие жители Пуреха раньше работали на местной мебельной фабрике и умело обращались с деревом. Самые интересные дома можно увидеть на улице Луговой.

Этот зеленый дом с фигурками оленей принадлежит семье краснодеревщика Николая Калошина. Свой дом он украшал с начала 1970-х, а благодаря путешественникам и блогерам, он стал известным на всю страну. Его не стало несколько лет назад.

3. Дом краснодеревщика Шестеперова, Нижегородская область

А по соседству с домом Калошина находится еще один самый настоящий терем, в котором живет краснодеревщик Константин Шестеперов и его семья. Ему уже почти 90 лет. На голубом фасаде можно увидеть сказочных птиц и морских гадов. По словам мастера, на украшение своего жилища у него ушло более трех зимних месяцев.

4. Дом с драконом, Ярославская область

Этот дом в деревне Дурасово с 1980-х принадлежит столяру Николаю Крылову. Он мечтал стать художником и таким образом воплотил свою мечту в жизнь. В доме он своими руками перестроил практически все: сначала установил на крыше вращающуюся веранду, чтобы гости любовались окрестностями. А в 2011 году появился и Змей Горыныч с железной чешуей: «До этого еще два года мастерил головы. А вот туловище мне вообще не пришлось вытачивать: я так подбирал куски дерева, что сложил их потом как конструктор», - говорил мастер. Глаза у дракона ночью светятся красными лампочками.

5. Дома старообрядцев, Бурятия

В Бурятии есть село Тарбагатай, где живут потомки старообрядцев - и оно входит в Ассоциацию самых красивых деревень России. Попадая сюда, ощущаешь небывалый контраст с остальными бурятскими деревнями с преобладающим буддистским населением. Старообрядцы поселились в Тарбагатае в 18 веке, и сегодня здесь даже есть этнографический музей, посвященный истории села. Но куда интереснее посмотреть на местные деревянные дома: даже современные расписаны яркими голубыми, зелеными и желтыми красками и украшены ставнями с растительными орнаментами. Пожилые местные жители в старообрядческих семьях до сих пор носят в обычной жизни платья и украшения под старину.

6. Дом с резными наличниками, Московская область

Иван Хафизов, основатель сайта Nalichniki.com, колесит по России в поисках необычных наличников. Этот дом он нашел недалеко от Шатуры в Московской области. Дом был построен в 1930-х годах, но украшать его хозяин Виктор начал только в 1990-х. «Я люблю на наличники смотреть. Они как будто “обряжают” дом. Он как невеста стоит. Очень красиво становится», - говорит мастер.

Своими руками он сделал не только резной фасад, но и всю деревянную мебель внутри - стол, стулья, кресла. Все из дуба. Даже самовар.

7. Дом-сказка, Свердловская область

Поселок Висим - это родина русского писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. Но кроме этого, любознательных туристов привлекает здесь и один деревянный дом, наполненный сказочными персонажами. Принадлежит он Виталию Черепанову. Он работал слесарем в Нижнем Тагиле, а после пенсии купил с супругой дом в тихой деревне Висим и занялся резьбой по дереву.

Из коряг сделал героев детских сказок и советских мультфильмов: здесь кот Ученый, почтальон Печкин, лисица из басни Ивана Крылова ждет, когда ворона обронит сыр. А для своей жены Черепанов построил деревянную карету!

8. Кружевной дом, Ивановская область

Ажурный дом в селе Соймицы появился в 1960-х. Создал его Константин Муратов. Еще в советские годы дом стал одним из самых узнаваемых в области - его снимали журналисты ведущих изданий. Муратов работал животноводом в местном колхозе, а вечера проводил в своей мастерской. Резной фасад его дома напоминает морозные узоры на окне с образами птиц и рыб из русских сказок. После того, как он украсил свой дом, соседи попросили его помочь и с другими домами в селе. Так что Муратов сделал не один десяток наличников. После смерти мастер в 2011 году в доме живет его вдова Алевтина.

9. Дом колхозника, Ивановская область

Сергей Метелица/TASS Сергей Метелица/TASS

Этот дом советской постройки принадлежал семье работников колхоза в небольшом поселке Палех. Место это известно как родина лаковой миниатюры, а самая популярная профессия здесь до сих пор - художник (официально каждый восьмой житель зарабатывает этим на жизнь). В Палехе можно увидеть искусно расписанные дома, как старинные, так и современные. Дом с ажурной резьбой на фасаде появился здесь в 1980-х годах и считается местной достопримечательностью.

10. Дом мастерицы, Тюменская область

Алексей Щукин/TASS Алексей Щукин/TASS

Мастера по дереву в России - не только мужчины, но и женщины. Наталия Макарова - мастерица из города Ялуторовска, которая в середина 1990-х украсила свой дом деревянными лебедями и резными наличниками. Вот какие мастера живут в русских деревнях!