5 фактов про советские многоэтажки

Почему в СССР строили так много пяти- и девятиэтажных домов, а подъезды красили зеленой краской?

1. Советские пятиэтажки родом из Франции

Панорама строительства района Новые Черемушки в Москве, 1954 год. Борис Рябинин/Sputnik Борис Рябинин/Sputnik

Строительство пятиэтажек в СССР началось в конце 1950х годов. Еще их называют «хрущевками», поскольку большинство пятиэтажных строений в СССР было построено при генеральном секретаре Никите Хрущеве.

Советское руководство хотело обеспечить жильем как можно большее количество людей, поддержать их переезд из деревень в крупные города, расселить коммуналки. Новое жилье было дешевым и вместительным - в пятиэтажках не строили лифт и мусоропровод, не было там ни подвалов, ни чердаков. Строительная бригада возводила такие дома за 12 дней, если работала в 3 смены. За годы руководства Никиты Хрущева в СССР построили больше 13 тысяч жилых домов, и почти все — пятиэтажки. Они были трех видов: кирпичные, блочные и панельные. Самыми дешевыми, но и самыми недолговечными были именно панельные.

Технология строительства домов из типовых панелей изначально была позаимствована во Франции - у архитектора Раймона Камю (Raymond Camus). Он запатентовал свою технологию в 1949 году. Спустя десятилетие СССР закупил во Франции первую технологическую линию по выпуску панелей, а потом купил у фирмы Камю лицензию на схему массового производства бетонных изделий, которую затем переработал советский инженер Виталий Лагутенко. Итогом его работы стали дома серии К-7 - советские пятиэтажки.

2. Девять этажей ради экономии

Стройка в районе Москвы Хорошево-Мневники, 1963 год, Наум Грановский/TASS Наум Грановский/TASS

Может показаться странным, что в СССР после бума пятиэтажек началось строительство девятиэтажек (они тоже были из кирпича, блоков и панелей), а не домов с десятью этажами. Это объясняется экономией. Если пятиэтажки строили без лифтов, а в девятиэтажках по советским нормам требовался один лифт, то в домах с десятью и более этажами требовалось бы устанавливать второй лифт - грузовой.

Еще один фактор - пожарная безопасность. Высота стандартной механизированной лестницы пожарной машины - 28 метров. Ровно столько нужно, чтобы пожарные смогли забраться на девятый этаж. Если здание выше, то по требованиям к пожарной безопасности надо было строить незадымляемые лестничные клетки и шахты дымоудаления с системой искусственной вытяжки. Все это тоже повышало стоимость строительства.

3. Подъезды красили в зеленый или синий цвет

Подъезд пятиэтажного дома в районе Бескудниково, Москва, 2017 год. Сергей Бобылев/TASS Сергей Бобылев/TASS

Зеленая краска широко использовалась для камуфляжа военной техники, а синяя – в покраске грузовиков и сельскохозяйственной техники, поэтому в СССР ее всегда выпускалось много.

Подъезды пяти- и девятиэтажек обычно красили так: нижнюю половину покрывали краской, а верхнюю обрабатывали побелкой. Краска более практична, но побелка позволяла «дышать» стенам, поэтому такая покраска дольше защищала от появления плесени на стенах.

Окрашенную часть легко было мыть самим жителям. Контраст между краской и побелкой на уровне глаз человека при задымлении выглядел яркой линией и должен был помочь жителям выйти на улицу при пожаре. Кроме того, зеленый и синий - очень насыщенные цвета, поэтому хорошо скрывали дефекты и недочеты в покраске.

4. В квартирах ставили по две двери

Двери, обитые дерматином, казались более надежными. Борис Бабанов/Sputnik Борис Бабанов/Sputnik

При строительстве «хрущевок» в квартиры устанавливали простые деревянные двери. Они плохо удерживали тепло и не обеспечивали надежной звукоизоляции. Жильцы сами пытались их утеплить - прикрепляли поролон и обивали дерматином. Затем для тех же целей придумали ставить вторую дверь. Дополнительным преимуществом было то, что на две двери можно поставить больше замков.

5. Окно из ванной на кухню

Окно между ванной комнатой и кухней. Avito.ru Avito.ru

Если сейчас окно в ванной комнате кажется интересным дизайнерским решением, то в советское время его устанавливали в «хрущевках» в практических целях. Больше света - и меньше бактерий. Заодно отпадает необходимость включать свет днем. Жильцы проявляли фантазию в декоре этих окон - вешали штору, устанавливали витражное стекло или закрашивали краской.