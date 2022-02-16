Как приготовить блинный торт – РЕЦЕПТ от московского шеф-повара

Читать
Мария Афонина
Шеф-повар Роман Палкин (слева) поделился рецептом блинного торта с копченым лососем и сливочным муссом (справа).

Шеф-повар Роман Палкин (слева) поделился рецептом блинного торта с копченым лососем и сливочным муссом (справа).

Ресторан Ladurée à-la Russe
Лучше десятка блинов может быть только нежный блинный торт с лососем, сливочным муссом и красной икрой. Готовить его проще, чем кажется!

По мнению знаменитого историка русской кухни Уильяма Похлебкина, блины появились на Руси в языческие времена, еще до IX века. Их готовили, чтобы преподнести жертву богам, на поминки и на праздники. Раньше блины пекли на свадьбы и крещение младенцев практически круглый год. Сейчас главным поводом напечь блинов стала Масленица. Блины символизируют солнце и ассоциируются со встречей весны и весельем. 

Legion Media

Блинов на Масленицу всегда пекут много, целую стопку. Также на стол ставят сладкие и соленые начинки. Альтернативой стопки блинов может стать блинный торт. Шеф-повар ресторана Ladurée à-la Russe в Москве Роман Палкин поделился своим рецептом блинного торта с лососем. 

«В этом блюде классическая русская кухня перекликается с французской», - рассказывает Роман Палкин. «Блинный торт по этому рецепту хорош тем, что слои блинчиков не доминируют над остальными ингредиентами — лосося и крема в торте больше, за счет этого получается баланс». 

Блинный торт с копченым лососем 

На 4 персоны

Это эффектное блюдо можно подавать как торт на Масленицу или как необычную холодную закуску на любой праздничный стол.

Это эффектное блюдо можно подавать как торт на Масленицу или как необычную холодную закуску на любой праздничный стол.

Пресс-служба

Ингредиенты для тонких блинов:

10-12 шт., диаметром 24 см

  •       Яйца - 2 шт
  •       Молоко - 400 мл
  •       Кипяченая вода комнатной температуры - 200 мл
  •       Мука - 220 гр
  •       Растительное масло - 2  ст. ложки
  •       Сахар - 1 ст. ложка
  •       Соль - щепотка
  •       Сливочное масло - 20 гр 

Ингредиенты для мусса:

  •       Творожный сыр – 250 гр
  •       Лосось холодного копчения – 250 гр
  •       Лук шалот - 2 шт 
  •       Масло сливочное - 25 гр

Ингредиенты для подачи:

  •       Икра красная - 150 гр
  •       Укроп - 1 ветка

Приготовление:

Блины:

Разбить в миску яйца, добавить сахар и соль. Взбивать, пока сахар не растворится. Добавить молоко, воду и растительное масло, перемешать. Постепенно добавлять муку - ложка за ложкой, все взбить, чтобы не осталось комочков. Разогреть сковороду, смазать сливочным маслом и обжарить каждый блин с двух сторон. 

Мусс:

Нарезать лук очень мелко (до состояния крошки) и пассеровать на сливочном масле до готовности, затем смешать с творожным сыром и измельчить блендером до однородного состояния. 

Сборка торта: 

Слой за слоем выложить: блинчик, мусс, ломтик лосося. Дать настояться в холодильнике 10 - 12 часов. Затем разрезать на порции.

Выложить кусочек торта срезом вверх, затем чайную ложку мусса, икру и украсить укропом. 

Еда
Было интересно? Тогда подпишитесь на страницу Russia Beyond на фейсбуке
А вот еще

Наш сайт использует куки. Нажмите сюда , чтобы узнать больше об этом.

Согласен