Как приготовить блинный торт – РЕЦЕПТ от московского шеф-повара

Шеф-повар Роман Палкин (слева) поделился рецептом блинного торта с копченым лососем и сливочным муссом (справа).Ресторан Ladurée à-la Russe
По мнению знаменитого историка русской кухни Уильяма Похлебкина, блины появились на Руси в языческие времена, еще до IX века. Их готовили, чтобы преподнести жертву богам, на поминки и на праздники. Раньше блины пекли на свадьбы и крещение младенцев практически круглый год. Сейчас главным поводом напечь блинов стала Масленица. Блины символизируют солнце и ассоциируются со встречей весны и весельем.
Блинов на Масленицу всегда пекут много, целую стопку. Также на стол ставят сладкие и соленые начинки. Альтернативой стопки блинов может стать блинный торт. Шеф-повар ресторана Ladurée à-la Russe в Москве Роман Палкин поделился своим рецептом блинного торта с лососем.
«В этом блюде классическая русская кухня перекликается с французской», - рассказывает Роман Палкин. «Блинный торт по этому рецепту хорош тем, что слои блинчиков не доминируют над остальными ингредиентами — лосося и крема в торте больше, за счет этого получается баланс».
На 4 персоны
Это эффектное блюдо можно подавать как торт на Масленицу или как необычную холодную закуску на любой праздничный стол.Пресс-служба
10-12 шт., диаметром 24 см
Разбить в миску яйца, добавить сахар и соль. Взбивать, пока сахар не растворится. Добавить молоко, воду и растительное масло, перемешать. Постепенно добавлять муку - ложка за ложкой, все взбить, чтобы не осталось комочков. Разогреть сковороду, смазать сливочным маслом и обжарить каждый блин с двух сторон.
Нарезать лук очень мелко (до состояния крошки) и пассеровать на сливочном масле до готовности, затем смешать с творожным сыром и измельчить блендером до однородного состояния.
Слой за слоем выложить: блинчик, мусс, ломтик лосося. Дать настояться в холодильнике 10 - 12 часов. Затем разрезать на порции.
Выложить кусочек торта срезом вверх, затем чайную ложку мусса, икру и украсить укропом.