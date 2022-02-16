Как приготовить блинный торт – РЕЦЕПТ от московского шеф-повара

Лучше десятка блинов может быть только нежный блинный торт с лососем, сливочным муссом и красной икрой. Готовить его проще, чем кажется!

По мнению знаменитого историка русской кухни Уильяма Похлебкина, блины появились на Руси в языческие времена, еще до IX века. Их готовили, чтобы преподнести жертву богам, на поминки и на праздники. Раньше блины пекли на свадьбы и крещение младенцев практически круглый год. Сейчас главным поводом напечь блинов стала Масленица. Блины символизируют солнце и ассоциируются со встречей весны и весельем.

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Блинов на Масленицу всегда пекут много, целую стопку. Также на стол ставят сладкие и соленые начинки. Альтернативой стопки блинов может стать блинный торт. Шеф-повар ресторана Ladurée à-la Russe в Москве Роман Палкин поделился своим рецептом блинного торта с лососем.

«В этом блюде классическая русская кухня перекликается с французской», - рассказывает Роман Палкин. «Блинный торт по этому рецепту хорош тем, что слои блинчиков не доминируют над остальными ингредиентами — лосося и крема в торте больше, за счет этого получается баланс».

Блинный торт с копченым лососем

На 4 персоны

Это эффектное блюдо можно подавать как торт на Масленицу или как необычную холодную закуску на любой праздничный стол. Пресс-служба Пресс-служба

Ингредиенты для тонких блинов:

10-12 шт., диаметром 24 см

Яйца - 2 шт

Молоко - 400 мл

Кипяченая вода комнатной температуры - 200 мл

Мука - 220 гр

Растительное масло - 2 ст. ложки

Сахар - 1 ст. ложка

Соль - щепотка

Сливочное масло - 20 гр

Ингредиенты для мусса:

Творожный сыр – 250 гр

Лосось холодного копчения – 250 гр

Лук шалот - 2 шт

Масло сливочное - 25 гр

Ингредиенты для подачи:

Икра красная - 150 гр

Укроп - 1 ветка

Приготовление:

Блины:

Разбить в миску яйца, добавить сахар и соль. Взбивать, пока сахар не растворится. Добавить молоко, воду и растительное масло, перемешать. Постепенно добавлять муку - ложка за ложкой, все взбить, чтобы не осталось комочков. Разогреть сковороду, смазать сливочным маслом и обжарить каждый блин с двух сторон.

Мусс:

Нарезать лук очень мелко (до состояния крошки) и пассеровать на сливочном масле до готовности, затем смешать с творожным сыром и измельчить блендером до однородного состояния.

Сборка торта:

Слой за слоем выложить: блинчик, мусс, ломтик лосося. Дать настояться в холодильнике 10 - 12 часов. Затем разрезать на порции.

Выложить кусочек торта срезом вверх, затем чайную ложку мусса, икру и украсить укропом.