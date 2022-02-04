Дайте второй шанс капусте: 10 вкусных блюд

У нашего традиционного овоща одни достоинства. Капуста низкокалорийна, вкусна, полезна да еще и стоит дешево.

1. Щи

Щи издревле ели и богатые и бедные - разница была в густоте и ингредиентах.

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В прошлом щи варили за сутки до подачи к столу, чтобы они успели настояться. Сегодня так делают редко, но готовка все равно займет несколько часов.

Для приготовления нужна говядина с костью, лук, морковь, томатная паста, картофель и, конечно, квашеная капуста. При подаче добавляют сметану и петрушку.

2. Квашеная капуста

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Нашинкованная капуста, которая постояла под гнетом (и лучше в дубовой бочке) с морковью и ягодами клюквы - главная зимняя закуска. Благодаря ферментам, образующимся в процессе брожения, она не только вкусная, но и полезная для пищеварения.

3. Винегрет

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Этот популярный русский салат с французским названием очень легко готовить. В его составе - мелко нарезанные вареные свекла, картошка, морковь, а также квашеная капуста, соленые огурцы, лук и горошек. Заправляют его подсолнечным маслом в сочетании с уксусом. Любят его за разнообразие вкусов, а готовят часто зимой, когда нет хороших свежих овощей.

4. Кулебяка с капустой

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Среди самых популярных начинок этого большого пирога - капуста, смешанная с яйцом и луком. Приготовление кулебяки - процесс довольно трудоемкий, поэтому готовят ее чаще по праздникам.

5. Пирожки с капустой

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Те, кто боится браться за крупные формы, пекут или жарят небольшие пирожки с капустой, яйцом и луком или просто с капустой. Главное помнить: пирожков много не бывает.

6. Голубцы

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Это блюдо из капустных листов, в которые заворачивают мясную начинку и тушат, имеет множество поклонников в России и за ее пределами. Если процесс для вас слишком трудоемкий, можно попробовать рецепт «ленивых» голубцов - практически все то же самое, но вперемешку.

7. Капустные котлеты

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Низкокалорийное блюдо, которое можно есть как отдельно, так и использовать в качестве гарнира к мясу. Для приготовления нужно отварить нашинкованную капусту до полуготовности, затем слить воду. Пассеровать мелко нарезанные репчатый лук и морковь, к ним добавить капусту, яйцо и муку. Все перемешать, посолить и поджарить в панировке.

8. Бигус/ солянка

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Бигус, или блюдо из тушеной капусты и сосисок, часто можно встретить в российских столовых. Многие любят и вариант этого блюда в виде супа с добавлением разных видов мяса, копченостей и других овощей.

9. Салат из капусты

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В базовом варианте этого салата нет других ингредиентов, кроме капусты, моркови, лука, соли и подсолнечного масла. Чтобы сделать его интереснее, достаточно добавить яблоко, чернослив, толченый грецкий орех или тонко нарезанную цедру лимона на выбор.

10. Маринованная капуста со свеклой

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Для приготовления этой привлекательной закуски малинового цвета удобно использовать большую стеклянную банку. Капусту нужно нарезать кубиками, небольшую свеклу - тонкими кругами, после чего выложить на капусту; посыпать тертым или мелко порезанным чесноком - и так выложить несколько слоев. Сверху всё заливают подсолнечным маслом и маринадом.