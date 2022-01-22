Самый большой в России универмаг вещей советского быта (ФОТО)

«Моя сестра разбила старую елочную игрушку, которая была ей очень дорога. И я приехал сюда в надежде, что найду такую же и обрадую ее на Новый год», — говорит Андрей (имя изменено по просьбе героя), окидывая взглядом коробки с сотнями, если не тысячами советских елочных игрушек.
В двух шагах от него лежит старое советское фоторужье, рядом— бесчисленные ряды советского хрусталя, а над всем этим под потолком – флаг с серпом и молотом.
Андрей находится в самом крупном в России винтажном универмаге «Улица Ленина». На площади более 1500 м2 продаются вещи советского быта, начиная от газет, посуды и значков и заканчивая тяжелыми люстрами, мебелью и магнитофонами.
Проект создал скупщик винтажа Михаил Матвеев, рассказал Russia Beyond арт-директор магазина Кирилл Глебович.
Матвеев начал скупать и продавать вещи в небольшом гараже, затем проект разросся до собственного небольшого магазина, а затем и большого универмага на северо-востоке Москвы.
«Проект родился из любви к истории и старым вещам. Наши посетители — это люди, которые увлечены коллекционированием и знают толк в дизайне, и те, кто в целом ностальгирует по своей юности во времена СССР. Многие предметы вызывают воспоминания о родных и близких», — поясняет Глебович.
Сотрудники магазина занимаются скупкой вещей по всей России. Они изучают содержание маленьких провинциальных магазинчиков и объявления обычных людей о продаже старые вещей.
Помимо продажи магазин нередко предоставляет товары в аренду для съемок фильмов, сериалов, музеев и для спектаклей в театрах, в том числе для Театра им. Маяковского и Музея-квартиры, посвященного поэту.
Помимо вещей, которые были у большинства советских семей, здесь можно увидеть по-настоящему редкие и дорогие экспонаты.
Например, набор памятных значков и медаль «Ленинскому комсомолу 60 лет» с блокнотом, 10 тыс. рублей.
Кукла из прессованной ткани 20-30-х годов XX века с кнопкой-пищалкой в теле, 15 тыс. рублей .
Хрустальная люстра, 45 тыс. рублей.
Антикварный стеклянный шкаф, 110 тыс. рублей.
Антикварная лампа, 59 тыс. рублей.
Карнавальный костюм Арлекино ручной работы, 16 тыс. рублей.
Арт-директор магазина Кирилл Глебович пожаловался Russia Beyond, что в России нет полноценного музея о жизни в СССР. Универмаг «Улица Ленина» и другие подобные проекты восполняют этот пробел.
«Мы выполняем просветительскую миссию и часто объясняем, что это не «хлам» и «старье», а интересные предметы быта и артефакты истории, которые надо хранить», — подвел итог Глебович.