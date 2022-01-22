Самый большой в России универмаг вещей советского быта (ФОТО)

Это не просто магазин старьевщика, многие российские кинокомпании арендуют предметы советского обихода для съемок именно здесь.

«Моя сестра разбила старую елочную игрушку, которая была ей очень дорога. И я приехал сюда в надежде, что найду такую же и обрадую ее на Новый год», — говорит Андрей (имя изменено по просьбе героя), окидывая взглядом коробки с сотнями, если не тысячами советских елочных игрушек.

В двух шагах от него лежит старое советское фоторужье, рядом— бесчисленные ряды советского хрусталя, а над всем этим под потолком – флаг с серпом и молотом.

Виктория Рябикова Виктория Рябикова

Андрей находится в самом крупном в России винтажном универмаге «Улица Ленина». На площади более 1500 м2 продаются вещи советского быта, начиная от газет, посуды и значков и заканчивая тяжелыми люстрами, мебелью и магнитофонами.

Виктория Рябикова Виктория Рябикова

Проект создал скупщик винтажа Михаил Матвеев, рассказал Russia Beyond арт-директор магазина Кирилл Глебович.

Матвеев начал скупать и продавать вещи в небольшом гараже, затем проект разросся до собственного небольшого магазина, а затем и большого универмага на северо-востоке Москвы.

«Проект родился из любви к истории и старым вещам. Наши посетители — это люди, которые увлечены коллекционированием и знают толк в дизайне, и те, кто в целом ностальгирует по своей юности во времена СССР. Многие предметы вызывают воспоминания о родных и близких», — поясняет Глебович.

Сотрудники магазина занимаются скупкой вещей по всей России. Они изучают содержание маленьких провинциальных магазинчиков и объявления обычных людей о продаже старые вещей.

Помимо продажи магазин нередко предоставляет товары в аренду для съемок фильмов, сериалов, музеев и для спектаклей в театрах, в том числе для Театра им. Маяковского и Музея-квартиры, посвященного поэту.

Помимо вещей, которые были у большинства советских семей, здесь можно увидеть по-настоящему редкие и дорогие экспонаты.

Например, набор памятных значков и медаль «Ленинскому комсомолу 60 лет» с блокнотом, 10 тыс. рублей.

Кукла из прессованной ткани 20-30-х годов XX века с кнопкой-пищалкой в теле, 15 тыс. рублей .

Хрустальная люстра, 45 тыс. рублей.

Антикварный стеклянный шкаф, 110 тыс. рублей.

Антикварная лампа, 59 тыс. рублей.

Карнавальный костюм Арлекино ручной работы, 16 тыс. рублей.

Виктория Рябикова Виктория Рябикова

Арт-директор магазина Кирилл Глебович пожаловался Russia Beyond, что в России нет полноценного музея о жизни в СССР. Универмаг «Улица Ленина» и другие подобные проекты восполняют этот пробел.

«Мы выполняем просветительскую миссию и часто объясняем, что это не «хлам» и «старье», а интересные предметы быта и артефакты истории, которые надо хранить», — подвел итог Глебович.