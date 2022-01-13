Эти русские блюда еще вкуснее с красной икрой

Редкое блюдо можно испортить икрой. Но чтобы вкусовое сочетание точно оказалось выигрышным, мы попросили шеф-поваров в Москве и Санкт-Петербурге поделиться их фирменными рецептами.

1. Пельмени с рыбой и красной икрой

От шеф-повара ресторана«Никита» в Москве Алексея Павлова

Ресторан "Никита". Ресторан "Никита".

Пельмени бывают не только с мясной начинкой, но и рыбной. Такие пельмени особенно популярны на Дальнем Востоке. В традиционных рецептах в фарш добавляли сало, но вместо него можно использовать и майонез.

Ингредиенты для фарша:

Муксун – 100 г

Судак – 100 г (вместо муксуна и судака также подойдет дорадо или сибас).

Лук жареный – 50 г

Соль, перец – по вкусу

Чеснок – по вкусу

Укроп – 3 г

Майонез – 50 г

Ингредиенты для теста:

Мука – 400 г

Вода – 180 мл

Соль – по вкусу

Ингредиенты для подачи:

Куриный бульон – 50 мл

Сливки 33% – 15 мл

Икра красная – 5 г

Приготовление:

1. Рыбу пропустить в мясорубке, чтобы перемололись даже мелкие кости, которые не удалось выбрать. Добавить специи, жареный лук, чеснок, укроп, майонез и перемешать.

2. Тесто: смешать все ингредиенты и замесить тесто.

3. Слепить пельмени и варить в слегка подсоленной воде 5-10 минут до готовности.

4. Подача: смешать куриный бульон со сливками и налить в тарелку, выложить пельмени и украсить красной икрой.

2. Оливье с королевским крабом и икрой

От шеф-повара ресторана Ruski в Москве Александра Волкова - Медведева

Ресторан "Ruski". Ресторан "Ruski".

В некоторых странах оливье называют «Русским салатом», в России он неразрывно связан с именем французского шеф-повара Люсьена Оливье. От первоначального рецепта мало что осталось: прощайте, рябчики! Да здравствует вареная колбаса. Однако рецепт, который мы публикуем, сочетает в себе «советские» морковь с горошком и более изысканные ингредиенты - краба и икру. Возможно, такой рецепт понравился бы и дворянам в XIX веке, когда салат был придуман.

Ингредиенты для салата:

Морковь – 20 г

Картофель – 20 г

Лук красный – 3 г

Креветки крупные отварные – 30 г

Огурцы бочковые очищенные – 20 г

Заправка - 10 г

Зеленый горошек консервированный – 20 г

Ингредиенты для подачи:

Микс мини зелени (или другая зелень) – 3 г

Яйцо пашот – 1 шт

Краб – 50 г

Икра – 10 г

Ингредиенты для заправки:

Майонез домашний – 100 г

Сыр пармезан – 30 г

Соль – 5 г

Рассол от бочковых огурцов – 50 мл

Приготовление:

1. Морковь и картофель очистить, отварить и нарезать кубиками. Очистить от шкурки огурцы, нарезать также, как и картофель с морковью. Нарезать очень мелко красный лук.

2. Все смешать, добавить консервированный горошек и заправить заправкой.

3. Для приготовления заправки смешать все ингредиенты.

4. Подача: кольцом выложить оливье, в середину поместить горячее яйцо пашот. Вокруг оливье посыпать микс из мини зелени. Сверху на оливье с яйцом выложить подогретый на сливочном масле краб. На краба выложить икру.

3. Драники с цукини и красной икрой

От шеф-повара ресторана «Кузня» в Санкт-Петербурге Глена Баллиса

Ресторан "Кузня". Ресторан "Кузня".

Классика жанра - это блины с икрой. Но если их приготовление требует сноровки, то драники (небольшие картофельные блинчики), так любимые в славянской кухне, под силу всем.

Ингредиенты для драников:

Лук репчатый – 14 г

Цукини – 60 г

Картофель – 75 г

Чеснок свежий – 1 г

Соль пищевая – 1 г

Яйцо – 1 шт

Мука пшеничная – 11 г

Масло растительное - 6 мл

Ингредиенты для подачи:

Сыр страчателла - 17 г (сливочный или мягкий творожный сыр)

Икра красная - 11 г

Зелень свежая- 1 г

Приправа - 5 г

Базиликовое масло - 3 мл (можно заменить на оливковое)

Способ приготовления:

1. Цукини, лук и картофель нужно очистить от кожуры и шелухи, хорошо промыв водой. Затем цукини натереть на терке и откинуть на дуршлаг.

2. Картофель нужно также натереть, а лук мелко порезать. Соединить три ингредиента и добавить муку, белок и желток яйца (предварительно перемешанные), соль, приправы, масло и чеснок. Все ингредиенты нужно хорошо перемешать.

3. Жарить драники на хорошо разогретой сковороде до появления золотистой корочки с одной стороны, перевернуть и обжарить с другой стороны.

4. Подача: два драника выложить на тарелку, сверху сыр и красную икру. Сбрызнуть все базиликовым маслом.