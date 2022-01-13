Эти русские блюда еще вкуснее с красной икрой

От шеф-повара ресторана«Никита» в Москве Алексея Павлова
Пельмени бывают не только с мясной начинкой, но и рыбной. Такие пельмени особенно популярны на Дальнем Востоке. В традиционных рецептах в фарш добавляли сало, но вместо него можно использовать и майонез.
Ингредиенты для фарша:
Ингредиенты для теста:
Ингредиенты для подачи:
Приготовление:
1. Рыбу пропустить в мясорубке, чтобы перемололись даже мелкие кости, которые не удалось выбрать. Добавить специи, жареный лук, чеснок, укроп, майонез и перемешать.
2. Тесто: смешать все ингредиенты и замесить тесто.
3. Слепить пельмени и варить в слегка подсоленной воде 5-10 минут до готовности.
4. Подача: смешать куриный бульон со сливками и налить в тарелку, выложить пельмени и украсить красной икрой.
От шеф-повара ресторана Ruski в Москве Александра Волкова - Медведева
В некоторых странах оливье называют «Русским салатом», в России он неразрывно связан с именем французского шеф-повара Люсьена Оливье. От первоначального рецепта мало что осталось: прощайте, рябчики! Да здравствует вареная колбаса. Однако рецепт, который мы публикуем, сочетает в себе «советские» морковь с горошком и более изысканные ингредиенты - краба и икру. Возможно, такой рецепт понравился бы и дворянам в XIX веке, когда салат был придуман.
Ингредиенты для салата:
Ингредиенты для подачи:
Ингредиенты для заправки:
Приготовление:
1. Морковь и картофель очистить, отварить и нарезать кубиками. Очистить от шкурки огурцы, нарезать также, как и картофель с морковью. Нарезать очень мелко красный лук.
2. Все смешать, добавить консервированный горошек и заправить заправкой.
3. Для приготовления заправки смешать все ингредиенты.
4. Подача: кольцом выложить оливье, в середину поместить горячее яйцо пашот. Вокруг оливье посыпать микс из мини зелени. Сверху на оливье с яйцом выложить подогретый на сливочном масле краб. На краба выложить икру.
От шеф-повара ресторана «Кузня» в Санкт-Петербурге Глена Баллиса
Классика жанра - это блины с икрой. Но если их приготовление требует сноровки, то драники (небольшие картофельные блинчики), так любимые в славянской кухне, под силу всем.
Ингредиенты для драников:
Ингредиенты для подачи:
Способ приготовления:
1. Цукини, лук и картофель нужно очистить от кожуры и шелухи, хорошо промыв водой. Затем цукини натереть на терке и откинуть на дуршлаг.
2. Картофель нужно также натереть, а лук мелко порезать. Соединить три ингредиента и добавить муку, белок и желток яйца (предварительно перемешанные), соль, приправы, масло и чеснок. Все ингредиенты нужно хорошо перемешать.
3. Жарить драники на хорошо разогретой сковороде до появления золотистой корочки с одной стороны, перевернуть и обжарить с другой стороны.
4. Подача: два драника выложить на тарелку, сверху сыр и красную икру. Сбрызнуть все базиликовым маслом.