Зачем художник рисует падающих на гололеде петербуржцев?

Каждую зиму в Санкт-Петербурге на неубранных тротуарах получает травмы множество людей. Горожане постоянно испытывают страх перед падением и его последствиями.

Рубен Монахов с начала 2019 года пишет реалистичные картины, на которых горожане падают из-за гололеде в Санкт-Петербурге.

Рубен Монахов Рубен Монахов

В конце 2018 года Рубен перенес операцию на позвоночнике, полгода находился на реабилитации и очень боялся упасть и повредить спину.

Рубен Монахов Рубен Монахов

«А тут — зима с традиционно неубранными улицами. В общем, каждый день я видел упавших и сопереживал им очень — как будто я сам упал», — рассказал Монахов.

Рубен Монахов Рубен Монахов

Так он создал серию работ под названием «Упс». Всего он нарисовал десять картин маслом и выложил их на своем сайте. Все люди с работ Монахов реальны, художник наблюдал за падениями, фотографировал их и рисовал.

Рубен Монахов Рубен Монахов

«Сам момент падения воспринимался мной очень ярко и впечатывался в память. А вот пропорции, во что человек был одет и прочие детали мне помогала фиксировать камера телефона. Выглядело, конечно, нехорошо и цинично: человек упал, а какой-то непонятный прохожий достаёт телефон и начинает снимать», — пояснил художник.

Рубен Монахов Рубен Монахов

Действительно, жители Петербурга ежегодно жалуются на неубранные улицы — например, за зиму 2019 года почти четыре тысячи человек получили травмы при падении на гололеде.

Рубен Монахов Рубен Монахов

В 2021 году из-за сильного снегопада и гололедицы петербуржцы также получали травмы — только в одной из городских больниц в конце ноября число травмированных увеличилось в два раза, до 40-47 человек в сутки.

Рубен Монахов Рубен Монахов

С помощью картин Монахов хотел обратить внимание на необходимость своевременной уборки снега и гололедицы, но никакого отклика от городских властей на свои работы пока не получил.

Рубен Монахов Рубен Монахов

Зато его серию работ опубликовалигородскиеСМИ, а также комментировали пользователи соцсетей. «В стиле брейк данс», «Молодец! Жизнь, как она есть!», «Скользкий тротуар убивает культуру речи», «Бывает очень больно, так что, не смешно», — писали пользователи соцсетей.

Рубен Монахов Рубен Монахов

«Увы, но времена, когда искусство влияло напрямую на жизнь общества, давно прошли. Не думаю, что сотрудники ЖКХ интересуются искусством в принципе. Да и проблема эта их мало заботит, судя по тому, как убирается город», — подвел итог Монахов.