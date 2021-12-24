В России есть свои «лох-несские» чудовища. Вот трое из них

В местных озерах можно встретить множество различных диковинных чудищ, драконов и даже чертей. И они кажутся куда более опасными, чем их шотландский собрат. Приготовьтесь отключить рацио и немного испугаться легендам и сказаниям.

3. Лабынкырский черт

Озеро Лабынкыр в Якутии. Андрей Соловьев Андрей Соловьев

Огромный агрессивный монстр с большой пастью, полной острых зубов, — так якуты и эвенки описывают живущего в озере Лабынкыр черта. Согласно их легендам, это чудовище время от времени выходит на сушу, чтобы поохотиться на оленей или оказавшихся на берегу случайных путников.

Людей около Лабынкыра бывает немного: озеро расположено в отдаленной глуши на востоке Якутии, и до ближайших населенных пунктов от него около 150 км. Те же, кто из местных оказываются поблизости, стараются обходить проклятое место стороной.

Долгое время официальная наука относилась к сообщениям о Лабынкырском черте как к обычным байкам. Однако все изменилось в 1953 году, когда монстра заметили ученые из геологической экспедиции.

Один из них, Виктор Твердохлебов, так описал в своем дневнике эту знаменательную встречу: «Оно двигалось по дуге: сначала вдоль озера, потом прямо к нам. По мере того как оно приближалось, странное оцепенение, от которого холодеет внутри, охватывало меня. Над водой чуть-чуть возвышалась темно-седая туша, глаза животного, а из тела торчало что-то вроде палки… Чудовище двигалось тяжелым броском, несколько приподнявшись из воды, оно бросалось вперед, а затем полностью погружалось в воду… Сомнений не было: мы видели “черта” — легендарное чудовище здешних мест».

Лабынкыр моментально стал объектом повышенного внимания, и в последующие годы сюда организовали несколько научных экспедиций. Как выяснилось, озеро — само по себе место уникальное: на глубине 70-80 метров ученые обнаружили аномальные трещины и разломы, а также пещеры-туннели, предположительно ведущие в другие озера. Несмотря на суровые зимы в этой части Сибири (до минус 50 градусов), Лабынкыр замерзает удивительно медленно.

Тем не менее, местного черта обнаружить так и не удалось. Последний, вероятно, связанный с ним инцидент произошел зимой 1999 года, когда на берегу озера заночевали участники очередной исследовательской экспедиции. Проснувшись утром, люди обнаружили, что их спавшая у самой кромки воды собака бесследно исчезла.

2. Бросненский дракон

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Легендам о жутком драконе, живущем в озере Бросно в Тверской области, уже больше восьми веков. Согласно одной из них, в ходе монгольского нашествия на русские земли чудовище фактически спасло от разорения войском хана Батыя Великий Новгород.

В ходе своего похода в Новгородскую землю монголы якобы остановились на берегу Бросно и, когда они повели своих коней на водопой, дракон выскочил из воды и стал рвать на куски животных и ошарашенных воинов. Батый, согласно поверью, посчитал этот инцидент дурным знаком и повернул назад.

Миф о монстре (или его потомке) продолжает жить и в наши дни. Именно Бросси, как его по аналогии с Несси назвали местные, якобы переворачивает лодки и утягивает скот и собак с берега в пучину, а его чешуйчатая голова время от времени появляется над поверхностью озера.

Специалисты, однако, находят легенде о бросненском драконе логическое объяснение: под дном озера накапливаются сероводородные гидраты, которые периодически всплывают на поверхность, пузырясь и взрываясь. Именно они и переворачивают лодки, а также создают для очевидца иллюзию монстра с разверзнутой пастью.

1. Чановское чудовище

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Брат-близнец шотландской Несси, возможно, живет в самом крупном (2269 квадратных километров) озере Западной Сибири Чаны. У него якобы вытянутая шея, длинный хвост и огромный спинной плавник.

В 2010 году этот озерный обитатель был в шаге от того, чтобы стать самым опасным монстром в России. Местные жители тогда были совершенно уверены, что за предшествующие три года он убил 19 человек!

По слухам, чудовище атаковало рыбацкие лодки, утягивая людей на дно. Найденные трупы якобы выглядели так, словно их обгрызло существо с огромными зубами.

«Я живу рядом с Чанами уже 80 лет, и в этом озере каждый год пропадают десятки людей, — рассказывала жительница села Квашнино Нина Доронина в 2010 году журналистам Life News. — Там у меня три года назад утонул 32-летний внук Михаил, молодой, сильный… Озеро было спокойное, но внезапно лодку стало раскачивать, она перевернулась… четверых туристов из города Белово Кемеровской области до сих пор не нашли. Они утонули несколько лет назад. Что-то снизу толкнуло моторную лодку, был сильный удар, и она перевернулась, утащив их на дно…»

В действительности же правоохранительные органы Новосибирской области не нашли у жертв никаких отметок зубов или вообще следов насильственной смерти. По их заключению, версия про мифических драконов и подводных чертей не выдерживает никакой критики, а все погибшие оказались жертвами несчастных случаев.