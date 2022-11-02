Топ-10 самых дорогих русских художников

За картинами этих живописцев охотятся коллекционеры со всего мира. Они тратят миллионы долларов и покупают полотна на аукционах гораздо выше оценочной стоимости.

10. Николай Фешин

Николай Фешин. «Маленький ковбой», 1940 Частная коллекция Частная коллекция

Уроженец Казани и ученик Ильи Репина, Николай Фешин в 1923 году переехал в США, где считается национальным художником. Однако и в СССР, и в России его работы ценились высоко, и большое собрание работ хранится в в Музее изобразительных искусств Татарстана. Согласно последней воле художника, ушедшего из жизни в Калифорнии, его прах в 1975 году перезахоронили в его родной Казани. В 2010 году «Маленький ковбой» Фешина стал самым дорогим лотом русского искусства, проданным аукционом Macdougall’s - неизвестный русский коллекционер приобрел картину за $10,8 млн.

9. Наталья Гончарова

Наталья Гончарова. «Испанка», 1914 Частная коллекция Частная коллекция

Одна из самых известных русских художниц и «амазонка авангарда» увлекалась многими стилями - кубизмом, лучизмом и примитивизмом, участвовала во множестве художественных объединений и выставок. В своем творчестве она обращалась и к иконографии и к русским народным мотивам. Вместе с мужем художником Михаилом Ларионовым они долгие годы жили во Франции и работали над сценографией и костюмами для Русских сезонов Дягилева.

В 2007 году картина Гончаровой «Сбор яблок» была продана на лондонском Christie's за £4,9 млн (почти $10 млн [здесь и далее - по курсу на момент продажи]), установив рекорд стоимости картин художниц-женщин. На следующий год рекорд обновила другая картина Гончаровой «Цветы», ушедшая с молотка за £5,5 млн ($10,9 млн). Также более, чем за $10 млн (£6.4 млн) в 2010 году в Лондоне была продана ее абстракция «Испанка».

8. Николай Рерих

Николай Рерих. «Мадонна Лаборис» (Труды Богоматери), 1933 Christie’s Christie’s

Николай Рерих - один из самых загадочных и самобытных русских художников. Более всего он известен гималайскими пейзажами и своими переосмыслениями религиозных и, в частности, библейских сюжетов. Картины плодовитого Рериха нередко становятся предметами торгов и любители русского искусства с охотой готовы выложить за них сотни тысяч фунтов, впрочем как и миллионы долларов. Так «Величайшая и Святейшая Тангла» из цикла «Шамбала» была продана на Christie's за $1,42 млн, «Лао-Цзы» - за $1,9 млн, а «Дымы мира» - за $2,5 млн. Рекорд аукционному дому Bonhams (и самому Рериху) принесла картина «Мадонна Лаборис» (Труды Богоматери) - в 2013 она была продана за $12 млн (£7.9).

7. Валентин Серов

Валентин Серов. Портрет Марии Цетлиной, 1910 Christie’s Christie’s

Картины реалистов и передвижников, работавших в конце XIX - нач. XX веков, редко появляются на аукционах, в отличие от русского авангарда. И продаются обычно значительно дешевле (Иван Айвазовский, Архип Куинджи, Иван Шишкин продавались максимум за чуть больше чем $3 млн.) Буквально случайно в 2014 году на торги лондонского Christie's попал «Портрет Марии Цетлиной» работы Валентина Серова - туда его передал израильский Музей русского искусства в Рамат-Гане, которому сама Мария завещала работу. Картина была продана за £9,27 млн ($14,5 млн), установив на тот момент абсолютный рекорд среди русского искусства, проданного когда-либо в Лондоне.

6. Хаим Сутин

Хаим Сутин. «Портрет мужчины в красном шарфе», 1921 Sotheby’s Sotheby’s

Его часто называют французским художником и мастером «Парижской школы», но родился Хаим Сутин в Российской империи (в Минской области, на территории современной Белоруссии) в еврейской семье. В 20 лет художник переехал в Париж учиться живописи. Там он, конечно, познакомился с многими именитыми художниками и очень подружился с Амедео Модильяни - известны несколько портретов итальянца работы Сутина. «Портрет мужчины в красном шарфе» принес Sotheby's $17,2 млн. в 2007 году, а годом ранее весьма натуралистичная «Говяжья туша» ушла с молотка за $15,2 млн в Christie's. В 2010-х годов три картины Сутина были приобрены белорусским банком, включая «Большие луга в Шартре с виадуком» ($400 тыс.), «Ева» (за $1,8 млн. стала самой дорогой картиной в Белоруссии) и «Уснувшая с книгой. Мадлен Кастен» ($450 тыс.).

5. Алексей Явленский

Алексей Явленский. «Шокко в широкополой шляпе», 1910 Sotheby’s Sotheby’s

Явленского считают чуть ли не первым русским экспрессионистом. Со стилем он познакомился в Германии, куда переехал еще до Первой мировой и стал также одним из членов художественного объединения Кандинского «Синий всадник». Он был не слишком известен в самой России, пока в 2000-х в Русском музее не прошла масштабная выставка его картин. С возросшим интересом критика связывают, что работа «Шокко в широкополой шляпе» в 2003 году была продана Sotheby’s за $8,3 млн, а в 2008 уже за $18,6 млн. В 2006 году картина «Карие глаза» была продана за $5,5 млн на Christie's.

4. Никола де Сталь

Никола де Сталь. «Большие футболисты», 1952 Christie’s Christie’s

Настоящее имя этого художник - Николай Сталь фон Гольштейн, и он был сыном генерала русской армии и барона с далекими немецкими корнями. После революции семья с пятилетним Николаем вынуждена была эмигрировать из советской России. Оба родителя очень скоро скончались, и Николая усыновила бельгийская семья. Живописи он обучался в Королевской Академии изящных искусств в Брюсселе, позже жил во Франции, Италии, Испании. Из современников на него немало повлиял другие русские эмигранты - вышеупомянутый Хаим Сутин, а также Василий Кандинский.

Сталь считается видным представителем ташизма, абстрактного экспрессионизма, который стал ответом кубизму. В 2011 году «Лежащая обнаженная» Сталя была продана на парижском аукционе Artcurial за €7 млн ($9,4 млн), в 2018 году картина «Цветы» ушла с молотка на Christie's за €8,3 млн ($9,7 млн), а «Стоящая обнаженная» за $12 млн. В 2019 году рекорд ню-тематики побила огромная абстракция «Большие футболисты», проданная на Christie's за $22 млн.

3. Марк Шагал

Марк Шагал. «Влюбленные», 1928 Частная коллекция Частная коллекция

Всего через пять лет после смерти художника, который познал в жизни настоящую бедность, в 1990 году его полотно «Юбилей» было продано Sotheby's за $14,85 млн. Покупателем оказался японский бизнесмен Хиронори Аоки, у которого в коллекции уже около 30 картин художника. Дважды Sotheby's удалось продать картину «Большой цирк» - в 2007 году за $12 млн, а в 2017 году за $16 млн. В том же году за $14.5 млн было продано полотно «Три свечи», а «Влюбленные» аж за $28,45 млн.

2. Василий Кандинский

Василий Кандинский. «Картина с белыми линиями», 1913 Частная коллекция Частная коллекция

Абстракционист Кандинский с его неповторимым стилем - один из самых известных русских художников в мире. В 1990 году его полотно «Фуга» купил на Sotheby's коллекционер Эрнст Байлер за $38,2 млн. В 2017 году целых две картины заработали свои рекорды на Sotheby's - «Мурнау. Радуга» была продана за $26,7 млн (и рекордные 22 минуты), а «Картина с белыми линиями» ушла с молотка за $42 млн.

1. Казимир Малевич

Казимир Малевич. «Супрематическая композиция», 1916 Частная коллекция Бретта Горви Частная коллекция Бретта Горви

Малевич - настоящий рекордсмен. В списках самых дорогих картин неоднократно оказывались многие его произведения. Так в 2015 году на Sotheby's «Мистический супрематизм» был продан за $38 млн, а «Супрематизм. 18-я конструкция» - за $34.1 млн.

На сегодняшний день это самая дорогая российская картина всех времен - «Супрематическая композиция» Малевича. В 2008 году она ушла с молотка на Sotheby's за $60 млн, а уже в 2018 обновила собственный рекорд. Неизвестный покупатель приобрел ее на нью-йоркском Christie's за $85,8 млн.

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