10 дворянских усадеб, которые превзошли роскошью царские дворцы (ФОТО)

Представители богатых княжеских и графских родов в России часто строили здания, состязающиеся в красоте и масштабе с теми, что принадлежали семейству Романовых.

1. Юсуповский дворец в Санкт-Петербурге

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Один их старейших и богатейших в России княжеских родов - Юсуповы - владели дворцом на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге с начала XIX века и до самой революции 1917 года.

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Снаружи он, возможно, не поражает воображение, но его интерьеры - одни из самых богато декорированных в России.

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Каждый зал - буквально произведение искусства, к тому же есть даже роскошный домашний театр, по пышности убранства не уступающий Большому и Мариинскому.

2. Строгановский дворец в Санкт-Петербурге

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В Петербурге много дворцов, в том числе и царских, но это необычное розовое здание встречает каждого, кто прогуливается по главной улице города - Невскому проспекту. Другой фасад можно разглядеть с набережной реки Мойка.

Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Построил дворец придворный архитектор итальянец Растрелли, тот же что возводил и Царское Село, и Петергофский дворец, и Зимний.

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Домом владел барон Сергей Строганов и его потомки, которые были страстными коллекционерами живописи. Теперь во дворце филиал Русского музея.

3. Усадьба Шереметевых Кусково, Москва

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Богатый род Шереметевых мог позволить себе иметь просто огромную летнюю резиденцию на окраине Москвы. Сам дворец - деревянное здание XVIII века до сих пор в прекрасном состоянии.

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Но еще более поражает разбитый вокруг него парк, гроты и павильоны на европейский манер, построенные талантливыми крепостными архитекторами.

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Была у Шереметевых и своя оранжерея, где они выращивали экзотические фрукты. Самое интересное, что в доме они не жили и даже не ночевали, но лишь приглашали сюда толпы людей для увеселительных мероприятий.

4. Замок Шереметева в Юрино (Республика Марий Эл)

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У Шереметевых было множество усадебных домов по всей России - и известный дворец в Москве, где они содержали крепостной театр, известный на всю страну.

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Шикарный дворец в стиле неоготики в конце XIX века построил на берегу Волги один из потомков владельца Кусково.

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5. Воронцовский дворец в Алупке, Крым

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Крым был излюбленным место летнего отдыха и русской знати, и царской семьи. На южном побережье расположилось несколько шикарных царских дворцов - Ливадия, Массандра, принадлежавшие Романовым и еще один дворец князей Юсуповых.

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А также этот весьма необычный готический замок графа Воронцова, наместника всех южных губерний России.

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К строительству приложил руку английский придворный архитектор Эдвард Блор - автор главного фасада Букингемского дворца в Лондоне!

6. Дворец Ольденбургских в Воронежской области

Insider (CC BY-SA 3.0) Insider (CC BY-SA 3.0)

В 40 км от Воронежа в поселке городского типа Рамонь располагается еще один готический замок, мода на которые распространилась в XIX веке.

Darya Apasova (CC BY-SA 4.0) Darya Apasova (CC BY-SA 4.0)

Принадлежал замок не кому-нибудь, а представителям знатного рода немецкого происхождения Ольденбургских. Среди них были принцы, князья, герцоги...

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Поговаривают, что во время Великой Отечественной нацисты не стали бомбить замок, узнав, что у его хозяев были немецкие корни.

7. Усадьба Архангельское в Москве

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Одна из самых шикарных усадеб Подмосковья, Архангельское, сменила много хозяев - в разное время ею владели древнейшие и богатейшие семьи - и Шереметевы, и Голицыны, и Юсуповы.

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Дворцово-парковый ансамбль формировался в конце XVIII - нач. XIX века и вполне походит на роскошные петербургские загородные резиденции царей.

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Здесь есть регулярный парк с огромным количеством скульптур, несколько дворцов, свой театр и даже фамильный храм-усыпальница Юсуповых с колоннадой. Живописный ландшафт венчает вид на Москву-реку.

8. Шуваловский дворец в Санкт-Петербурге

Сергей Смольский/TASS Сергей Смольский/TASS

В 1820-х годах участок на берегу реки Фонтанки в Санкт-Петербурге купил представитель знатного рода Нарышкиных. Он и его родственники несколько раз серьезно перестраивали дворец.

Свой современный вид он приобрел в конце XIX века, и его эклектичный стиль сочетает элементы позднего классицизма и неоренессанса.

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Позже Нарышкины породнились с Шуваловыми - и семья владела дворцом до самой революции 1917 года. В советские годы здание использовалось под самые разные нужды, а в 2013 году здесь поселился Музей Фаберже.

9. Дворец Большие Вяземы в Московской области

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Еще одна усадьба, некогда принадлежавшая князьям Голицыным. Когда-то этими землями владели цари - Иван Грозный, Борис Годунов, а вот Петр I даровал усадьбу своему воспитателю Борису Голицыну.

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Неподалеку находился дом бабушки Александра Пушкина в Захарово, поэтому главный поэт России нередко бывал во дворце, дворцовом парке и Вяземской церкви еще ребенком.

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Также усадьба стала свидетелем исторических событий войны 1812 года. По легенде с разницей в сутки во дворце ночевал русский военачальник Михаил Кутузов, а следом за ним наступавший на Москву Наполеон.

10. Богородицкая усадьба в Тульской области

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Усадьба принадлежала внебрачному сыну Екатерины II, графу Алексею Бобринскому. Перед домом был разбит парк и специально запружена река, в центре которой красовался фонтан. На территории усадьбы также был построен храм и барочная колокольня.

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Усадебный дом был почти разрушен в годы Второй мировой - и восстановлен уже в 1980-х.

Laktrissa (CC BY-SA 4.0) Laktrissa (CC BY-SA 4.0)

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