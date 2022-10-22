10 произведений русской классической музыки, которые вы должны знать

Все эти классические мелодии вы скорее всего и так слышали, уж слишком они известны. Но теперь вы точно будете знать, что они написаны русскими композиторами.

1. Михаил Глинка - «Патриотическая песня» (1833)

Глинка считается отцом русской школы классической музыки, его называют «музыкальным Пушкиным». Самые известные произведения - оперы «Руслан и Людмила» и «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»). «Патриотическая песня» - квинтэссенция творческих поисков Глинки в выявлении русского характера. Композиция задумывалась как первый государственный гимн России, но в царское время не была принята. Зато именно эта музыка, положенная на новые слова, была гимном России с 1990 по 2000 год.

2. Петр Чайковский - «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро» (1876)

Сложно выбрать одно произведение Чайковского - его музыка настолько известна и узнаваема, что не нуждается в дополнительном представлении. А балет «Лебединое озеро» и вовсе стал достоянием всемирной культуры - и его можно видеть по всему миру. Но одну мелодию из саги про Одетту и ее коварное альтер-эго Одиллию безошибочно определит даже любит русский ребенок - это конечно, «Танец маленьких лебедей».

3. Петр Чайковский - «Русский танец» из балета «Щелкунчик» (1892)

«Щелкунчик» - еще один балет Чайковского, известный на весь мир - стал настоящим символом новогодних и рождественских праздников. Многие мелодии из балета хорошо узнаваемы. Особенно - задорный «Русский танец» из дивертисмента, когда перед Мари и принцем-Щелкунчиком танцуют испанская, арабская, китайская и русская куклы в знак благодарности за спасение от Мышиного короля.

4. Петр Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (1875)

Чайковский задумывал, что его произведение будет исполнять пианист-виртуоз Николай Рубинштейн, но тот внезапно отказался. На премьере концерта главную партию исполнил Ганс фон Бюлов с Бостонским симфоническим оркестром. После колоссального успеха и сам Рубинштейн передумал и неоднократно играл концерт. Это одна из самых узнаваемых симфонических мелодий. Более того, именно она играла вместо национального гимна, когда российские спортсмены поднимались на пьедестал Олимпиады 2020 в Токио и 2022 в Пекине.

5. Александр Бородин - «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» (1890)

Опера «Князь Игорь» основана на древнерусском «Слове о полку Игореве». Из симфонических произведений - это одно из самых русских по духу и атмосфере. Здесь и мощное звучание народного хора, и народные инструменты, и пронзительные арии-плачи на русский лад.

По сюжету князь Игорь идет в военный поход против половцев. Большой фрагмент балета - «Половецкие пляски» в стане хана, пленившего русские земли. Хор девушек-невольниц поет пронзительную песню «Улетай на крыльях ветра», одну из самых запоминающихся русских мелодий.

6. Николай Римский-Корсаков - «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» (1899)

Римский-Корсаков сочинил 15 опер, во многих он интерпретировал народный фольклор и русскую культуру. Одна из них - «Сказка о царе Салтане» - основана на одноименном произведении Александра Пушкина, в котором происходит множество волшебства, в том числе князь Гвидон встречает прекрасную Царевну-Лебедь. Одна из самых известных мелодий оперы - виртуозная оркестровая интермедия «Полет шмеля». Это музыкальное сопровождение сцены, когда Гвидон оборачивается шмелем, чтобы тайно слетать к своему отцу.

7. Сергей Прокофьев - «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта» (1935)

Этот балет стал не только самым популярным произведением Прокофьева, но и в целом одним из самых популярных спектаклей XX века. Премьера его прошла в 1940 году на сцене Мариинского театра в Ленинграде. Самая узнаваемая мелодия из балета - «Танец рыцарей». Вы ее совершенно точно слышали (например, она использована в песне Робби Уильямса Party Like a Russian).

8. Дмитрий Шостакович - Седьмая («Ленинградская») симфония (1941)

Дмитрий Шостакович - один из самых талантливых композиторов XX века. Он был номинирован на «Оскар» за адаптацию музыки Модеста Мусоргского к экранизации оперы «Хованщина». Однако в СССР музыку самого Шостаковича часто не принимали, считали чрезмерно «сумбурной» и сложной. Начало Великой Отечественной застало Шостаковича в Ленинграде - он преподавал в консерватории и хотел записаться добровольцем на фронт. Однако на войну его не взяли, и он продолжал учить студентов музыке. Над симфонией он начал работать во время блокады под звуки немецких авианалетов, а завершил сочинять уже в эвакуации. Симфония состоит из четырех частей, она посвящена Ленину, Октябрьской Революции и Ленинграду. Премьера состоялась уже в 1942 году в Ленинграде.

9. Арам Хачатурян - «Танец с саблями» из балета «Гаянэ» (1942)

Советский композитор Хачатурян получил Сталинскую премию за балет «Гаянэ», в котором изобразил родную ему Армению и местный колорит, а также советскую власть и колхозы. «Танец с саблями», который звучит во время сцены свадьбы главных героев в самом конце балета, стал настоящим всемирным хитом. Его играли буквально все музыкальные автоматы в США в исполнении американских оркестров, он возглавлял музыкальные хит-парады. С произведением также связана забавная легенда: якобы Сальвадор Дали пригласил к себе в гости гастролирующего по Испании Хачатуряна. Композитор несколько часов прождал эксцентричного художника в холле его дома, после чего Дали выбежал абсолютно голым под громко звучащий «Танец с саблями», протанцевал перед автором и удалился.

10. Георгий Свиридов - Сюита «Время, вперёд!» (1965)

Эта композиция была посвящена строительству первой очереди Магнитогорского металлургического комбината в СССР, но стала настоящим саунд-треком советскому времени - бодрая мелодия со звонкими ударными прекрасно отражает прогресс, индустриализацию и энергию новой страны. Сюита стала известна абсолютно всем россиянам после того, как стала музыкальной заставкой к главной информационной ТВ-программе "Время".

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