30 главных российских композиторов

30. Максим Дунаевский (р. 1945)

Сергей Пятаков/Sputnik Сергей Пятаков/Sputnik

Максим Дунаевский был учеником Альфреда Шнитке и окончил Московскую консерваторию. Он вполне мог бы стать композитором классической музыки, но вместо этого предпочел эстраду и драматический театр. Дунаевский был дирижером в Театре имени Е. Б. Вахтангова, затем стал главным дирижером в Московском мюзик-холле, а потом - художественным руководителем Государственного эстрадного оркестра. В данный момент возглавляет Московскую областную филармонию.

Дунаевский – автор партитур для более чем 30 культовых советских и российских анимационных и художественных фильмов. Он создавал композиции для таких фильмов как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Мэри Поппинс, до свидания», а также сочинял музыку и для российских эстрадных исполнителей. Многие его композиции являются признанными хитами по всей России.

29. Константин Меладзе (р. 1963)

Александр Гусев/Global Look Press Александр Гусев/Global Look Press

Еще один успешный современный композитор и музыкальный продюсер в нашем списке, уроженец Грузии – Константин Меладзе. Он – продюсер своего младшего брата, певца Валерия Меладзе, и популярной группы «ВИА Гра».

Меладзе также был музыкальным продюсером российской версии шоу «Х-фактор», которое называлось «Главная сцена». Он принимал участие и в других шоу и даже играл в мюзикле «Стиляги».

28. Максим Фадеев (р. 1968)

Артем Геодакян/TASS Артем Геодакян/TASS

Фадеев впервые прославился как композитор и аранжировщик певицы Линды. С ней он начал свою карьеру продюсера. Вторым успешным проектом Фадеева была Глюкоза (певица Наталья Ионова), которая сначала была лишь героем анимированных видеоклипов и никто не знал, как она выглядит на самом деле.

Другая волна славы пришла к Фадееву, когда он стал музыкальным продюсером «Фабрики звезд-2», которое положило начало карьере Юлии Савичевей, Елены Темниковой и группы Serebro, а также Полины Гагариной, одной из самых популярных ныне российских певиц.

27. Дмитрий Курляндский (р. 1976)

Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

Дмитрий Курляндский – один из ведущих композиторов нового поколения. Он основал Structural Resistance (StRes) – первое неформальное профессиональное объединение в России – и помог сделать новую музыку известной не только узкому кругу любителей, но и широкой публике.

Курляндский окончил Московскую консерваторию. В 2008 году он был приглашенным композитором Берлинской программы для деятелей искусств. Курляндский выигрывал престижные международные конкурсы и считается одним из известных ныне живущих композиторов России. Многие произведения Курляндского были созданы для европейских театров и впервые исполнены за рубежом, например, опера «Астероид 62», которую поставила режиссер Барбара Байе в 2013 году в Граце.

26. Сергей Невский (р. 1976)

Сергей Фадеичев/TASS Сергей Фадеичев/TASS

Сергей Невский – еще одна ведущая фигура московской музыкальной сцены и соавтор манифеста группы композиторов Stress. Невский – знаток старой и новой музыки, историк и педагог, учился в Москве, Дрездене и Берлине.

Его музыку исполняют всемирно известные ансамбли и оркестры, а он сам постоянный участник международных фестивалей. Среди композиций Невского есть симфонии, оперы и музыка к театральным постановкам Кирилла Серебренникова. Одной из его громких европейских премьер стала опера «Аутланд», которая впервые исполнялась на Рурской триеннале музыки и искусств. В оперу вошли тексты, написанные детьти с аутизмом.

25. Антон Батагов (р. 1965)

У Антона Батагова нет музыкального образования, однако он – пианист, лауреат премии конкурса имени Чайковского, и он стал первым, кто исполнил многие поставангардные композиции в России. Как композитор Батагов следует тенденции американского пост-минимализма на российской сцене. Его произведения исполнялись на множестве музыкальных фестивалях как в России и США.

Батагов выступает против усложнения новой музыки и разделения стилей на низкие и высокие жанры. На его композиции повлияла как рок-музыка, так и академические традиции, от Баха до Рахманинова и Грига.

24. Ян Френкель (1920-1989)

Юрий Иванов/Sputnik Юрий Иванов/Sputnik

Всесоюзную славу Френкелю принесла песня «Журавли», посвященная солдатам и жертвам Великой Отечественной войны. Эту трогательную балладу исполнял известный певец Марк Бернес.

Френкель стал популярным автором песен и даже исполнял свои собственные. Его произведения входили в репертуар таких известных певцов как Иосиф Кобзон, Анна Герман и Людмила Зыкина. Ян Френкель написал музыку к ряду советских кинолент, как для взрослых, так и для детей, и даже снялся в некоторых из этих фильмов.

23. Давид Тухманов (р. 1940)

Руслан Кривобок/Sputnik Руслан Кривобок/Sputnik

Мать Давида Тухманова была композитором, поэтому музыке он обучался с самого раннего возраста. Тухманов был протеже самой Елены Гнесиной – великой пианистки и педагога по музыке, которая была одним из основателей престижного Государственного музыкального училища имени Гнесиных, где учился Тухманов.

Во время службы в армии Давид Тухманов дирижировал оркестром в ансамбле песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Он также работал аранжировщиком, и конечно, писал музыку — среди его известных композиций патриотические песни «Мой адрес – Советский Союз» и «День Победы».

22. Игорь Матвиенко (р. 1960)

Maxx-emv/Wikipedia Maxx-emv/Wikipedia

Игорь Матвиенко написал музыку для всех песен группы «Любэ» - это патриотические композиции о России и красоте ее рек, полей и лесов, а также песни о солдатах и ветеранах войны.

Матвиенко – также успешный продюсер. Среди его самых известный проектов – поп-группа «Иванушки International». Кроме того, он выступил музыкальным продюсером церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

21. Тихон Хренников (1913-2007)

Лев Иванов/Sputnik Лев Иванов/Sputnik

Тихон Хренников был председателем Союза композиторов СССР в течение 43 лет (1948-1991). Это означает, что он был и главным музыкальным цензором и решал, какие произведения должны исполняться, а какие недостаточно патриотичны. У Хренникова были сложные взаимоотношения с Дмитрием Шостаковичем, который не раз подвергался цензуре (на эту тему рассуждает английский писатель Джулиан Барнс в своей книге «Шум времени»).

При этом сам Хренников был крупным композитором: он написал восемь опер и пять балетов, а также музыку к более чем 30 фильмам и театральным постановкам. Он следовал линии Коммунистической партии в музыке и считал, что мелодии должны быть понятны всем советским людям. Он выступал против любых попыток сделать музыку более утонченной и наполненной сложными эмоциями.

20. Игорь Крутой (р. 1954)

Нина Зотина/Sputnik Нина Зотина/Sputnik

«Крутой» – это определенно то, что можно сказать об этом человеке. Крутой – самый известный музыкальный продюсер и композитор России. Он работает с первоклассными российскими певцами, такими как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова и Валерий Леонтьев. На концертах он часто аккомпанирует своим коллегам на фортепиано. Иногда он даже сам поет.

Как продюсер он продвинул большинство новых талантов России, организовал такие крупные международные фестивали, как «Новая волна», которая много лет проходила в латвийской Юрмале, а сейчас базируется в Сочи. Он также выступал в качестве продюсера в реалити-шоу «Фабрика звезд-4» и на ежегодных концертах «Песни года».

19. Александра Пахмутова (р. 1929)

Станислав Красильников/TASS Станислав Красильников/TASS

Единственная женщина в нашем списке! Александра Пахмутова – великий современный композитор и автор более 400 песен. Она начала сочинять свои первые мелодии в возрасте пяти лет. В Советском Союзе Пахмутова была одним из востребованных композиторов, ее песни до сих пор популярны. Большинство композиций она написала на стихи мужа, поэта Николая Добронравова. Также на музыку она положила многие произведения Сергея Есенина, Андрея Вознесенского, Юрия Визбора и Николая Заболоцкого.

Разные концертные программы часто посвящают исполнению произведений Пахмутовой. Лучшие советские и российские певцы – Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Лев Лещенко, Людмила Гурченко и Эдуард Хиль – исполняли ее песни.

18. Илья Демуцкий (р. 1983)

Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

Демуцкий – один из ведущих российских композиторов и обладатель множества международных наград: в 2016 году Европейская киноакадемия признала его лучшим композитором. Илья Демуцкий получил высшее образование в Консерватории Сан-Франциско и стал писать мелодии для документальных фильмов.

Демуцкий сотрудничал с режиссером Кириллом Серебренниковым: в 2014 году они вместе работали над постановкой балета «Герой нашего времени» для Большого театра. Демуцкий также сочинил музыку к скандальному балету «Нуреев».

17. Алексей Айги (р. 1971)

Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

Алексей Айги – автор музыки к более чем 50 российским фильмам, за это он получил несколько престижных наград. Айги – основатель музыкального ансамбля под названием «4’33», который назван в честь одноименной композиции американского композитора-экспериментатора Джона Кейджа. Ансамбль Айги часто выступает с оркестрами и гастролирует по России и Европе.

Музыка Айги часто экспериментальная. Например, для московской выставки «200 ударов в минуту», посвященной пишущим машинкам, композитор представил музыкальную композицию из звуков набираемых клавиш. Айги также организовал специальную концертную программу, посвященную композитору-экспериментатору Сергею Курехину.

16. Александр Глазунов (1865-1936)

Alfred Fedecki /Wikipedia Alfred Fedecki /Wikipedia

Глазунов был талантливым музыкантом и учеником самого Римского-Корсакова, а музыку начал сочинять еще в 11 лет. В 17 он уже написал первую симфонию, которая была исполнена в Европе и имела большой успех. Благодаря меценату Митрофану Беляеву, Глазунов вошел в группу композиторов, которые следовали традициям «Могучей кучки». Вместе с Римским-Корсаковым Глазунов закончил оперу «Князь Игорь» и Третью симфонию Александра Бородина – тот скоропостижно скончался, оставив эти произведения незавершенными.

Глазунов был профессором, а позже стал директором Санкт-Петербургской консерватории, где провел огромные реформы и основал студенческий оркестр. Он был одним из редких представителей интеллигенции, который сумел найти общий язык с большевистским режимом после революции 1917 года. Однако после того, как в 1928 году его пригласили преподавать в Вену, в Советский Союз он решил не возвращаться.

15. Александр Александров (1883-1946)

Vaino Kannisto/Wikipedia Vaino Kannisto/Wikipedia

Свой музыкальный путь Александр Александров начинал он как певец в церковном хоре, а в итоге стал регентом в храме Христа Спасителя. Одно из самых значимых достижений композитора - сочинение музыки к гимну Советского Союза (на эту же музыку положен и современный гимн России).

Александров также поставил несколько классических опер в театрах. Он выступал одновременно в качестве режиссера, дирижера, хормейстера, а иногда и в качестве солиста. Александров был одним из основателей и руководителем хора Красной Армии, который позже назвали в честь него. Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова и по сей день – один из известнейших российских коллективов в мире. Во время войны Александров также написал несколько патриотических песен, которые известны по сегодняшний день - одна из них, марш «Священная война».

14. Арам Хачатурян (1903-1978)

Mieremet Rob/Wikipedia Mieremet Rob/Wikipedia

Всемирную славу этого советского композитора армянского происхождения можно описать историей, которая произошла с Сальвадором Дали. Во время путешествия в Испанию Дали пригласил Хачатуряна к себе домой. Композитор несколько часов ждал эксцентричного художника, наконец Дали выбежал, стал танцевать с саблей абсолютно голый под его мелодию «Танец с саблями», чем до глубины души поразил Хачатуряна, а затем исчез.

Хачатурян написал множество балетов, симфоний и концертов, и среди них - гимн Армянской ССР. Он также создавал музыку к фильмам, работал в театрах и во время Второй мировой войны сочинял патриотические песни.

13. Родион Щедрин (р. 1932)

Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

Муж легендарной прима-балерины Майи Плисецкой – автор музыки к таким балетам, поставленным в Большом театре, как «Анна Каренина» и «Кармен-сюита». Разумеется, у Плисецкой были главные роли. Щедрин также написал несколько опер, концертов и музыкальных партитур (в том числе для экранизации «Анны Карениной» с Татьяной Самойловой).

Щедрин обладает идеальным слухом и может воспроизвести музыкальное произведение наизусть после первого прослушивания. Его отец был композитором и скрипачом, поэтому он был приобщен к музыке с раннего возраста. Щедрин был членом Союза композиторов и даже работал с Дмитрием Шостаковичем.

12. Альфред Шнитке (1934-1998)

Юрий Иванов/Sputnik Юрий Иванов/Sputnik

Этот композитор происходил из немецко-еврейской семьи, и русский был его вторым языком. Первым музыкальным инструментом, на котором он научился играть, была губная гармошка. Его композиционный подход – сочетание множества различных стилей, или «полистилистика», как он это называл. Поклонники были в восторге от того, как Шнитке включил электрические и бас-гитары в свои оркестровые произведения.

Шнитке утверждал, что он не сочинял музыку, а просто записывал то, что приходило к нему свыше. Как и многие композиторы XX века, он писал партитуры к фильмам и даже музыку к мультфильмам. Последние восемь лет своей жизни он провел в Германии.

11. Александр Скрябин (1871-1915)

Global Look Press Global Look Press

Скрябин известен как композитор-мистик. Он верил, что его искусство влияет на перемены во Вселенной. По этой причине композитор не обращался к традиционным правилам в классической музыке. Кто-то называл его новатором, другие считали эксцентричным — возможно, даже сумасшедшим. Широко известны его синтетические эксперименты по присвоению музыкальным тональностям определенного цвета.

Он был первым, кто использовал цветомузыку, полагая, что звук способен изменить реальность. У Скрябина даже возникла идея создать композицию, которая могла бы вызвать апокалипсис. Он много гастролировал, был известен как концертный пианист. Скрябин скоропостижно скончался от заражения крови в возрасте 43 лет.

10. Сергей Прокофьев (1891-1953)

TASS TASS

Сергей Прокофьев написал свои первые оперы, когда ему было всего 9-10 лет. Позже он прославится своими музыкальными инновациями и добился международной известности. Прокофьев написал музыку к фильму Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Некоторые источники утверждают, что в 1930-е годы, когда Прокофьев все еще жил в Советском Союзе (хотя и активно гастролировал за границей), крупная голливудская студия предложила ему контракт, чтобы он сочинял для них музыку за $25 000 в неделю. Тем не менее Прокофьев вернулся в Москву «к своей музыке и своим детям».

Так совпало, что Прокофьев и Сталин умерли в один и тот же день, и во время великого национального траура по вождю народов смерть композитора едва ли была замечена.

«Танец рыцарей» Прокофьева из балета «Ромео и Джульетта» стал очень популярной мелодией (выступает главной темой в хите Робби Уильямса «Party like a Russian»). И это не единственный пример того, что музыка композитора сохранила актуальность. Его мелодии прослеживаются и в других западных композициях.

9. Георгий Свиридов (1915-1998)

TASS TASS

Часто бывает так, что авторы очень известных мелодий остаются в тени. Композиция «Время, Вперед!» была хорошо знакома каждому советскому и российскому человеку. Ее можно было услышать в советских документальных фильмах, в которых рассказывалось о техническом прогрессе СССР. «Время вперед» используется также как заставка к программе новостей «Время» на Первом канале.

Первый музыкальный инструмент, на котором научился играть Свиридов, была балалайка. В 1924 году его семья переехала из Курска в Ленинград. Там будущий композитор окончил Ленинградскую консерваторию по классу фортепиано, где учился у Дмитрия Шостаковича. Первые сочинения Свиридова были на стихи А.С. Пушкина, позже он создал партитуру к фильму «Метель» по мотивам одноименной повести.

8. Николай Римский-Корсаков (1844-1908)

Global Look Press Global Look Press

Римский-Корсаков был одним из самых выдающихся и талантливых профессоров музыки в XIX веке. Окончив Военно-морскую академию, он, однако, посвятил всю свою жизнь именно музыке. Вершиной достижений Римского-Корсакова стали 15 опер, которые он написал на сюжеты из русской истории и сказок. С большой любовью композитор изучал народный фольклор, чтобы интерпретировать его в музыке.

Долгие годы Римский-Корсаков преподавал в Санкт-Петербургской музыкальной консерватории. Хотя он сомневался, что талантливым композиторам в целом необходимо получать музыкальное образование, но поставил перед собой задачу восполнить их пробелы в знании истории музыки. Среди его учеников был и Сергей Прокофьев.

7. Александр Бородин (1833-1887)

TASS TASS

Бородин наиболее известен как автор «Князя Игоря», одной из лучших русских опер, известных на весь мир. Наряду с Мусоргским и Римским-Корсаковым Бородин был членом кружка композиторов «Могучая кучка». Они считали себя преемниками Михаила Глинки и стремились привнести в музыку национальные русские идеи.

По образованию Бородин был врачом, он окончил Медицинскую академию и дружил с создателем периодической системы химических элементов Дмитрием Менделеевым. В XIX веке и сам Бородин был хорошо как химик.

8. Игорь Стравинский (1882-1971)

Денисенко/Sputnik Денисенко/Sputnik

Творчество Стравинского положило начало развитию нового музыкального жанра в XX векк - неоклассицизма. Он активно гастролировал, не повторял сам себя и писал в самых разных жанрах и направления - и этим очень выделялся среди других русских гениев.

Стравинский был юристом по профессии, учился вместе с Римским-Корсаковым. Он был композитором, пианистом, дирижером и - патриотом. Невероятная любовь к России прослеживается во всех его композициях — несмотря на то, что он провел 57 лет за пределами родной страны.

По слухам, у Игоря Стравинского даже был роман с Коко Шанель. Свой последний шедевр «Реквием» он написал в возрасте 85 лет.

5. Сергей Рахманинов (1873-1943)

Global Look Press Global Look Press

Рахманинов был всемирно известным пианистом и дирижером. Его часто называют самым русским из композиторов, несмотря на то, что он прожил в Соединенных Штатах 26 лет. Рахманинов родился в богатой дворянской семье и несколько лет учился у Чайковского. Свою первую оперу он поставил в 19 лет, а за ней последовало множество других произведений. После революции 1917 года композитор эмигрировал в Соединенные Штаты, где остался до конца жизни.

Во время эмиграции Сергей Рахманинов приобрел международную известность. «Я на 85 процентов музыкант, во мне только 15 процентов человека», - говорил он. Его знаменитые большие руки могли охватывать полторы октавы. Люди часто говорили, что у Рахманинова золотое сердце — во время Второй мировой войны он лично оплатил строительство самолета для советских войск.

4. Модест Мусоргский (1839-1881)

Илья Репин/Global Look Press Илья Репин/Global Look Press

Одна из первых опубликованных композиций, которые он сочинил, была фортепианная полька «Подпрапорщик». Свои произведения он писал сразу в чистовом варианте, избегая каких-либо черновиков... и поэтому процесс сочинения часто затягивался. Многие работы, в том числе опера «Хованщина» так и не были завершены, и их дорабатывали и дополняли другие композиторы, например, друг Мусоргского Римский–Корсаков.

Мусоргский подрабатывал в оперном театре репетиционным пианистом, где ему платили 25 рублей за репетицию. Балетный импресарио Сергей Дягилев писал в мемуарах, что при жизни к Мусоргскому не относились всерьез как к композитору. Критики не замечали творчество композитора, и признание пришло к нему только после смерти.

3. Дмитрий Шостакович (1906-1975)

Михаил Озерский/Sputnik Михаил Озерский/Sputnik

Шостакович был легендарным композитором советской эпохи, а его произведения по-прежнему входят в число наиболее часто исполняемых в мире. Чтобы прокормить семью после смерти отца, еще юный Шостакович работал пианистом в немом кино. Его отношение с кинематографом продолжались и в зрелом возрасте, и он написал композиции к более чем 20 советским фильмам.

Слава пришла к Шостаковичу рано: когда ему был всего 21 год, его Первая симфония была исполнена в Германии и США. Шостакович всю свою жизнь боролся с советской цензурой, и, возможно, именно поэтому, как говорили о нем современники, его почти никогда не видели улыбающимся. Во время блокады Ленинграда Шостакович сочинил свою знаменитую симфонию № 7 (Ленинградская симфония), которую исполнила местная филармония. Ее слушал не только весь Ленинград, но и мир.

2. Петр Чайковский (1840-1893)

Global Look Press Global Look Press

Человек, оказавший одно из значительнейших влияний на всю русскую культуру. И конечно, невозможно представить, кто бы превзошел его музыкальные заслуги - в сочинении опер и балетов, известных на весь мир, от «Лебединого озера» до «Щелкунчика».

Будущий гениальный композитор родился в семье инженера, который работал на металлургическом заводе в российской глубинке. Позже Чайковский переехал в Санкт-Петербург, где учился на юриста. Музыка была для него просто увлечением в течение многих лет, но в конце концов он уволился с работы ради нее.

Читайте подробнее: Чайковский: как мальчик из уральской глубинки стал великим композитором

1. Михаил Глинка (1804-1857)

Global Look Press Global Look Press

Михаила Глинку называют отцом русской школы классической музыки, и именно он оказал влияние и на Чайковского, и на Римского-Корсакова, и на всех других русских композиторов, и в этом смысле занимает особенное место в музыкальном пантеоне. Глинка начал заниматься музыкой, когда ему было всего 10 лет, и уже в юности приобрел известность как пианист и певец (у него был узнаваемый ангельский голос).

При этом известность как к композитору пришла к Глинке только в 30 лет. Опера «Руслан и Людмила» вызвала разногласия со стороны российских критиков, но в Европе ею восхищались. Сегодня это шедевр, который продолжает волновать оперных режиссеров. Именно этой оперой Большой театр открыл свои двери после реконструкции в 2011 году.

«Патриотическая песня» Глинки служила государственным гимном России с 1990 по 2000 год.

Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен