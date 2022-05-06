Чайковский: как мальчик из уральской глубинки стал великим композитором

10 опер, 3 балета, 7 симфоний, а также несчетное количество самых разных произведений для оркестров и для отдельных инструментов - именно такое наследие в мировой классической музыке оставил главный русский композитор.

Моцарт и крестьянка-учительница

Петр Ильич Чайковский родился в 1840 году на Урале - в городе Воткинск, куда из Петербурга направили его отца управлять местным сталелитейным заводом. Он, кстати, существует и по сей день.

Семья Чайковских в 1848 году (Петр Ильич — крайний слева) Public domain Public domain

Музицирование, ровно как и складывание небольших стихов, было частью домашнего образования юного Петра. К тому же родители Чайковского сами искренне любили музыку и приобщали к ней детей. В доме был интересный инструмент - маленький механический орган оркестрион. В детстве Петр любил его слушать. Особенное впечатление на мальчика произвели сочинения Моцарта - «благодаря ему я узнал, что такое музыка», - писал Чайковский позже в дневнике.

Чайковский в 1859 году Public domain Public domain

Играть на рояле мальчика обучала крепостная крестьянка Марья Пальчикова. Биографы Чайковского так и не сошлись во мнении, как она могла освоить нотную грамоту - сама или за это заплатила ее хозяйка, увидев в девушке потенциал.

Обучение на юриста и увлечение театром

В 10 лет Чайковский с матерью переехал в Петербург, где вскоре его отдали в Императорское училище правоведения. Жизнь в столице была, бесспорно, не похожа на провинциальную. Маленького Чайковского водили в театр, от которого он был в восторге. Там он впервые услышал, как звучит большой оркестр.

XX выпуск Императорского училища правоведения, 1859 г., П. Чайковский — 7-й слева в 1-м ряду Public domain Public domain

Отец нанял юноше частного педагога по фортепиано - немца Рудольфа Кюндингера, который стал брать юношу на концерты. Забавно, что Кюндингер сказал отцу Чайковского, что у мальчика нет особенного таланта.

И все же Петр продолжил заниматься музыкой. После окончания училища он поступил на службу в министерство юстиции, но весь его интерес был в области театра. Он тесно сдружился с итальянским вокалистом, служившем в русском театре, и стал настоящим поклонником итальянской оперы.

П. Чайковский в мундире воспитанника Училища правоведения c «правоведской» треуголкой Public domain Public domain

Несмотря на вердикт Кюндингера, отец все-таки предложил Петру получить музыкальное образование. И в 21 год Чайковский поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию по классу композиции.

Первые сочинения и нищета

В 1865-м сочинение Чайковского впервые играют на публике: в концертном зале Павловска исполнили «Танцы сенных девушек», которые были тепло встречены публикой. А затем консерваторский оркестр исполнил увертюру Чайковского в Михайловском дворце - автор тогда дирижировал лично.

П. Чайковский, нач. 1860-х г. Sputnik Sputnik

И все же настоящего успеха не приходило. Ради музыки Чайковский бросил службу, а значит и лишился стабильного заработка. Его биограф Нина Берберова так описывает это время: «Денег не было, были долги <...> Сочинение шло туго, минутами казалось, что есть одно спасение - департамент. Не вернуться ли?..»

В Петербурге он остался совсем один - вся семья вернулась на Урал. По словам Берберовой, Чайковский даже подумывал о самоубийстве.

Поездки в Европу и слезы Толстого

Через год Чайковский окончил Петербургскую консерваторию, и его пригласили преподавать в консерваторию уже в Москве. Московский период, наконец, приносит ему успех. Правда, сначала, как музыкальному критику.

Чайковский (справа) с братьями Модестом и Анатолием и другом семьи Н.Д. Кондратьевым (за столом), 1875 Getty Images Getty Images

Он заводит дружбу с сообществом композиторов «Могучая кучка», в которую среди прочих входили Модест Мусоргский, Александр Бородин и Николай Римский-Корсаков. Чайковский путешествует по Европе, и там, конечно, много ходит в театр: приходит в восторг от «Кармен» Бизе, сражен сложной музыкой Вагнера.

Лев Толстой Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Есть забавный анекдот, связанный с исполнением сочинений самого Чайковского. Оказывается, специально для Льва Толстого в консерватории организовали небольшой концерт музыки Чайковского, но швейцар не признал великого писателя и не пустил его в здание, потому что тот был в валенках. Кто-то заметил сцену и в итоге инцидент был исчерпан, а Лев Толстой сидел в первом ряду и плакал, так растрогала его музыка начинающего композитора.

Слава и новая жизнь

В 1870-е, увлеченный народной тематикой, он пишет музыку к драме Островского «Снегурочка», оперу «Опричник» о временах Ивана Грозного и оперу «Черевички» по произведению Гоголя «Ночь перед Рождеством», а также одно из самых известных своих произведений - балет «Лебединое озеро». Чайковский также переводит европейские оперные либретто и труды западных музыкальных теоретиков.

Настоящий успех приносит опера «Евгений Онегин»: ее премьера проходит на сцене главного императорского Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Студенты Московской консерватории исполняют сцену из оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» Sputnik Sputnik

Чайковский проповедовал ремесленное отношение к сочинительству - ведь это прежде всего, должно приносить деньги. «Моцарт, Бетховен, Шуберт, Мендельсон, Шуман сочиняли свои бессмертные творения совершенно так, как сапожник шьет свои сапоги, т. е. изо дня в день и по большей части по заказу», - писал он.

Композитор начал вести светский образ жизни, проводить время с членами императорской семьи, а в театре часто сидел в царской ложе, где однажды был представлен императору Александру III (который потом полностью оплатил похороны Чайковского). Композитор также часто путешествовал за границу - в том числе на премьеры собственных сочинений. Был даже в США и выступал в Нью-Йорке на открытии Карнеги-холла.

Но за все время у Чайковского так и не было собственного дома. Он жил то у родственников, то у друзей, то в гостиницах. Измучившись образом жизни вечного путешественника, последние два года жизни Чайковский снимал дом в тихом подмосковном городе Клин. Сейчас там музей композитора.

Дом-музей П.Чайковского в городе Клин, Тверская область Vladimir Varfolomeev/Flick Vladimir Varfolomeev/Flick

Умер Чайковский довольно внезапно - в 1893 году он приехав в Петербург, заразился холерой. Болезнь роковым образом преследовала всю его семью - от нее умерла его мать и чуть не умер отец.

Женитьба и гомосексуальность

Личная жизнь Чайковского не складывалась. В 1877 году он женился на Антонине Милюковой, музыканте и студентке Московской консерватории. Разошлись они буквально через несколько недель. У него был также роман с французской певицей Дезире Арто; а также долгие годы переписки и покровительства, в том числе денежного, со стороны меценатки Надеждой Фон Мекк.

П.И.Чайковский с Антониной Ивановной, 1877 Getty Images Getty Images

Чайковским был открытым гомосексуалистом, как и его младший брат (и впоследствии хранитель его наследия). Считается, что первый опыт Петр мог приобрести еще в закрытом училище в юные годы. Впоследствии он был отмечен в нескольких скандалах - его замечали в обществе молодых юношей.

После смерти ходили слухи, что Чайковский покончил с собой, боясь преследований за гомосексуальность. Биографы версию самоубийства, однако, отвергают.

Чайковский в Одессе, 1893 Public domain Public domain

В советские годы эта тема была под запретом даже для исследователей: главный композитор страны не мог быть преступником (в СССР была статья, карающая гомосексуализм). Об этой личной стороне жизни Чайковского заговорили сравнительно недавно, когда решили экранизировать его биографию.

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