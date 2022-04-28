5 причин посмотреть фильм «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова 

Читать
Александр Нечаев

Кирилл Серебренников/Hype Film, 2022
Мировая премьера этого фильма пройдет в мае в рамках конкурса Каннского кинофестиваля. Рассказываем, почему любителям кино и классической музыки не стоит пропускать эту картину.

1. Единственный российский фильм из программы Каннского кинофестиваля

Кадр из фильма

Кадр из фильма "Жена Чайковского"

Кирилл Серебренников/Hype Film, 2022

Сегодня авторский кинематограф в России переживает период взлета. Редкий фестиваль в последние годы обходился без российского фильма. В частности, в Каннах в прошлом году главный приз в программе «Особый взгляд» получила драма Киры Коваленко «Разжимая кулаки», а в основном конкурсе были представлены «Петровы в гриппе» того же Кирилла Серебренникова и фильм «Купе номер 6» финского режиссера Юхо Куосманнена, снятый в копродукции с Россией. Последний завоевал Гран-при жюри фестиваля. 

В этом году Канны изменили правила отбора для российских картин. Официально объявлено, что фильмы, которые сняты с участием средств из государственного бюджета страны, не будут рассматриваться отборщиками смотра. На участие в фестивале претендовали три работы. Попасть в конкурс, помимо «Жены Чайковского», могло военное фэнтези Александра Сокурова «Сказка». Отборщики параллельной программы «Двухнедельник режиссеров» до последнего момента планировали включить в состав участников фильм ученицы Сокурова Малики Мусаевой «Птица ищет клетку», снятый на чеченском языке. 

2. Смело о русской классике

Петр Ильич Чайковский и Антонина Ивановна Милюкова в год свадьбы

Петр Ильич Чайковский и Антонина Ивановна Милюкова в год свадьбы

Общественное достояние

Гомосексуальность Петра Чайковского – общеизвестный факт. Однако в биографических произведениях, рассчитанных на широкую аудиторию, афиширование этого факта в России де-факто было табуированным. Кирилл Серебренников нарушает это табу. Сексуальные пристрастия великого композитора здесь изображены недвусмысленно – и, в общем, являются центральной темой картины. 

В принципе, о Чайковском, одним из столпов мировой музыки, снято не так уж много художественных фильмов. Есть неплохой, но вполне «диетический» советский байопик Игоря Таланкина «Чайковский» (1970), который практически неизвестен не только зарубежному, но и российскому зрителю. Также можно вспомнить фильм «Любители музыки» (1971), который снял британский режиссер Кен Рассел, фантазию на тему биографии композитора. Серебренников идет дальше – судя по опубликованным материалам, он создает откровенный интимный портрет маэстро, основанный исключительно на документальных фактах.

3. Передовая стилистика

Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников

Агентство "Москва"

Серебренников в России всегда слыл проводником передовых трендов в театральном и киноискусстве. В этом смысле «Жена Чайковского» является квинтэссенцией его творчества. В фильме прогрессивный берлинский театр будто «встречает» фильмы Дерека Джармена. 

Здесь очень много мужской обнаженной натуры и постмодернистского декаданса. Пожалуй, это одно из самых нон-конформистских и эстетских произведений российской культуры последних лет.

4. Противоречивый месседж

Кадр из фильма

Кадр из фильма "Жена Чайковского"

Кирилл Серебренников/Hype Film, 2022

У поэтессы Анны Ахматовой в последнем изданном при ее жизни сборнике стихов «Бег времени» есть цикл «Тайны ремесла», в котором она размышляет об источниках вдохновения великих произведений искусства. В этом цикле есть строки, которые стали крылатыми – «когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда». Кино Серебренникова представляет собой экранизацию этих строк. Режиссер задается вопросом – что же лежит в основе гениального творчества Чайковского? И приходит к выводу, что буквально всё – в равной мере и неудачный брак, и сексуальные оргии, и личные трагедии. Для большого художника любое сильное переживание – будь оно душевное или телесное – служит искрой, из которой разгорается пламя великого искусства. Конечный потребитель видит только вершину этого айсберга. Серебренников показывает его подводную часть. 

5. Актерские работы

Кадр из фильма

Кадр из фильма "Жена Чайковского"

Кирилл Серебренников/Hype Film, 2022

Роль жены Чайковского Антонины Милюковой играет Алена Михайлова, очень популярная в России в последние годы, но пока не игравшая больших ролей в авторском кино. Фильм открывает Михайлову как многогранную и смелую актрису, которая уверенно чувствует себя даже в самых некомфортных обстоятельствах. 

Роль Чайковского исполнил американский актер Один Байрон, давно живущий в Москве. В России Байрона знают по популярным телевизионным сериалам, в том числе «Интерны». «Жена Чайковского» для него – отличный шанс заявить о себе на международной арене и перезапустить карьеру.

Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен

Искусство
А вот еще

Наш сайт использует куки. Нажмите сюда , чтобы узнать больше об этом.

Согласен