5 причин посмотреть фильм «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова 

Мировая премьера этого фильма пройдет в мае в рамках конкурса Каннского кинофестиваля. Рассказываем, почему любителям кино и классической музыки не стоит пропускать эту картину.

1. Единственный российский фильм из программы Каннского кинофестиваля

Кадр из фильма "Жена Чайковского" Кирилл Серебренников/Hype Film, 2022 Кирилл Серебренников/Hype Film, 2022

Сегодня авторский кинематограф в России переживает период взлета. Редкий фестиваль в последние годы обходился без российского фильма. В частности, в Каннах в прошлом году главный приз в программе «Особый взгляд» получила драма Киры Коваленко «Разжимая кулаки», а в основном конкурсе были представлены «Петровы в гриппе» того же Кирилла Серебренникова и фильм «Купе номер 6» финского режиссера Юхо Куосманнена, снятый в копродукции с Россией. Последний завоевал Гран-при жюри фестиваля.

В этом году Канны изменили правила отбора для российских картин. Официально объявлено, что фильмы, которые сняты с участием средств из государственного бюджета страны, не будут рассматриваться отборщиками смотра. На участие в фестивале претендовали три работы. Попасть в конкурс, помимо «Жены Чайковского», могло военное фэнтези Александра Сокурова «Сказка». Отборщики параллельной программы «Двухнедельник режиссеров» до последнего момента планировали включить в состав участников фильм ученицы Сокурова Малики Мусаевой «Птица ищет клетку», снятый на чеченском языке.

2. Смело о русской классике

Петр Ильич Чайковский и Антонина Ивановна Милюкова в год свадьбы Общественное достояние Общественное достояние

Гомосексуальность Петра Чайковского – общеизвестный факт. Однако в биографических произведениях, рассчитанных на широкую аудиторию, афиширование этого факта в России де-факто было табуированным. Кирилл Серебренников нарушает это табу. Сексуальные пристрастия великого композитора здесь изображены недвусмысленно – и, в общем, являются центральной темой картины.

В принципе, о Чайковском, одним из столпов мировой музыки, снято не так уж много художественных фильмов. Есть неплохой, но вполне «диетический» советский байопик Игоря Таланкина «Чайковский» (1970), который практически неизвестен не только зарубежному, но и российскому зрителю. Также можно вспомнить фильм «Любители музыки» (1971), который снял британский режиссер Кен Рассел, фантазию на тему биографии композитора. Серебренников идет дальше – судя по опубликованным материалам, он создает откровенный интимный портрет маэстро, основанный исключительно на документальных фактах.

3. Передовая стилистика

Кирилл Серебренников Агентство "Москва" Агентство "Москва"

Серебренников в России всегда слыл проводником передовых трендов в театральном и киноискусстве. В этом смысле «Жена Чайковского» является квинтэссенцией его творчества. В фильме прогрессивный берлинский театр будто «встречает» фильмы Дерека Джармена.

Здесь очень много мужской обнаженной натуры и постмодернистского декаданса. Пожалуй, это одно из самых нон-конформистских и эстетских произведений российской культуры последних лет.

4. Противоречивый месседж

Кадр из фильма "Жена Чайковского" Кирилл Серебренников/Hype Film, 2022 Кирилл Серебренников/Hype Film, 2022

У поэтессы Анны Ахматовой в последнем изданном при ее жизни сборнике стихов «Бег времени» есть цикл «Тайны ремесла», в котором она размышляет об источниках вдохновения великих произведений искусства. В этом цикле есть строки, которые стали крылатыми – «когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда». Кино Серебренникова представляет собой экранизацию этих строк. Режиссер задается вопросом – что же лежит в основе гениального творчества Чайковского? И приходит к выводу, что буквально всё – в равной мере и неудачный брак, и сексуальные оргии, и личные трагедии. Для большого художника любое сильное переживание – будь оно душевное или телесное – служит искрой, из которой разгорается пламя великого искусства. Конечный потребитель видит только вершину этого айсберга. Серебренников показывает его подводную часть.

5. Актерские работы

Кадр из фильма "Жена Чайковского" Кирилл Серебренников/Hype Film, 2022 Кирилл Серебренников/Hype Film, 2022

Роль жены Чайковского Антонины Милюковой играет Алена Михайлова, очень популярная в России в последние годы, но пока не игравшая больших ролей в авторском кино. Фильм открывает Михайлову как многогранную и смелую актрису, которая уверенно чувствует себя даже в самых некомфортных обстоятельствах.

Роль Чайковского исполнил американский актер Один Байрон, давно живущий в Москве. В России Байрона знают по популярным телевизионным сериалам, в том числе «Интерны». «Жена Чайковского» для него – отличный шанс заявить о себе на международной арене и перезапустить карьеру.

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