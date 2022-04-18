Как выглядела Москва при Льве Толстом (ФОТО)

Хотя писатель и не жил постоянно во второй столице, у него там был свой дом. Усадьбы Ростовых и старика Болконского были списаны с реальных зданий в Москве.

Лев Толстой родился и прожил бóльшую часть жизни в своем фамильном имении Ясная Поляна под Тулой. Однако и в юности, и в уже преклонном возрасте он очень часто бывал в Москве и подолгу тут оставался. Попробуем взглянуть на город глазами русского писателя.

Первый толстовский адрес в Москве — на улица Плющиха — был недалеко от Новодевичьего монастыря, поэтому еще в детстве он гулял здесь и очень любил это место. Теперь неподалеку в сквере Девичьего Поля установлен памятник писателю.

Самое раннее фото Толстого - так он выглядел в юности (1848 год, тут ему 20 лет)

Государственный музей Л. Н. Толстого Государственный музей Л. Н. Толстого

Толстой часто гостил в усадьбе на Поварской улице, некогда принадлежавшей его родственникам, семейству Боде-Колычевых. Считается, что именно это здание было описана в романе «Война и мир» как Дом Ростовых.

Общественное достояние Общественное достояние

А этот дом по адресу улица Воздвиженка, 9, пережил войну 1812 года и большой московский пожар. Здесь писатель также часто бывал - и запечатлел его облик как Дом старика Болконского в романе «Война и мир».

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В 1836 году огромный Царь-колокол, пострадавший при пожаре еще в XVIII веке, решили поставить как памятник на постамент в Кремле - и к нему ходили толпы зевак. Приехавший в впервые в Москву в 1837 году маленький Толстой мог быть одним из них.

В 1839 году произошла торжественная закладка будущего Храма Христа Спасителя в память о войне 1812 года. 11-летний Толстой стал свидетелем этого события - и мог ли он знать, что его на весь мир прославит роман об этой войне. (Фото 1880-ых)

С тех пор и храм был снесен и построен заново, и ландшафт вокруг изменился. А вот здание Большого театра, построенное в 1856 году, с тех пор мало изменилось.

Это московская усадьба Толстого в Хамовниках, которую он купил в 1882 году и проводил здесь каждую зиму вплоть до 1901 года. Он не стремился переезжать в Москву, но здесь было удобнее работать с издательствами, к тому же дети учились в университете.

Лев Толстой с женой и детьми

Общественное достояние Общественное достояние

В московском доме писатель создал около ста произведений, в том числе свои поздние шедевры: роман «Воскресение», повести «Крейцерова соната», «Смерть Ивана Ильича», «Холстомер», «Хаджи-Мурат» и трактаты «В чем моя вера?». На фото писатель в кабинете своего дома в Хамовниках.

П. Преображенский/Государственный музей Л. Н. Толстого П. Преображенский/Государственный музей Л. Н. Толстого

В этом доме Толстой не жил постоянно, но проводил зимы с 1882 по 1901 год. Сейчас здесь находится музей-усадьба Толстого.

В Большом зале дома в Хамовникам принимали большое количество гостей, у Толстых любили и музицировать - и здесь пел сам Федор Шаляпин, а музыку исполняли и Сергей Рахманинов, и Николай Римский-Корсаков.

Государственный музей Л. Н. Толстого Государственный музей Л. Н. Толстого

Толстой стал свидетелем строительства еще одного эмблематичного здания Москвы - в 1883 году в этом дворце в русском стиле открылся Исторический музей. Краснокирпичное здание так гармонично вписалось в ансамбль Кремля и Красной площади, что несведущий человек даже не догадается, что оно было построено столетия спустя.

В 1893 году вместо стихийного рынка, который Толстой несомненно застал, на Красной площади построили настоящее архитектурное чудо - Верхние торговые ряды в псевдорусском стиле. Сейчас - это ГУМ, один из самых известных магазинов города.

К Толстому и в Ясную Поляну, и в Москву было целое паломничество поклонников. Встречался он здесь и с известными людьми, в том числе с художником Ильей Репиным, который написал не один портрет писателя, а также со скульптором Паоло Трубецким, который на фото ниже лепит бюст Толстого.

Софья Толстая/Государственный музей Л. Н. Толстого Софья Толстая/Государственный музей Л. Н. Толстого

Живую легенду, Толстого, можно было часто увидеть просто гуляющим по городу - вот например, на фото он на прогулке со своим секретарем Владимиром Чертковым.

В 1896 году состоялась торжественная коронация Николая II - весь город был невероятно пышно украшен по этому случаю и в Москву посмотреть на торжество поехала жена Толстого с младшими детьми.

Он же, известный своим почти что анархизмом, остался в Ясной Поляне и писал в дневнике: «Читал о коронации и ужасался на сознательный обман людей». Позже отозвался он и о трагической гибели людей в давке на Ходынской поле, - «Страшное событие в Москве, погибель 3000». На фото ниже - украшенный Дом Пашкова напротив Кремля.

Кстати, тетка Толстого, Александра Андреевна Толстая, была фрейлиной при императорском дворе - она нередко защищала «анархиста» Толстого перед самим императором.

Общественное достояние Общественное достояние

В 1890-х в Москве был построен один из самых необычных домов - особняк купца Арсения Морозова в неомавританском стиле на Воздвиженке. Теперь это Дом приемов правительства России, а тогда над домом подшучивала вся Москва. Шумиха не прошла и мимо Толстого и отразилась в его романе «Воскресение»: проезжая мимо него, герой Нехлюдов думает о строительстве «глупого ненужного дворца какому-то глупому и ненужному человеку».

Толстой знал разную Москву - и парадно украшенную, и нищенскую, «босяцкую». На фото - Сухаревский рынок и ныне утраченная Сухаревская башня. Это место примыкало к самому злачному району Москве - Хитровке, которая кишела асоциальными элементами и преступниками.

Вообще Москву Толстой не любил… и неоднократно говорил, что там сплошной разврат и при этом нищета. «Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию. И пируют. Народу больше нечего делать, как, пользуясь страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное», - писал Толстой в дневнике. На фото ниже - босяки у ночлежки.

В некоторых местах современная Москва сильно отличается от той, что видел Толстой - например, в советское время снесли китайгородскую стену, которая была еще одним укреплением, помимо Кремля. И зайти в самый центр города можно было только через ворота - на фото ниже одни из них, Владимирские ворота на Лубянке.

В 1870-х годах в Москве запустили первую конно-железную дорогу, по сути вагон, который везла лошадь. Лев Толстой обожал все технические новинки - и конечно, с удовольствием катался и на конке. «Я смотрел с удивлением и радостью, как Л. Н. [Толстой] проворно, "по-молодому" [в 72 года], на полном ходу вскочил на подножку вагона <...> На площадке вагона была масса народу, так что Л. Н. долго пришлось стоять на подножке, пока пассажиры не потеснились и не дали ему места», - вспоминал в 1900 году историк Николай Никольский.

Союз фотохудожников России Союз фотохудожников России

Ну и напоследок шок-контент - Лев Толстой в зоологическом саду в Москве! Это тот самый Московский зоопарк, основанный в 1864 году. Один из старейших в Европе, он существует по сей день.

Илья Толстой/Государственный музей Л. Н. Толстого Илья Толстой/Государственный музей Л. Н. Толстого

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