10 самых любимых видов русской выпечки (ФОТО)

Какой русский не любит плюшек, пирожков и беляшей? Мы собрали самые популярные лакомства, без которых для многих не обходится ни один день.

1. Беляши

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Беляши - это отнюдь не самые обычные пирожки с мясом. Их готовят из пресного или дрожжевого теста с рубленым фаршем из говядины или баранины, в который добавляют много лука, соли и перца. Благодаря луку беляши не становятся сухими при жарке. Есть и другие хитрости: в начинку могут добавить молоко, кефир, ледяную воду или просто лед. Обжаривают беляши во фритюре. Иногда оставляют наверху дырочку, иногда делают полностью закрытыми.

2. Пирожки

Юлия Мулино Юлия Мулино

Пирожки с капустой, как и пирожки с картошкой, постоянно фигурируют в списках самой популярной выпечки, продаваемой в ларьках с едой в России. Из других соленых начинок пользуются спросом пирожки с мясным фаршем, с рисом и яйцом. Из сладких пирожков в лидерах пирожки с яблоками.

3. Курники

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Традиционный курник - это большой праздничный пирог с мясной начинкой, а в продаже чаще встречаются небольшие треугольные курники размера пирожков. Внутри у них начинка из куриного мяса и картофеля с луком.

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4. Сочники

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Cочники - это сложенные пополам небольшие кружки песочного рассыпчатого теста с начинкой из творога. Чтобы творожная начинка не вытекала из сочника, творог отжимают и добавляют немного муки.

5. Ватрушки

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Пышное тесто и творожная начинка с легкой кислинкой не оставляют равнодушными ни взрослых, ни детей. Эта воздушная выпечка подходит и для завтрака, и для перекуса в течение дня.

6. Пончики

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Нежные внутри и хрустящие снаружи, посыпанные сахарной пудрой, - такие пончики продаются во многих российских городах. Они могут быть с дырочкой посередине или в форме шарика. В Санкт-Петербурге такие пончики-«пышки» едят в «Пышечных».

7. Булочки

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Практически в любой российской столовой, кондитерской и ларьке с выпечкой можно найти булочки с изюмом, маком или повидлом. Там же всегда есть плюшки в форме сердца, посыпанные сахаром или маком.

8. Чебуреки

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При одном упоминании этих больших пирожков в форме полукруга просыпается зверский аппетит. Чебуреки жарят во фритюре, поэтому они получаются такими румяными. Во время готовки на тонкой корочке образуются пузырьки. Самые популярные начинки для чебуреков - мясная и сырная.

9. Слоеные язычки

Юлия Мулино Юлия Мулино

Вкус слоеных язычков многим знаком с детства. Их покупают к чаю. Готовятся они элементарно, особенно из замороженного слоеного теста. Нужно всего три ингредиента: слоеное тесто, яйцо и сахар, чтобы посыпать сверху.

10. Колечки с творогом

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Они немного напоминают американские пончики, но тесто для таких колечек используют более тонкое - заварное. А внутри сладкий творог со сливками или масляным кремом.

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