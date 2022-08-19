15 видов рыбьей икры, которую едят в России (ФОТО)

В ресторане «Лондонъ» черную икру дегустируют с оладьями, рижским хлебом, перепелиными яйцами, огурцами, сливочным сыром и двумя видами сливочного масла - классическим и трюфельным.

Икра бывает черной, красной, желтой, розовой и даже бежевой. Чем еще она отличается, помимо цвета? И с чем ее съесть?

Икру различают в зависимости от семейства рыб, от которых она была получена, а также по способу ловли. Так, чаще всего выделяют черную, красную и частиковую икру, ее еще называют желтой или белой.

Черная икра

Культура поедания черной икры насчитывает как минимум 800 лет. Секретарь хана Батыя упомянул этот деликатес в 1240 году, а к XV веку волжскую черную икру стали поставлять к княжескому столу в Москву. Ее получают от осетровых рыб - белуги, осетра, севрюги, стерляди.

Черная икра - дорогой деликатес, которым лучше всего наслаждаться не спеша, в охлажденном виде, например, с шампанским. Ее подают на ложках или на тостах, в тарталетках, на кусочках огурца или с отварными яйцами. Традиционной является и подача на блинах.

1. Икра белуги

Белужья икра с водкой. Legion Media Legion Media

Белужья икра - любимица гурманов. Одна из самых дорогих и ценных по вкусовым качествам. У белужьей икры легкий ореховый привкус и золотой оттенок икринок. Считается, что чем старше была рыба, тем вкуснее икра. Диаметр икринок около 3,5 мм.

2. Икра осетра

Спаржа с осетровой икрой, муссом из щавеля, сметаной с водорослями. Ресторан «Белуга» Ресторан «Белуга»

Икра осетра мельче, чем у белуги - икринки до 2.5 мм. Она желтовато-коричневого цвета и имеет запах водорослей. Еще ее отличает малосольность, что для кого-то может быть преимуществом. Чтобы сохранить необычный вкус моря, соляной раствор для нее готовят менее насыщенным, чем для белужьей.

3. Икра севрюги

Раньше севрюга была широко распространена в Черном, Азовском и Каспийском морях, поэтому ее икра традиционно ценится меньше, чем белужья и осетровая. Legion Media Legion Media

Севрюжья икра довольно мелкая - диаметр зернышек всего 1 мм, но они более упругие, чем у белуги. Она считается менее вкусной, чем другие виды черной икры, зато отличается высоким количеством жиров.

4. Икра стерляди

Знатоки советуют перед подачей выложить банку с икрой на лед на 20 минут. Есть ее лучше с кожи руки, поместив между большим и указательным пальцем, или при помощи серебряной ложки. Legion Media Legion Media

Размер икринок стерляжьей икры около 2,5 мм в диаметре. Она черного и серо-черного цвета, а оболочка тонкая. У стерляжьей икры морской привкус, но более мягкий, чем у осетровой. Она оставляет рыбное послевкусие. Стерляжья икра значительно дешевле белужьей и осетровой икры, так что стоит к ней присмотреться.

5. Икра калуги

Гречневый оладушек с икрой калуги, яйцом пашот и соусом из романо и одуванчиков. Ресторан «Белуга» Ресторан «Белуга»

Калужью икру получают от гибрида белуги и осетра - калуги. Это одна из самых крупных рыбин в семействе осетровых, ее вес может достигать 1000 кг. По вкусу калужья икра напоминает белужью - «орех со сливками». Диаметр икринок калужьей икры 2-3 мм. Они темно-серого цвета, иногда с зеленоватым оттенком.

Красная икра

К красной икре относят икру лососевых рыб - горбуши, кеты, нерки и т.д. Она менее дорогая, чем черная, и более популярная. В центральной части России ее стали активно употреблять в пищу лишь в XIX веке, поскольку основной регион добычи - Дальний Восток, откуда ее всегда было сложно доставлять.

Красная икра - неизменный атрибут любого праздничного стола в России. Она хороша на бутербродах, тостах и в тарталетках. Ею украшают салаты, пельмени, не жалея кладут на блины и фаршируют ею куриные яйца (Читайте 5 роскошных рецептов с икрой). С банкой икры не стыдно и в гости пойти.

6. Икра горбуши

Идеальный напиток к икре - шампанское. Legion Media Legion Media

Это самая распространенная икра в российских магазинах. Благодаря плодовитости горбуши именно она чаще всего оказывается на бутерброде с маслом на новогоднем столе россиянина или украшает салат. У икры горбуши яркая оранжевая окраска и приятный рыбный вкус.

7. Икра кеты

Икра кеты отличается янтарным или темно-оранжевым цветом. Legion Media Legion Media

Икринки кеты - крупные и плотные, поэтому они хорошо сохраняют форму. На вкус она похожа на икру горбуши, но может отличаться небольшой горечью.

8. Икра нерки

Тарталетки с икрой и сливочным сыром украсят любой праздничный стол. Legion Media Legion Media

У нерки мелкие икринки, темно-красные и с мягкой оболочкой. На вкус немного горьковаты и обладают характерным рыбным запахом, некоторые считают его отталкивающим. Зато нерка начинает нереститься одной из первых среди лососевых рыб - в конце мая, поэтому ее икру можно покупать уже в первые месяцы лета.

9. Икра кижуча

Икра кижуча содержит множество витаминов и микроэлементов. Legion Media Legion Media

Эта икра отличается насыщенным бордовым цветом и небольшой горечью. Она считается самой полезной среди разновидностей красной икры из-за своего богатого состава, куда входят витамин Д, фолиевая кислота, кальций, фосфор, жирные кислоты, железо, йод и др.

10. Икра форели

Икра форели оставляет рыбное послевкусие. Legion Media Legion Media

Эта ярко-красная икра соленая и немного горькая на вкус, поэтому ее редко покупают для бутербродов. Тем не менее, она хорошо сочетается со сливочным сыром, сливками или сметаной. Она достаточно липкая по консистенции, так что ее используют для приготовления роллов.

Частиковая икра

К частиковой икре относят икру любой рыбы, не из семейства лососевых и осетровых. При этом «частиковые» - это не вид рыбы, а способ ловли мелкоячеистой сетью. Чаще всего в такую сеть попадают щука, лещ, минтай. Икра этих рыб и называется «частиковой».

Частиковая икра, как и красная, хороша к закускам с яйцами, огурцами и различным морепродуктам. Икру минтая и трески добавляют в качестве заправки в салаты или пасту. Естественно, ее можно намазать на хлеб с маслом, а некоторые добавляют такую мелкую икру в тесто для оладий или блинов. Попробуйте!

11. Икра щуки

Пышки с щучьей и лососевой икрой. Ресторан «Жар-птица» Ресторан «Жар-птица»

Щучья икра отличается желтым или даже янтарным цветом, у нее мелкие икринки до 3 мм в диаметре. Если сейчас щучья икра отошла на второй план, то при Иване Грозном она высоко ценилась. Она богата белками, при этом в ней мало жиров и калорий.

12. Икра минтая

Вкусная и доступная икра. Legion Media Legion Media

Это мелкая икра светло-бежевого или розового оттенка, напоминает пасту. У нее сильно выраженный рыбный запах и горьковатый вкус, поэтому если будете готовить с ней бутерброды - выбирайте черный ароматный хлеб.

13. Икра трески

В икре трески много полиненасыщенных жирных кислот омега-3, которые служат для профилактики болезней сердца и сосудов. Legion Media Legion Media

Икра трески не уступает по вкусу более дорогим видам икры. Она персикового цвета, икринки совсем мелкие (1.5 мм). Икра трески практически не пахнет рыбой, поэтому ее активно используют в сложных блюдах.

14. Икра леща

Икра леща подходит для бутербродов к обычному семейному завтраку. Legion Media Legion Media

Икра леща золотистого цвета, икринки мелкие и рассыпчатые. Ее едят в сыром и соленом виде, готовят в мучной панировке и добавляют в тесто для блинчиков.

15. Икра летучей рыбы

Долгое время икра летучей рыбы считалась в России экзотическим продуктом. Legion Media Legion Media

Икра летучей рыбы (тобико) с нежным сладковатым вкусом приобрела популярность в России вместе с приходом японской кухни - ее часто добавляют в суши и роллы. Она ярко оранжевая, поэтому ею также украшают блюда.

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