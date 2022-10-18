Почему Ростов-на-Дону называют «южной столицей» России?

В России помимо Москвы есть еще и так называемые «северная» и «южная» столицы. И если на счет первой ни у кого не возникает сомнений, что ею является прекрасный Санкт-Петербург, то касательно второй такого единого мнения нет. За почетный титул борются сразу несколько городов. Тем не менее, большинство все-таки склоняется к тому, чтобы отдать пальму первенства Ростову-на-Дону.

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Город расположен на берегах реки Дон в четырех десятках километров от Азовского моря. Сегодня в нем проживает свыше миллиона и ста тысяч жителей (По этому показателю он превосходит своих ближайших конкурентов — Сочи и Краснодар). Кроме того, с 2000 года Ростов-на-Дону является административным центром Южного федерального округа (вся страна поделена на восемь федеральных округов), который включает три республики, три области, Краснодарский край и город федерального значения Севастополь.

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История крупного и быстроразвивающегося мегаполиса, каким является Ростов-на-Дону в наши дни, началась с небольшой пограничной таможни, учрежденной на границе Российской империи указом императрицы Елизаветы Петровны в 1749 году. Спустя двенадцать лет здесь началось строительство крепости, названной в честь святого Димитрия Ростовского.

Ростов-на-Дону до Октябрьской революции. Общественное достояние Общественное достояние

Общая длина укреплений построенной в виде звезды крепости составила в итоге 3,5 километра. В разное время здесь проходили службу лучшие военачальники в истории России: не проигравший ни одного сражения генералиссимус Александр Суворов и непобедимый флотоводец Федор Ушаков. Сама же крепость в боевых действиях так никогда и не участвовала.

План крепости Дмитрия Ростовского, 1768 г. Общественное достояние Общественное достояние

К началу XIX века вокруг крепости уже вырос целый город, который стали называть Ростовом. Однако из-за путаницы с древним Ростовом Великим, расположенном на севере России, к названию южного добавили пояснение «на Дону».

Пристань у моста в Ростове-на-Дону. Общественное достояние Общественное достояние

Через Ростов-на-Дону проходила большая часть маршрутов, ведущая в южные регионы империи. В 1875 году здесь открыли крупнейший в регионе железнодорожный вокзал, который был известен как «ворота Кавказа». Вскоре так стали называть и сам город.

Вокзал Ростова-на-Дону до Октябрьской революции. Общественное достояние Общественное достояние

В начале XX века Ростов-на-Дону также именовали «русским Чикаго», поскольку он к тому времени стал одним из ведущих промышленных центров империи. В городе работали около 140 предприятий, треть из которых принадлежали иностранному капиталу.

Городская железная дорога. Общественное достояние Общественное достояние

Все эти достижения были перечеркнуты разразившейся в России в 1917 году гражданской войной. В ходе кровопролитного конфликта Ростов-на-Дону долго служил одним из главных опорных пунктов Белого движения. Лишь в начале 1920 года город был занят Красной Армией.

Генерал Антон Деникин на вокзале Ростова-на-Дону, 1919 г. Общественное достояние Общественное достояние

В ходе Великой Отечественной войны Ростов-на-Дону несколько раз переходил из рук в руки. 21 ноября 1941 года его взяли части немецкой 1-й танковой армии, однако уже 29 ноября советские войска выбили противника из города. Это была первая крупная победа Красной Армии в той войне.

Немецкие мотоциклисты в Ростове-на-Дону. Общественное достояние Общественное достояние

После катастрофического провала советского наступления под Харьковом в мае 1942 года, вермахт предпринял масштабное наступление в направлении Дона, Волги и Кавказа, 24 июля вновь овладев городом. Окончательное освобождение Ростова-на-Дону произошло лишь после триумфа советских войск под Сталинградом 14 февраля 1943 года.