7 современных «наследников Фаберже» из России (ФОТО)

У нас и сегодня есть выдающиеся мастера камнерезного искусства. Их изделия не просто не уступают европейским, но соперничают с легендарными камнерезами, когда-то сотрудничавшими с фирмой Карла Фаберже.

1. Ювелирный дом ANNA NOVA

Петербургская мастерская Анны и Олега Бариновых поддерживает и развивает традиции русского камнерезного искусства. Портфолио ателье включает и украшения, и мелкую пластику, и различные аксессуары (например, для сервировки стола). Отдельный жанр – фигурки животных, птиц, насекомых, выполненные в традициях камнерезов Фаберже. Мастерская работает с лучшими художниками и камнерезами в своём жанре.

Эти уникальные настольные часы «Пантера» создавались больше двух лет. Корпус, инкрустированный 40 бриллиантами с элементами из золота, выполнен из редкого белого нефрита, а изящно изогнутое тело пантеры – из чёрного. Филигранная проработка отдельных элементов включает даже такие мелочи, как зрачки дикой кошки, выполненные из огранённых чёрных бриллиантов.

2. Сергей Фалькин и мастерская «Багульник»

Мастерская «Багульник» в Санкт-Петербурге – детище одного из самых именитых русских камнерезов современности Сергея Фалькина. Работы мастерской – это и классические букеты, которые не отличишь от настоящих, хотя они выполнены из камня, и каменная мозаика в духе флорентийской, и фигурки в стиле народных типажей, прославивших когда-то предприятие Фаберже на Западе.

У мастеров есть и различные блестящей работы аксессуары. Шкатулка «Зубр» входит в серию подобных камнерезных работ. Голова выполнена из обсидиана, рога – из сердолика красивого медового оттенка. Для инкрустации глаз подобраны зёрна гранатов. Крышка, откидывающаяся по щелчку, сделана из сплава нескольких металлов и украшена ручной гравировкой, изображающей зубра.

3. Владимир Путрин

@vladimirputrin @vladimirputrin

Еще один петербургский мастер известен своими камнерезными миниатюрами. Многие годы он работает с ведущими камнерезными предприятиями, а также создаёт собственные авторские миниатюры и различные аксессуары. Произведения Владимира – это сага, история, сложный сюжет.

Так, эта композиция из трёх стопок, выполненных из горного хрусталя, изображает пруд, где лягушки и ящерицы охотятся на насекомых. Замкнутую экосистему, вырезанную в камне, мастер подаёт как метафору самой жизни.

4. Антон Ананьев

@eule_und_spiegel @eule_und_spiegel

Имя Ананьева знают все русские камнерезы. Он не только выдающийся мастер, но и популяризатор камнерезного искусства. Антон любит работать с нефритом. Если сравнивать с живописью, его произведения созданы «крупными мазками». Их отличают резкие линии, компактная подача и чётко проработанная форма.

Эта фоторамка вырезана из нефрита и оправлена в серебро. Композиция продумана таким образом, что изображение находится внутри клешней краба. А сам образ в целом – при классическом исполнении – напоминает скорее научно-фантастические фильмы.

5. Студия «Святогор»

Наряду с петербургской школой, традиции камнерезного искусства продолжают поддерживать в его историческом российском центре на Урале. Главным предприятием, выпускающим сложные, эффектные работы, в технике блокированной миниатюры (детали из разных камней) создаёт студия камнерезного искусства «Святогор», объединившая многих выдающихся мастеров. Все работы – многодельные, сюжетные, музейные.

Над этим письменным прибором «1812 год» трудился большой коллектив: четверо камнерезов, трое шлифовальщиков, трое ювелиров. Задумка принадлежит художнику Григорию Пономарёву, руководителю «Святогора». Композиция выполнена из яшмы, халцедона, нефрита, хризопраза, тигрового глаза, агата, лабрадора и магнезита. Для деталей из металла использовано золото и серебро. Две фигуры (как раз в технике блокированной миниатюры) изображают гусара и мужика, дворянство и крестьянство, героическими усилиями победивших французов и Наполеона.

6. Александр Веселовский и фирма «Русский нефрит»

Александр Веселовский в профессии уже больше 20 лет и хорошо известен как в России, так и за рубежом. Его работы – это всегда фантазия, небанальные решения. Любимое сочетание материалов – нефрит и серебро.

Эта пепельница живо напоминает образы Ганса Гигера. Видите «Чужого»? Корпус пепельницы сделан из серебра, а основание вырезано из нефрита. Работы Веселовского коллекционного уровня есть во многих частных собраниях.

7. Алексей Антонов

Главная екатеринбургская мастерская выпускает уникальные произведения камнерезного искусства. Эта миниатюра, которую предлагается использовать как декор для письменного стола или украшение кабинета – программная для бренда. В ней соединились навыки мастеров и нетривиальная задумка – то, чем прежде всего известен Алексей Антонов, основатель мастерской.

Джокер символизирует хозяина своей судьбы. Сложная композиция выполнена почти из десятка разных камней. Это яшма, малахит, долерит, родонит, лазурит, чароит, флюорит, амазанит, лепидолит, апатит, кахолонг, хрусталь. Многие из них происходят отсюда же, с Урала.

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