10 яиц Фаберже из коллекции Музеев Московского Кремля (ФОТО)

Впервые драгоценное во всех смыслах яйцо у ювелира Карла Фаберже заказал на Пасху император Александр III в 1885 году. Сюрприз он преподнес своей жене, императрице Марии Федоровне. Сохранил традицию и его сын Николай II - он дарил их каждый год не только матери, но и своей жене Александре Федоровне. Всего фирма Фаберже выполнила 52 императорских яйца. Многие из них были проданы большевиками зарубеж и теперь хранятся в музеях по всему миру, несколько утрачены, а эти десять шедевров остались в собственности государства и составляют коллекцию Музеев Московского Кремля.

1. Память Азова, 1891

Это яйцо в стиле неорококо было создано в мастерской ювелира Михаила Перхина по заказу Александра III. Такой пасхальный подарок напоминал о девятимесячном путешествии царских сыновей (в том числе наследника престола, будущего императора Николая II) на Восток. Сюрприз внутри яйца представляет миниатюрную копию боевого корабля «Азов», на котором царевичи совершили свой вояж. Сам корабль выполнен из золота и платины и помещен на пластину из аквамарина цвета морской воды, в золотой оправе с петлей. Яйцо выполнено из камня гелиотроп в темно-зеленом цвете, напоминающем о морских глубинах.

2. Яйцо-часы «Букет лилий», 1899

Это золотое яйцо - одно из 20, подаренных Николаем II своей жене, императрице Александре Федоровне, и настоящее признание в любви. Помимо лилий (символа чистоты и невинности), яйцо увенчано венком золотым роз (символа любви). Белый циферблат из эмали с алмазными цифрами вращался по горизонтали, а усыпанная бриллиантами золотая стрелка часов в форме стрелы Амура показывала время.

3. Сибирский поезд, 1900

Одно из немногих яиц, никогда не покидавших пределы России, знаменует важнейшее для страны событие - завершение строительства основной части Транссибирской железной дороги. Этот пасхальный подарок напоминает также о том, что в ходе своего восточного путешествия будущий император Николай II присутствовал на строительстве.

Яйцо-футляр, обитое внутри бархатом, снаружи украшено эмалью и широким серебряным поясом, на котором выгравирована карта Транссиба (недостроенные участки отмечены пунктиром). Внутри яйца помещен сложенный паровоз с рубиновым фонарем и бриллиантовыми фарами и пять вагончиков с окошками из горного хрусталя. Специальный механизм приводил их в движение.

4. Клевер, 1902

Это яйцо выполнено в модном тогда стиле ар-нуво. Поверхность украшена тончайшим хрупким узором в форме клевера: некоторые листья покрыты зеленой эмалью, другая часть - алмазами. Ажурную композицию переплетает рубиновая лента, а вся конструкция стоит на подставке из золотых стеблей. Если открыть яйцо, то на ободке можно увидеть миниатюрное изображение короны Российской Империи и год - 1902. Сам сюрприз из яйца был утерян - он представлял из себя четырехлистник клевера, украшенных бриллиантами и четырьмя портретными миниатюрами царских дочерей.

5. Московский Кремль, 1906

Самое большое из императорских яиц посвящено визиту царской четы в Москву на Пасху в 1903 году. Николай и Александра не любили бывать в первопрестольной после массовой давки на Ходынском поле в день их коронации, поэтому новое двухнедельное посещение Москвы стало историческим событием. Само же яйцо напоминает его главный Успенский собор Московского кремля и венчается золотым куполом. Ювелирный шедевр стоит на подставке, которая представляет собой очертания Кремля. Придворные ювелиры уделили внимание мельчайшим деталям и воспроизвели в золоте и эмали герб на Спасской башне, а также иконы и предметы интерьера внутри собора. У яйца есть также заводной часовой и музыкальный механизм, которая проигрывает любимую «Херувимскую» пасхальную песню Николая II.

6. Александровский дворец, 1908

В 1904 году у царской семьи родился долгожданный наследник - царевич Алексей, однако, он был болен гемофилией, а у императрицы участились нервные приступы, поэтому царская чета решила скрыться от глаз светского общества и поселилась в Александровском дворце в загородном Царском Селе. Именно ему посвящена работа ювелира Генриха Вигстрема. Миниатюрная копия дворца является сюрпризом внутри яйца.

Само нефритовое темно-зеленое яйцо инкрустировано золотом и россыпью алмазов и рубинов. А также украшено пятью акварельными портретами детей Николая и Александры: Татьяны, Ольги, Марии, Анастасии и Алексея.

7. Яхта «Штандарт», 1909

В 1909 году Николай II подарил Александре пасхальное яйцо с миниатюрной копией царской яхты «Штандарт», своего любимого судна, на котором он часто выезжал в море с семьей.

Яйцо выполнено из горного хрусталя и синего камня ляпис-лазурь, внутри золотая миниатюрная копия яхты словно рассекающей хрустальные волны.

8. Конный памятник Александру III, 1909

Пасхальное яйцо с моделью памятника своего отца Александра III, Николай подарил в 1910 году своей матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне. Миниатюра была вдохновлена реальным монументом царю-миротворцу, установленном в Санкт-Петербурге в 1909 году. Золотой памятник стоит на подставке из ляпис-лазури. Футляр же для него выточен из горного хрусталя, а оправа целиком сделана из платины, украшена двуглавыми орлами и узором-сеткой, инкрустированной бриллиантами.

9. Трехсотлетие дома Романовых

Это драгоценное яйцо Карл Фаберже делал к важнейшей дате - в 1913 году в стране с размахом праздновали 300-летний юбилей правления династии Романовых. Работа насыщена государственной символикой - пурпурное стеклянное основание для яйца с украшениями из эмали напоминает державный щит Российской империи, одну из древних царских регалий. Двуглавый орел из золочёного серебра служит подставкой под яйцо. В когтях он держит другие важные регалии - скипетр и державу. Золотая скорлупа самого яйца украшена эмалью и 18 портретами правителей из династии Романовых - от самого первого царя Михаила до Николая II. Сюрпризом яйца-манифеста является глобус, на котором выделена Российская Империя.

10. Военное стальное, 1916

Во время Первой мировой войны было не до ажурных экспериментов и блеска бриллиантов, так что ювелиры Фаберже создали необычные пасхальное яйцо из стали. Композицию венчает императорская корона, а на блестящем корпусе изображен герб Российской Империи - двуглавый орел со стрелами и лавровым венком в лапах, символами войны и славы. Яйцо стоит на стальных ножках, напоминающих артиллерийские снаряды, на подставке из нефрита.

Сюрприз внутри сделан в виде мольберта с акварелью, на которой Николай II посещает армию на боевой линии. Изображение вдохновлено реальными фото тех лет.

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