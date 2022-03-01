Как крепостной ювелир стал поставщиком императорского двора

На весь мир прославилось громкое имя Карла Фаберже, однако, он был далеко не единственным ювелиром-поставщиком при императорском дворе. Портсигары, кубки, сервизы, шкатулки, драгоценное оформление для книг и альбомов - у царской семьи едва ли не каждый бытовой предмет был ювелирным изделием, выполненным лучшими мастерами. И одним из них был Павел Овчинников. Его история - пример поистине блестящей карьеры. Он не был продолжателем какого-либо славного рода ювелиров, но стал основателем своего собственного.

Ларец, 1881 Исторический музей Исторический музей

Крестьянский самородок

Овчинникову не повезло - он родился крепостным крестьянином в 1830 году, когда до отмены крепостного права был еще долгий 31 год. Но повезло с другим: все члены его семьи были крепостными у знатного рода князей Волконских - Петр Михайлович, а затем Дмитрий Петрович, занимали высокие должности при дворе, а также были весьма чуткими людьми.

Портрет Павла Овчинникова и клеймо фирмы Овчинникова Исторический музей Исторический музей

Таланты проявились в юном Овчинникове довольно рано. Как писала газета «Московские Ведомости» в некрологе Павла Овчинникова в 1888, «расторопность и понятливость» мальчика обратили на себя внимание князя Волконского, он пригляделся и нашел в нем способности к рисованию. Для «систематического развития художественных способностей» мальчика отправили в Москву учиться у ювелирного мастера.

Блюдо, 1889 Исторический музей Исторический музей

Овчинников трудился так усердно, что из ученика и подмастерья стал мастером и смог заработать своим трудом, чтобы выкупить себе вольную. По другим источникам, хозяева даровали ему свободу за таланты и успехи.

Успешный предприниматель

В 1850 году Павел женился и потратил приданое жены на обустройство своей собственной ювелирной мастерской, а уже через три года он открыл фабрику золотых и серебряных изделий, столь успешную, что каждый год ее денежный оборот увеличивался в несколько раз. К 24 годам бывший крепостной управлялся с огромными по тем временам суммами в 1.5 миллиона рублей.

Кошелек, 1876 Исторический музей Исторический музей

На фабрике занимались самыми разными видами ювелирного дела - чеканкой, гравировкой, живописью по эмали, кузнечным делом и золочением предметов. Всего там трудилось до 300 мастеров, причем Овчинников четко прописывал распорядок работы и жалование.

Стопа на подставке, 1887 Исторический музей Исторический музей

В 1867 году Овчинников открыл при своей фабрике курсы «технического рисования, скульптуры и чеканного искусства» - обучение было предназначено для своих же мастеров для развития художественных способностей.

Чудо Георгия о змие, 1879 Музей русской иконы Музей русской иконы

Вскоре Овчинников стал и первым фабрикантом, открывшим на производстве школу для детей. Здесь они получали и уроки ювелирного мастерства, и базовое начальное образование.

Эмаль и русский стиль

Чайный сервиз, 1879-1883 Музей Фаберже Музей Фаберже

В 1860-х ювелирная фирма Овчинникова становится известной на весь мир: участвует в международных выставках в Москве, получает серебряную медаль на Всемирной выставке в Париже 1867 года. Изделия Овчинникова замечают в высшем обществе - он становится официальным поставщиком двора будущего императора Александра III и открывает филиал в Петербурге. Позже Овчинников подтверждает это почетное звание уже когда Александр занимает трон, и его фирма более 40 лет служит императорскому двору.

Солонка, 1894 Исторический музей Исторический музей

Конец XIX века ознаменуется модой на «русский стиль» - и император Александр III один из главных его поклонников. Овчинников, почувствовав это веяние, и сам стал законодателем мод. С его легкой руки в ювелирном искусстве возродилось производство эмали с русскими мотивами - птицами, кокошниками, куполами, которые можно было встретить в народных ремеслах. Многие работы мастера Овчинникова выполняли по эскизам лучших художников того времени, в том числе Виктора Васнецова.

Ваза, конец XIX – начало XX века Всероссийский музей декоративного искусства Всероссийский музей декоративного искусства

Фирма Овчинникова в том числе производила и давно забытые предметы, некогда украшавшие царский стол - чарки, ларцы и кубки на старинный манер. Часто в их изготовлении применялась техника филиграни - еще одного исконного промысла - тончайших ажурно кованых серебряных нитей.

Чарка “Петушок”, 1896 Музей Фаберже Музей Фаберже

Овчинников и его мастера делали также и оклады икон и книг - так особенно известны стали выполненные его фирмой оклады для Евангелий Храма Христа Спасителя и Храма Спаса на Крови.

Напрестольное евангелие для храма Спаса на Крови, 1882 Русский Музей Русский Музей

После смерти Павла в 1888 году фирмой успешно управляли его сыновья, однако, революция 1917 года и падение монархии положила конец славной фабрике. К счастью, большое количество изделий фирмы Овчинникова сохранились и находятся в собраниях музеев и частных коллекций по всему миру.