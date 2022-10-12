9 самых необычных монет царской России (ФОТО)

Екатерининский медный рубль 1725 годаPutnik (CC BY 4.0)
Чеканка денег – удовольствие не из дешевых. Петр I узнал это на собственном опыте. При нем вместо простеньких проволочных денег появились круглые монеты машинного производства. Вот только серебра на них не хватало. Зато в достатке было уральской меди. Замысел реформатора воплотила его супруга Екатерина I. В 1726-1727 годах на горных заводах Екатеринбурга выпускали клейменые слитки – платы. Красотой они не отличались: квадратик с российским гербом по четырем углам и с указанием номинала и места, где и когда отчеканили монету, в центре. Таким образом выпускали монеты от самого мелкого копеечного номинала до самого крупного - рублевого. Чем она была больше, тем тяжелей. Например, копейка весила чуть больше 16 г, а медный рубль величиной с ладонь – больше 1,6 килограммов!
Сестрорецкий медный рубль 1771 годаНациональная нумизматическая коллекция Национального музея американской истории
Сестрорецким рублем можно было заколачивать гвозди – гигантская монета весила 930 г. При том, что обычный пятак тогда весил 50 г. Похожий на миниатюрную шайбу, медный рубль служил для обмена первых бумажных российских денег – ассигнаций. Во всяком случае, такая была идея, когда в 1771 году на Сестрорецких оружейных заводах стали чеканить пробные партии. Но дальше проб дело не пошло – в оборот эти деньги не попали.
Платиновые три рубля 1828 годаМеждународный нумизматический клуб
Буквально через несколько лет после того, как в Сибири начали добывать платину, было решено чеканить из нее деньги. Монеты в три, шесть и 12 рублей стали первыми деньгами в мире из этого металла. Они выпускались без малого 20 лет, с 1828 по 1845 годы: за это время в дензнаки обратили половину из добытых 32 тысяч кг платины. Казалось, что «монета роскоши» надолго займет свое место рядом с серебряными и золотыми собратьями. А потом все внезапно прекратилось. По одной из версий из-за опасений, что драгоценный металл вот-вот обесценится. Все платиновые запасы были проданы в Англию и больше таких денег уже не чеканили.
Золотые 37,5 рублей 1902 годаElif68 (CC BY-SA 4.0)
При последнем российском императоре произошла денежная реформа, и рубль привязали к золоту. Помимо монет обычного номинала, появились в обращении и нестандартные, например, 7,5 рублей. Но монетному двору приходилось чеканить и куда более весомые денежные средства. Например, золотые 37,5 руб. Кругляш 1902 года выпуска с профилем Николая II и российским гербом имел сразу два номинала – рубль и французский франк. Все потому, что он предназначался для платежей за рубежом. Не исключено, что монета из золота 900 пробы была нужна для протокольных подарков - основными владельцами таких необычных денег стали члены императорской семьи.
5 русов (1/3 имперской золотой монеты) 1895 годаElif68 (CC BY-SA 4.0)
Министр финансов Сергей Витте решил придумать золотой рубль заново – и повысить его ценность на международном рынке. Из нескольких вариантов названий он выбрал офранцуженный «рус». С виду новые деньги мало чем отличались от старых, разве что указанием нового номинала. Например, золотой империал, то есть 15 рублей, превратился в 15 русов. А 2/3 от имперской золотой монеты – десятирублевика – составляли 10 русов. Николай II, изучив пробный тираж, остался равнодушен к идее Витте. Рубль продолжил хождение, а новая валюта осталась проектом.
Сибирская монета в 5 копеекRdsjsn (CC BY-SA 4.0)
С освоением новых территорий появилась нешуточная проблема: доставлять в отдаленные уголки деньги, отчеканенные в столичном Санкт-Петербурге, оказалось довольно дорого. Поэтому было решено бить монету на месте. Для Сибири деньги с 1766 года делали на местном Сузунском заводе из богатых запасов меди. Правда, и ходили они только на своей территории, от Тары до Камчатки. Почти все они, кроме монетки самого маленького достоинства - полушки, - были с изображением герба царства Сибирского на реверсе.
1 рубль 1789 годаМузей-заповедник «Кижи»
Павел I проблемы внушительного внешнего долга и растущей инфляции решал просто: уничтожал запасы ассигнаций и увеличивал объем металлических денег. В дело шли любые способы добычи сырья, даже дворцовые сервизы из серебра отправились на переплавку. При нем впервые стали чеканить монеты без портрета царя – его заменила монограмма из четырех букв «П» с римской I в центре. А на реверсе были отчеканены слова из Псалтыри: «Не нам, не нам, в имени Твоему». Кстати, так выглядели не только привычные полтины и рубли, но и пробные монеты – ефимки. У этих серебряных монет был номинал в 1,5 руб.
Константиновский рубль. Штемпель по рисунку РейхеляPublic domain
Странное дело: монарха Конcтантина I в России не существовало, а монеты с его изображением есть. Все на самом деле просто. После смерти Александра I, у которого детей не было, на престол должен был взойти средний сын Павла I, Константин. Однако тот категорически не желал становиться императором, и трон планировалось передать его младшему брату, великому князю Николаю Павловичу. За несколько лет до кончины Александр I составил тайный документ, в котором подтверждал его права. Однако об этом манифесте знали далеко не все. Поэтому на Петербургском монетном дворе начали чеканить новые деньги, не дожидаясь коронации. В итоге почти весь тираж был уничтожен, за исключением нескольких экземпляров.
Золотой наградной медальон с изображением царевны Софьи Алексеевны (1682-1689)Музеи Московского Кремля
Поговорка о том, что золото – металл царей, верна на все сто. Ценными монетами осыпали монархов сразу после коронации, использовали в качестве украшений и в качестве даров. Золотыми монетами жаловали за ратные подвиги – и только в XVIII веке их заменили медали и ордена. К примеру, золотым наградили Федора Головина, который в 1689 году подписал Нерчинский мирный договор, определивший границу между Русским царством и Китаем.
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