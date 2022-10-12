9 самых необычных монет царской России (ФОТО)

1. Рубль квадратный

Екатерининский медный рубль 1725 года Putnik (CC BY 4.0) Putnik (CC BY 4.0)

Чеканка денег – удовольствие не из дешевых. Петр I узнал это на собственном опыте. При нем вместо простеньких проволочных денег появились круглые монеты машинного производства. Вот только серебра на них не хватало. Зато в достатке было уральской меди. Замысел реформатора воплотила его супруга Екатерина I. В 1726-1727 годах на горных заводах Екатеринбурга выпускали клейменые слитки – платы. Красотой они не отличались: квадратик с российским гербом по четырем углам и с указанием номинала и места, где и когда отчеканили монету, в центре. Таким образом выпускали монеты от самого мелкого копеечного номинала до самого крупного - рублевого. Чем она была больше, тем тяжелей. Например, копейка весила чуть больше 16 г, а медный рубль величиной с ладонь – больше 1,6 килограммов!

2. Сестрорецкий рубль

Сестрорецкий медный рубль 1771 года Национальная нумизматическая коллекция Национального музея американской истории Национальная нумизматическая коллекция Национального музея американской истории

Сестрорецким рублем можно было заколачивать гвозди – гигантская монета весила 930 г. При том, что обычный пятак тогда весил 50 г. Похожий на миниатюрную шайбу, медный рубль служил для обмена первых бумажных российских денег – ассигнаций. Во всяком случае, такая была идея, когда в 1771 году на Сестрорецких оружейных заводах стали чеканить пробные партии. Но дальше проб дело не пошло – в оборот эти деньги не попали.

3. Монеты из платины

Платиновые три рубля 1828 года Международный нумизматический клуб Международный нумизматический клуб

Буквально через несколько лет после того, как в Сибири начали добывать платину, было решено чеканить из нее деньги. Монеты в три, шесть и 12 рублей стали первыми деньгами в мире из этого металла. Они выпускались без малого 20 лет, с 1828 по 1845 годы: за это время в дензнаки обратили половину из добытых 32 тысяч кг платины. Казалось, что «монета роскоши» надолго займет свое место рядом с серебряными и золотыми собратьями. А потом все внезапно прекратилось. По одной из версий из-за опасений, что драгоценный металл вот-вот обесценится. Все платиновые запасы были проданы в Англию и больше таких денег уже не чеканили.

4. Для неровного счета

Золотые 37,5 рублей 1902 года Elif68 (CC BY-SA 4.0) Elif68 (CC BY-SA 4.0)

При последнем российском императоре произошла денежная реформа, и рубль привязали к золоту. Помимо монет обычного номинала, появились в обращении и нестандартные, например, 7,5 рублей. Но монетному двору приходилось чеканить и куда более весомые денежные средства. Например, золотые 37,5 руб. Кругляш 1902 года выпуска с профилем Николая II и российским гербом имел сразу два номинала – рубль и французский франк. Все потому, что он предназначался для платежей за рубежом. Не исключено, что монета из золота 900 пробы была нужна для протокольных подарков - основными владельцами таких необычных денег стали члены императорской семьи.

5. Русы вместо рублей

5 русов (1/3 имперской золотой монеты) 1895 года Elif68 (CC BY-SA 4.0) Elif68 (CC BY-SA 4.0)

Министр финансов Сергей Витте решил придумать золотой рубль заново – и повысить его ценность на международном рынке. Из нескольких вариантов названий он выбрал офранцуженный «рус». С виду новые деньги мало чем отличались от старых, разве что указанием нового номинала. Например, золотой империал, то есть 15 рублей, превратился в 15 русов. А 2/3 от имперской золотой монеты – десятирублевика – составляли 10 русов. Николай II, изучив пробный тираж, остался равнодушен к идее Витте. Рубль продолжил хождение, а новая валюта осталась проектом.

6. Сибирские деньги

Сибирская монета в 5 копеек Rdsjsn (CC BY-SA 4.0) Rdsjsn (CC BY-SA 4.0)

С освоением новых территорий появилась нешуточная проблема: доставлять в отдаленные уголки деньги, отчеканенные в столичном Санкт-Петербурге, оказалось довольно дорого. Поэтому было решено бить монету на месте. Для Сибири деньги с 1766 года делали на местном Сузунском заводе из богатых запасов меди. Правда, и ходили они только на своей территории, от Тары до Камчатки. Почти все они, кроме монетки самого маленького достоинства - полушки, - были с изображением герба царства Сибирского на реверсе.

7. Монета без портрета

1 рубль 1789 года Музей-заповедник «Кижи» Музей-заповедник «Кижи»

Павел I проблемы внушительного внешнего долга и растущей инфляции решал просто: уничтожал запасы ассигнаций и увеличивал объем металлических денег. В дело шли любые способы добычи сырья, даже дворцовые сервизы из серебра отправились на переплавку. При нем впервые стали чеканить монеты без портрета царя – его заменила монограмма из четырех букв «П» с римской I в центре. А на реверсе были отчеканены слова из Псалтыри: «Не нам, не нам, в имени Твоему». Кстати, так выглядели не только привычные полтины и рубли, но и пробные монеты – ефимки. У этих серебряных монет был номинал в 1,5 руб.

8. Константиновский рубль

Константиновский рубль. Штемпель по рисунку Рейхеля Public domain Public domain

Странное дело: монарха Конcтантина I в России не существовало, а монеты с его изображением есть. Все на самом деле просто. После смерти Александра I, у которого детей не было, на престол должен был взойти средний сын Павла I, Константин. Однако тот категорически не желал становиться императором, и трон планировалось передать его младшему брату, великому князю Николаю Павловичу. За несколько лет до кончины Александр I составил тайный документ, в котором подтверждал его права. Однако об этом манифесте знали далеко не все. Поэтому на Петербургском монетном дворе начали чеканить новые деньги, не дожидаясь коронации. В итоге почти весь тираж был уничтожен, за исключением нескольких экземпляров.

9. Золотой вместо медали

Золотой наградной медальон с изображением царевны Софьи Алексеевны (1682-1689) Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

Поговорка о том, что золото – металл царей, верна на все сто. Ценными монетами осыпали монархов сразу после коронации, использовали в качестве украшений и в качестве даров. Золотыми монетами жаловали за ратные подвиги – и только в XVIII веке их заменили медали и ордена. К примеру, золотым наградили Федора Головина, который в 1689 году подписал Нерчинский мирный договор, определивший границу между Русским царством и Китаем.

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