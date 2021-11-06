12 русских пословиц про деньги

Эти житейские мудрости о правильном отношении к деньгам и богатству актуальны до сих пор.

Популярные ныне афоризмы вроде «Деньги не пахнут» или «Время деньги» происходят из Древнего Рима. Однако в русском народном фольклоре сформировался целый корпус своих оригинальных пословиц и поговорок про деньги, богатых и бедных, скупых и щедрых. Вот лишь их малая часть.

1. Копейка рубль бережет

Копейка - это одна сотая рубля, то есть единица крайне маленькая и даже в древние времена на нее мало что можно было купить. Однако народная мудрость гласит, что пренебрегать ею не стоит. И если по копейке копить, то в итоге получится и рубль, а там и больше. На эту тему есть похожая пословица «Ближняя копейка дороже дальнего рубля».

2. Не имей сто рублей, а имей сто друзей

В народе отлично понимали, что на деньги можно многое купить. Однако больше денег ценились человеческие качества, ну и конечно, связи, которые порой дороже денег. И в то же время есть другая поговорка - «За денежки и черт спляшет», то есть деньги решают все. Что ж противоречиво, как сама жизнь.

Кадр из фильма "Маска" реж. Чак Рассел, 1994, Dark Horse Entertainment, New Line Cinema реж. Чак Рассел, 1994, Dark Horse Entertainment, New Line Cinema

3. Не в деньгах счастье

Все гениальное просто! Тот, кто пошел по головам, в погоне за деньгами и растерял все друзей - счастлив не будет. И счастье ни на какие деньги не купишь. В доказательство этому есть другая поговорка - «с деньгами мил без денег постыл».

4. В грош не ставить

Грош - монета две копейки в старой Руси, часто в разговорном языке грошами называли просто монеты и деньги. С этим словом есть множество поговорок. Кого-то ни в грош не ставить означает не уважать, не ценить.

Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит" реж. Мартин Скорсезе, 2003, Paramount Pictures реж. Мартин Скорсезе, 2003, Paramount Pictures

5. Гроша ломаного не стоит

Чаще всего такую фразу говорили на базаре, торгуясь с продавцом и доказывая, что даже сломанной непригодной монеты товар не заслуживает. Теперь эта фраза возымела метафорическое значение - ничего не стоят, пустяк, за который никакие деньги нельзя отдавать.

6. Гроша не стоит, а глядит рублем

Так говорят про очень горделивого человека, который ничего из себя не представляет, но делает вид и ведет себя слишком высокомерно. Таких в народе никогда не любили.

Кадр из сериала "Во все тяжкие" Sony Pictures Television, 2008 – 2013 Sony Pictures Television, 2008 – 2013

7. Долг платежом красен

Красен - значит хорош. На Руси понятие чести было очень суровым, и долги надо непременно отдавать, какими большими они ни были. Получается, что наши предки, прям как Ланнистеры из «Игры престолов», всегда платили по долгам.

8. Уговор дороже денег

Еще одна пословица о чести и честности. Если вы о чем-то договорились, пусть даже устно, то нужно непременно соблюдать условия.

Кадр из фильма "Зачинщики" реж Джаред Хесс, 2016, Michaels-Goldwyn, Relativity Media реж Джаред Хесс, 2016, Michaels-Goldwyn, Relativity Media

9. Был бы ум, будет и рубль

Что ж, тут даже объяснять ничего не нужно. Хотя тут опять вопрос философский. А нужны ли умному человеку деньги? Ведь другие поговорки гласят, что «Без денег сон крепче» и «Больше денег, больше и хлопот». Как считаете?

10. Дружба дружбой, а денежка врозь

В вопросах денег большинство русских весьма щепетильны. Друзьям в долг давать не любят и советуют у друзей в долг не брать. Потому что если кто-то все же не вернет, то нанесет этим обиду, проявит неуважение. Ну и вообще - долг платежом красен!

11. Скупой платит дважды

Эта житейская мудрость проверена опытом многих поколений! Лучше поднакопить и купить что-то хорошее, чем купить дешевку, которая скоро сломается… В общем, не стоит жалеть денег на благое дело. Кстати, эту поговорку нередко использует Владимир Путин.

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" реж. Леонид Гайдай, Мосфильм, 1968 реж. Леонид Гайдай, Мосфильм, 1968

12. Деньги не грибы - можно и зимой найти

Такую поговорку могли придумать только в России. Грибы действительно тут собирают только в конце лета - начале осени, сезон их не долог. А вот деньги можно заработать всегда, так что можно сказать, что это такой мотивационный призыв к действию по-старорусски.