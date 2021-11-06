12 русских пословиц про деньги

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"реж. Леонид Гайдай, Мосфильм, 1973
Популярные ныне афоризмы вроде «Деньги не пахнут» или «Время деньги» происходят из Древнего Рима. Однако в русском народном фольклоре сформировался целый корпус своих оригинальных пословиц и поговорок про деньги, богатых и бедных, скупых и щедрых. Вот лишь их малая часть.
Копейка - это одна сотая рубля, то есть единица крайне маленькая и даже в древние времена на нее мало что можно было купить. Однако народная мудрость гласит, что пренебрегать ею не стоит. И если по копейке копить, то в итоге получится и рубль, а там и больше. На эту тему есть похожая пословица «Ближняя копейка дороже дальнего рубля».
В народе отлично понимали, что на деньги можно многое купить. Однако больше денег ценились человеческие качества, ну и конечно, связи, которые порой дороже денег. И в то же время есть другая поговорка - «За денежки и черт спляшет», то есть деньги решают все. Что ж противоречиво, как сама жизнь.
Кадр из фильма "Маска"реж. Чак Рассел, 1994, Dark Horse Entertainment, New Line Cinema
Все гениальное просто! Тот, кто пошел по головам, в погоне за деньгами и растерял все друзей - счастлив не будет. И счастье ни на какие деньги не купишь. В доказательство этому есть другая поговорка - «с деньгами мил без денег постыл».
Грош - монета две копейки в старой Руси, часто в разговорном языке грошами называли просто монеты и деньги. С этим словом есть множество поговорок. Кого-то ни в грош не ставить означает не уважать, не ценить.
Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"реж. Мартин Скорсезе, 2003, Paramount Pictures
Чаще всего такую фразу говорили на базаре, торгуясь с продавцом и доказывая, что даже сломанной непригодной монеты товар не заслуживает. Теперь эта фраза возымела метафорическое значение - ничего не стоят, пустяк, за который никакие деньги нельзя отдавать.
Так говорят про очень горделивого человека, который ничего из себя не представляет, но делает вид и ведет себя слишком высокомерно. Таких в народе никогда не любили.
Кадр из сериала "Во все тяжкие"Sony Pictures Television, 2008 – 2013
Красен - значит хорош. На Руси понятие чести было очень суровым, и долги надо непременно отдавать, какими большими они ни были. Получается, что наши предки, прям как Ланнистеры из «Игры престолов», всегда платили по долгам.
Еще одна пословица о чести и честности. Если вы о чем-то договорились, пусть даже устно, то нужно непременно соблюдать условия.
Кадр из фильма "Зачинщики"реж Джаред Хесс, 2016, Michaels-Goldwyn, Relativity Media
Что ж, тут даже объяснять ничего не нужно. Хотя тут опять вопрос философский. А нужны ли умному человеку деньги? Ведь другие поговорки гласят, что «Без денег сон крепче» и «Больше денег, больше и хлопот». Как считаете?
В вопросах денег большинство русских весьма щепетильны. Друзьям в долг давать не любят и советуют у друзей в долг не брать. Потому что если кто-то все же не вернет, то нанесет этим обиду, проявит неуважение. Ну и вообще - долг платежом красен!
Эта житейская мудрость проверена опытом многих поколений! Лучше поднакопить и купить что-то хорошее, чем купить дешевку, которая скоро сломается… В общем, не стоит жалеть денег на благое дело. Кстати, эту поговорку нередко использует Владимир Путин.
Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"реж. Леонид Гайдай, Мосфильм, 1968
Такую поговорку могли придумать только в России. Грибы действительно тут собирают только в конце лета - начале осени, сезон их не долог. А вот деньги можно заработать всегда, так что можно сказать, что это такой мотивационный призыв к действию по-старорусски.