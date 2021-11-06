12 русских пословиц про деньги

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Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

реж. Леонид Гайдай, Мосфильм, 1973
Эти житейские мудрости о правильном отношении к деньгам и богатству актуальны до сих пор.

Популярные ныне афоризмы вроде «Деньги не пахнут» или «Время деньги» происходят из Древнего Рима. Однако в русском народном фольклоре сформировался целый корпус своих оригинальных пословиц и поговорок про деньги, богатых и бедных, скупых и щедрых. Вот лишь их малая часть.

1. Копейка рубль бережет 

Копейка - это одна сотая рубля, то есть единица крайне маленькая и даже в древние времена на нее мало что можно было купить. Однако народная мудрость гласит, что пренебрегать ею не стоит. И если по копейке копить, то в итоге получится и рубль, а там и больше. На эту тему есть похожая пословица «Ближняя копейка дороже дальнего рубля».

2. Не имей сто рублей, а имей сто друзей

В народе отлично понимали, что на деньги можно многое купить. Однако больше денег ценились человеческие качества, ну и конечно, связи, которые порой дороже денег. И в то же время есть другая поговорка - «За денежки и черт спляшет», то есть деньги решают все. Что ж противоречиво, как сама жизнь.

Кадр из фильма

Кадр из фильма "Маска"

реж. Чак Рассел, 1994, Dark Horse Entertainment, New Line Cinema

3. Не в деньгах счастье

Все гениальное просто! Тот, кто пошел по головам, в погоне за деньгами и растерял все друзей - счастлив не будет. И счастье ни на какие деньги не купишь. В доказательство этому есть другая поговорка - «с деньгами мил без денег постыл».

4. В грош не ставить

Грош - монета две копейки в старой Руси, часто в разговорном языке грошами называли просто монеты и деньги. С этим словом есть множество поговорок. Кого-то ни в грош не ставить означает не уважать, не ценить. 

Кадр из фильма

Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"

реж. Мартин Скорсезе, 2003, Paramount Pictures

5. Гроша ломаного не стоит

Чаще всего такую фразу говорили на базаре, торгуясь с продавцом и доказывая, что даже сломанной непригодной монеты товар не заслуживает. Теперь эта фраза возымела метафорическое значение - ничего не стоят, пустяк, за который никакие деньги нельзя отдавать.

6. Гроша не стоит, а глядит рублем

Так говорят про очень горделивого человека, который ничего из себя не представляет, но делает вид и ведет себя слишком высокомерно. Таких в народе никогда не любили.

Кадр из сериала

Кадр из сериала "Во все тяжкие"

Sony Pictures Television, 2008 – 2013

7. Долг платежом красен

Красен - значит хорош. На Руси понятие чести было очень суровым, и долги надо непременно отдавать, какими большими они ни были. Получается, что наши предки, прям как Ланнистеры из «Игры престолов», всегда платили по долгам.

8. Уговор дороже денег

Еще одна пословица о чести и честности. Если вы о чем-то договорились, пусть даже устно, то нужно непременно соблюдать условия. 

Кадр из фильма

Кадр из фильма "Зачинщики"

реж Джаред Хесс, 2016, Michaels-Goldwyn, Relativity Media

9. Был бы ум, будет и рубль

Что ж, тут даже объяснять ничего не нужно. Хотя тут опять вопрос философский. А нужны ли умному человеку деньги? Ведь другие поговорки гласят, что «Без денег сон крепче» и «Больше денег, больше и хлопот». Как считаете? 

10. Дружба дружбой, а денежка врозь

В вопросах денег большинство русских весьма щепетильны. Друзьям в долг давать не любят и советуют у друзей в долг не брать. Потому что если кто-то все же не вернет, то нанесет этим обиду, проявит неуважение. Ну и вообще - долг платежом красен! 

11. Скупой платит дважды

Эта житейская мудрость проверена опытом многих поколений! Лучше поднакопить и купить что-то хорошее, чем купить дешевку, которая скоро сломается… В общем, не стоит жалеть денег на благое дело. Кстати, эту поговорку нередко использует Владимир Путин.

Кадр из фильма

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

реж. Леонид Гайдай, Мосфильм, 1968

12. Деньги не грибы - можно и зимой найти

Такую поговорку могли придумать только в России. Грибы действительно тут собирают только в конце лета - начале осени, сезон их не долог. А вот деньги можно заработать всегда, так что можно сказать, что это такой мотивационный призыв к действию по-старорусски. 

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