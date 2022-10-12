Как ленд-лиз помог Красной Армии победить в Великой Отечественной войне (ФОТО)

Из всего поставляемого многообразия оружия и материалов СССР был особенно благодарен американцам за их отличные грузовики. Их активно использовали для нужд советского сельского хозяйства и промышленности и после войны.

1Свыше 400 тысяч автомобилей, почти 19 тысяч самолетов, около 20 тысяч танков, самоходных установок и бронетранспортеров, 90 грузовых судов, 105 противолодочных кораблей, 1900 паровозов и 11000 вагонов, 4,5 миллиона тонн продовольствия, — все это Советский Союз получил в рамках американской государственной программы ленд-лиз, суть которой заключалась в оказании материальной помощи странам, сражающимся против нацистской Германии и ее союзников.

Встреча советской делегации на танковом заводе в Великобритании. Library of Congress Library of Congress

Закон о ленд-лизе (lend — «давать взаймы» и lease — «сдавать в аренду, в наем») был принят конгрессом США 11 марта 1941 года. Согласно нему, поставляемая техника, оружие, оборудование и материалы в случае их уничтожения или утраты в ходе боевых действий не подлежали оплате. Сохранившееся имущество, которое могло быть использовано в мирных целях уже после войны (как грузовики, легкие автомобили или, например, нефтепродукты), необходимо было оплатить. Военную технику предполагалось вернуть.

Американские грузовики на Северном Кавказе, 1942 г. Sovfoto / Universal Images Group via Getty Images Sovfoto / Universal Images Group via Getty Images

Великобритания стала первой страной, на которую распространилась программа ленд-лиза. В апреле 1941 года к ней прибавился Китай. О поставках в Советский Союз стороны договорились в ходе первой Московской конференции стран антигитлеровской коалиции в начале октября того же года. В дальнейшем был заключен еще ряд регулирующих сотрудничество договоров, включая «Соглашение о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии» от 11 июня 1942 года. Британцы, сами получавшие помощь от США, в дальнейшем тоже приняли участие в поставках в Советский Союз, действуя по тем же принципам, что и их американские союзники.

Американские истребители и бомбардировщики в Иране. Hulton-Deutsch Collection / CORBIS / Getty Images Hulton-Deutsch Collection / CORBIS / Getty Images

Западную технику и материалы, поставляемые вне программы ленд-лиза, СССР оплачивал сразу. Так, 30 апреля 1942 года в Баренцевом море немецкая подводная лодка U-456 потопила британский крейсер «Эдинбург», на борту которого находилось 5,5 тонн советского золота, отданного Москвой в оплату за поставки. Кроме того, в рамках так называемого «обратного ленд-лиза» Москва направляла союзникам хромовую и марганцевую руды, платину и строевой лес.

Британский крейсер «Эдинбург». Imperial War Museums Imperial War Museums

Американские и британские поставки в Советский Союз шли по трем главным направлениям: через Тихий океан (здесь же пролегал воздушный мост Аляска-Сибирь, по которому было переброшено около 8 тысяч самолетов), через оккупированный советскими и британскими войсками в августе-сентябре 1941 года Иран, а также через Северный ледовитый океан. Последний путь был наиболее коротким, но вместе с тем и наиболее опасным ввиду близости сил кригсмарине и люфтваффе.

Направляющиеся в Советский Союз американские грузовики, Иран, 1943 г. Library of Congress Library of Congress

К июлю 1942 года доля импортных танков в составе Красной Армии составляла 16 процентов (2,2 из 13,5 тысяч). На бескрайних советских просторах против немцев сражались британские танки Mk II «Матильда», Mk III «Валентайн» и Mk IV «Черчилль», американские М-3 «Стюарт» и М-3 «Ли». Около 200 танков М4А2 «Шерман» приняли участие в Берлинской наступательной операции.

M4A2 (76) W «Шерман» 64-го отдельного гвардейского танкового полка прорыва, 1945 г. U.S. Army Signal Corps U.S. Army Signal Corps

Лондон и Вашингтон направили в СССР свыше 13000 истребителей, включая Р-40 «Томагаук», Р-63 «Кингкобра», Р-47 «Тандерболт», «Спитфайер» и «Харрикейн», около 4000 бомбардировщиков А-20 «Бостон» и B-25 «Митчелл». Почти каждый четвертый истребитель и бомбардировщик, поступившие в годы войны в состав советских ВВС, были англо-американского производства. Большую часть своих побед легендарный ас Александр Покрышкин одержал именно на американском P-39 «Аэрокобра».

Истребители Кертисс P-40 «Томагаук» 126-го истребительного авиационного полка ПВО, 1941 г. Архивное фото Архивное фото

Крайне важными были поставки продовольствия (американскую свиную тушенку советские люди шутливо называли «Второй фронт»), сырья, материалов и комплектующих для военной промышленности: динамита, пороха, тротила, взрывчатых веществ, толуола, детонаторов и т.д. «Американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы, не могли бы продолжать войну…» — утверждал маршал Георгий Жуков: «У нас не было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать винтовочные патроны… Разве мы могли бы быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью?»

Погрузка танков «Матильда» в Ливерпуле для отправки в Советский Союз, 1941 г. Imperial War Museums Imperial War Museums

Особую благодарность к американцам СССР испытывал за поставки автотранспорта: легковых машин «Виллис», а также грузовиков «Студебекер» и «Додж», на голову превосходящих по техническим характеристикам основные рабочие лошадки Красной Армии — ЗИС-5 и ГАЗ-АА. В 1944 году импортные машины составляли 70% парка советских войск и являлись основой ее мобильности. «"Студебекер", конечно, лучше», — полагал лейтенант 6-го отдельного гвардейского минометного дивизиона Павел Гуревич: “«ЗИСы были двухосными, глохли, если дорога плохая. А "Студебекеры" — это ж вездеходы, там и передние, и задние колеса были ведущими. Они и более маневренными были. На болотах Карелии "Студебекеры" как раз кстати пришлись».

Американский конвой с припасами для СССР в Иране NARA NARA

Стоимость ленд-лизовских поставок из США, Великобритании и Канады в СССР за весь период войны оценивается в 13,212 миллиардов долларов, не все из которых, согласно условиям программы, необходимо было оплачивать. В 1947 году Вашингтон выставил счет Москве на 2,6 миллиарда. Начались переговоры, затянувшиеся на долгие годы. Лишь в 1990 году стороны договорились об уплате до 2030 года долга в 674 миллионов долларов, который и был погашен Россией как правопреемницей СССР в 2006 году.