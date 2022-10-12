Как ленд-лиз помог Красной Армии победить в Великой Отечественной войне (ФОТО)

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Борис Егоров
M4A2 (76) W «Шерман» 64-го отдельного гвардейского танкового полка прорыва, 1945 г.

M4A2 (76) W «Шерман» 64-го отдельного гвардейского танкового полка прорыва, 1945 г.

U.S. Army Signal Corps
Из всего поставляемого многообразия оружия и материалов СССР был особенно благодарен американцам за их отличные грузовики. Их активно использовали для нужд советского сельского хозяйства и промышленности и после войны.

1Свыше 400 тысяч автомобилей, почти 19 тысяч самолетов, около 20 тысяч танков, самоходных установок и бронетранспортеров, 90 грузовых судов, 105 противолодочных кораблей, 1900 паровозов и 11000 вагонов, 4,5 миллиона тонн продовольствия, — все это Советский Союз получил в рамках американской государственной программы ленд-лиз, суть которой заключалась в оказании материальной помощи странам, сражающимся против нацистской Германии и ее союзников.

Встреча советской делегации на танковом заводе в Великобритании.

Встреча советской делегации на танковом заводе в Великобритании.

Library of Congress

Закон о ленд-лизе (lend — «давать взаймы» и lease — «сдавать в аренду, в наем») был принят конгрессом США 11 марта 1941 года. Согласно нему, поставляемая техника, оружие, оборудование и материалы в случае их уничтожения или утраты в ходе боевых действий не подлежали оплате. Сохранившееся имущество, которое могло быть использовано в мирных целях уже после войны (как грузовики, легкие автомобили или, например, нефтепродукты), необходимо было оплатить. Военную технику предполагалось вернуть.

Американские грузовики на Северном Кавказе, 1942 г.

Американские грузовики на Северном Кавказе, 1942 г.

Sovfoto / Universal Images Group via Getty Images

Великобритания стала первой страной, на которую распространилась программа ленд-лиза. В апреле 1941 года к ней прибавился Китай. О поставках в Советский Союз стороны договорились в ходе первой Московской конференции стран антигитлеровской коалиции в начале октября того же года. В дальнейшем был заключен еще ряд регулирующих сотрудничество договоров, включая «Соглашение о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии» от 11 июня 1942 года. Британцы, сами получавшие помощь от США, в дальнейшем тоже приняли участие в поставках в Советский Союз, действуя по тем же принципам, что и их американские союзники. 

Американские истребители и бомбардировщики в Иране.

Американские истребители и бомбардировщики в Иране.

Hulton-Deutsch Collection / CORBIS / Getty Images

Западную технику и материалы, поставляемые вне программы ленд-лиза, СССР оплачивал сразу. Так, 30 апреля 1942 года в Баренцевом море немецкая подводная лодка U-456 потопила британский крейсер «Эдинбург», на борту которого находилось 5,5 тонн советского золота, отданного Москвой в оплату за поставки. Кроме того, в рамках так называемого «обратного ленд-лиза» Москва направляла союзникам хромовую и марганцевую руды, платину и строевой лес.

Британский крейсер «Эдинбург».

Британский крейсер «Эдинбург».

Imperial War Museums

Американские и британские поставки в Советский Союз шли по трем главным направлениям: через Тихий океан (здесь же пролегал воздушный мост Аляска-Сибирь, по которому было переброшено около 8 тысяч самолетов), через оккупированный советскими и британскими войсками в августе-сентябре 1941 года Иран, а также через Северный ледовитый океан. Последний путь был наиболее коротким, но вместе с тем и наиболее опасным ввиду близости сил кригсмарине и люфтваффе.

Направляющиеся в Советский Союз американские грузовики, Иран, 1943 г.

Направляющиеся в Советский Союз американские грузовики, Иран, 1943 г.

Library of Congress

К июлю 1942 года доля импортных танков в составе Красной Армии составляла 16 процентов (2,2 из 13,5 тысяч). На бескрайних советских просторах против немцев сражались британские танки Mk II «Матильда», Mk III «Валентайн» и Mk IV «Черчилль», американские М-3 «Стюарт» и М-3 «Ли». Около 200 танков М4А2 «Шерман» приняли участие в Берлинской наступательной операции.

M4A2 (76) W «Шерман» 64-го отдельного гвардейского танкового полка прорыва, 1945 г.

M4A2 (76) W «Шерман» 64-го отдельного гвардейского танкового полка прорыва, 1945 г.

U.S. Army Signal Corps

Лондон и Вашингтон направили в СССР свыше 13000 истребителей, включая Р-40 «Томагаук», Р-63 «Кингкобра», Р-47 «Тандерболт», «Спитфайер» и «Харрикейн», около 4000 бомбардировщиков А-20 «Бостон» и B-25 «Митчелл». Почти каждый четвертый истребитель и бомбардировщик, поступившие в годы войны в состав советских ВВС, были англо-американского производства. Большую часть своих побед легендарный ас Александр Покрышкин одержал именно на американском P-39 «Аэрокобра».

Истребители Кертисс P-40 «Томагаук» 126-го истребительного авиационного полка ПВО, 1941 г.

Истребители Кертисс P-40 «Томагаук» 126-го истребительного авиационного полка ПВО, 1941 г.

Архивное фото

Крайне важными были поставки продовольствия (американскую свиную тушенку советские люди шутливо называли «Второй фронт»), сырья, материалов и комплектующих для военной промышленности: динамита, пороха, тротила, взрывчатых веществ, толуола, детонаторов и т.д. «Американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы, не могли бы продолжать войну…» — утверждал маршал Георгий Жуков: «У нас не было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать винтовочные патроны… Разве мы могли бы быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью?» 

Погрузка танков «Матильда» в Ливерпуле для отправки в Советский Союз, 1941 г.

Погрузка танков «Матильда» в Ливерпуле для отправки в Советский Союз, 1941 г.

Imperial War Museums

Особую благодарность к американцам СССР испытывал за поставки автотранспорта: легковых машин «Виллис», а также грузовиков «Студебекер» и «Додж», на голову превосходящих по техническим характеристикам основные рабочие лошадки Красной Армии — ЗИС-5 и ГАЗ-АА. В 1944 году импортные машины составляли 70% парка советских войск и являлись основой ее мобильности. «"Студебекер", конечно, лучше», — полагал лейтенант 6-го отдельного гвардейского минометного дивизиона Павел Гуревич: “«ЗИСы были двухосными, глохли, если дорога плохая. А "Студебекеры" — это ж вездеходы, там и передние, и задние колеса были ведущими. Они и более маневренными были. На болотах Карелии "Студебекеры" как раз кстати пришлись». 

Американский конвой с припасами для СССР в Иране

Американский конвой с припасами для СССР в Иране

NARA

Стоимость ленд-лизовских поставок из США, Великобритании и Канады в СССР за весь период войны оценивается в 13,212 миллиардов долларов, не все из которых, согласно условиям программы, необходимо было оплачивать. В 1947 году Вашингтон выставил счет Москве на 2,6 миллиарда. Начались переговоры, затянувшиеся на долгие годы. Лишь в 1990 году стороны договорились об уплате до 2030 года долга в 674 миллионов долларов, который и был погашен Россией как правопреемницей СССР в 2006 году. 

Реактивные минометы типа «Катюша» на шасси грузовиков «Студебекер».

Реактивные минометы типа «Катюша» на шасси грузовиков «Студебекер».

Василий Савранский / Sputnik

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