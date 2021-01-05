Как американский «Студебекер» стал «грузовиком победы» в СССР (ФОТО)

В ходе Второй мировой американцы и англичане поставили СССР десятки наименований различной техники. Однако американские грузовики у нас ценили и ждали больше всего.

«"Студебекер" безусловно заслуживает памятника, подобного тем, какие повсеместно устанавливались в память о знаменитых танках Т-34», — писал артиллерист Илья Марьясин. Любимец советских военных шоферов, «Студебекер-US6» стал настоящей палочкой-выручалочкой для Красной Армии, испытывавшей острый дефицит автотехники на всем протяжении Второй мировой войны. Он являлся самым массовым автомобилем, полученным СССР в рамках программы ленд-лиза, — до 200 тысяч грузовиков прибыло в страну за весь период конфликта.

Борис Антонов/Sputnik Борис Антонов/Sputnik

«Студеры», как их прозвали солдаты, были рассчитаны на нагрузку 2500 кг, но по дорогам нередко возили 4 тонны. На шоссе мощный полноприводный грузовик развивал скорость до 70 км/ч, а его бака объемом до 150 литров хватало на 400 км. Основные рабочие лошадки Красной Армии, ЗИС-5 и ГАЗ-АА не могли тягаться с заморским коллегой. «"Студебекер", конечно, лучше», — полагал лейтенант 6-го отдельного гвардейского минометного дивизиона Павел Гуревич: «ЗИСы были двухосными, глохли, если дорога плохая. А “Студебекеры” — это ж вездеходы, там и передние, и задние колеса были ведущими. Они и более маневренными были. На болотах Карелии “Студебеккеры” как раз кстати пришлись».

Георгий Петрусов/Sputnik Георгий Петрусов/Sputnik

«Грузовиков было достаточно, но они вязли на дорогах, и их приходилось вытаскивать из грязи и тащить буквально на своих собственных плечах», — вспоминал связист Семен Бревдо: «Спасением были американские грузовики “Студебеккеры”. У них спереди над передним бампером размещалась лебедка со стальным тросом… Этот грузовик мог вытащить сам себя, если только было за что прицепить конец размотанного троса, и мог вытащить любой другой грузовик. Наличие в колонне одного, двух “Студебеккеров” спасало все дело».

«Студебекеры» использовались для буксировки орудий калибра до 150 мм, перевозки грузов и личного состава. Кроме того, на американский грузовик устанавливали модификацию гвардейских реактивных минометов типа «Катюша» — БМ-31-12, получившую в народе прозвище «Андрюша».

Анатолий Егоров/Sputnik Анатолий Егоров/Sputnik

Американские грузовики служили в качестве бензовозов, на них монтировались авторемонтные, кузнечно-сварочные, слесарно-инструментальные, механические и электроремонтные мастерские, а также коротковолновые радиостанции РАТ для связи Генерального штаба с фронтами. Одним из немногих недостатков машины было то, что в отличие от советских грузовиков ЗИС и ГАЗ «Студебекер» требовал более качественную смазку и горючее.

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Цельнометаллическая кабина «студера» считалась образцом простора и функциональности. В отличие от советских грузовиков в американском кузове вдоль бортов откидывались заводские сидения на ножках. Толстый брезент, плотно закрывающий кузов, позволял солдатам во время передислокаций чувствовать себя в тепле и по возможности высыпаться.

Bundesarchiv Bundesarchiv

Советский Союз был по-настоящему благодарен производителям замечательного американского грузовика. 5 января 1945 г. глава правительственной закупочной комиссии СССР в США генерал-лейтенант Леонид Руденко направил руководству Studebaker Corporation фотоальбом «"Студебекер" на советско-германском фронте», содержавший многочисленные снимки, иллюстрирующие службу американских грузовиков в Советском Союзе. Сегодня он хранится в архиве национального музея компании в Саут-Бенде, штат Индиана.

ТАСС ТАСС

После окончания войны большая часть грузовиков была возвращена США. Однако некоторая часть машин осталось в СССР и до середины 1960-х годов активно использовалась для нужд сельского хозяйства, промышленности и Советской Армии.